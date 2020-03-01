Alonso, IndyCar’da başka yarışlarda yer almaya sıcak bakıyor

Fernando Alonso, bu seneki IndyCar sezonunda 104.Indianapolis 500 yarışına hazırlık amacıyla veya bu yarış sonrasında başka IndyCar yarışlarında da yer alabileceğini belirtti.

İspanyol pilot dün Arrow McLaren SP-Chevrolet ile 66 numarayla bu seneki Indy 500’de yarışacağını açıkladı, Alonso Indy 500’ü kazanmak için üçüncü denemesini yapacak.

Ancak yaptığı açıklamada 2017’de yarıştığı Andretti Autosport ile yaptığı görüşmelerde de Arrow McLaren ile yaptığı görüşmelerde de ekstra yarışlara katılma durumunun ortaya çıktığını belirtti.

Alonso açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bu durum her iki takımla da yaptığım görüşmelerin bir parçasıydı ve hala geliştirilebilir bir düşünce.

“Bu durum takımdakilere göre olabilecek bir durum, benim normal bir IndyCar yarışını görmemi istiyorlar, nasıl hissettirdiğini görmemi ve ekstra deneyim katmasını bekliyorlar.

“Bunu Indy 500’den önce yapmak istiyorum böylece biraz daha yarışa hazırlanmış olacağım, bu sene F1 ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yapmadım bu yüzden son yarışım Dakar Rallisi’ydi ve o IndyCar’a tamamıyla zıt.

“Bu yüzden ekstra bir yarış yapmak veya ekstra bir test yapmak bana yardımcı olabilir, oval pist yarışı olmasına bile gerek yok. An itibariyle bu durumu hala tartışıyoruz ve bu durum kesinlikle son kararımı (Arrow McLaren’e katılmak üzerine) etkilemiş olan bir durum.”

Kendisine özellikle GMR Grand Priz of Indianapolis'e katılıp katılmayacağı sorulduğunda Alonso şu cevabı verdi: "Bir ihtimal var ama tamamen bana bağlı bir şey değil.

"Dediğim gibi daha çok test, daha çok simülatör zamanı, daha çok yarış - Indy 500'dan önce ne yapabilirsem o kadar yararıma dokunur, çünkü Indy 500'a kadar biraz daha aktif olmak istiyorum.

"Ancak Indy 500 aracını ve ayarlarını bozabilecek birkaç durum var, bu yüzden buna hazırlık sırasında herhangi bir problem yaratmak istemiyorum. Takım ile konuşacak birkaç şey var - onların benden daha çok deneyimi var - Sam (Schmidt, takım sahibi), Zak (Brown, McLaren CEO'su), Gil (de Ferran, McLaren sportif direktörü) - ve hep beraber en iyi hazırlığı yapmak için çalışacağız. Daha önce de dediğim gibi, geçmişte yaptığıma göre daha çok şey yapmaya hazırım."

Hampson etkisi çok büyük

Alonso'nun dediğine göre Arrow McLaren SP'nin sezon arasında yaptığı Craig Hampson transferi, seçiminde büyük bir etkiye sahip. Hampson AR-GE mühendisi olarak görev yapıyor ve aynı zamanda yarışta Alonso'nun takım mühendisi olarak görev alacak.

Hampson 2004-2007 yılları arasında Sebastien Bourdais ile Newman/Haas Racing'de kazanırken Dale Coyne Racing'in - tekrardan Bourdais'nin direksiyonda olduğu - son 3 IndyCar sezonundaki yükselişinin baş mimarlarından biri. DCR araçları 2017-2019 sezonları arasında en hızlı araçlar arasında yer alıyordu ve 2013-2016 yılları arasında AR-GE direktörü olarak yer aldığı Andretti Motorsport'ta, takımın IndyCar'ın DW12-IR15 döneminde büyük bir dominasyon yaratmasındaki en büyük etken oldu.

Alonso, Hampson ile çalışma konusundaki fırsattan şu şekilde bahsetti: "Takıma gelmemdeki en büyük etkenlerden biri oldu. Herkes bana Craig Hampson'ın çalışılması gereken adam olduğunu söylüyordu, çok fazla deneyime sahip ve Indy yarışlarının son dönemlerinde yapılan yarışlarda farkı yaratan en büyük isim olarak gösteriliyordu.

"Tabii ki de fark yaratan insanlarla çalışmak çok ilgi çekici bir fırsattı ve bir sürücünün bakış açısından bakarsam takımdan ve mühendislerden öğrenecek çok fazla şeyim var."

Arrow McLaren SP ile anlaşma yapmadan önce Alonso, takımın Circuit of the Americas'da iki hafta önce yaptığı bahar antrenmanlarındaki performansını takip ettiğini söyledi, ki takımın tam zamanlı sürücüleri Oliver Askew ve Patricio O'Ward bu antrenmanları yedinci ve 10.sırada tamamladı.

"Her şey tamamlanmış olsa da durup performansı görmek istedim." diyen iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu ekledi: "COTA testi çok iyiydi, takımı dışardan izlemek ve işlerin nasıl gittiğini görmek güzeldi.

"Çok pozitif bir adım atmışlardı ve bu benim için iyi bir haberdi."