Evans: "Yarın şampiyonluğu alabilmem için bugünün kopyasına ihtiyacım var"

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Kore'deki ilk FE yarışının startında Oliver Rowland ve Lucas di Grassi'yi geçen Evans, ilk turda liderliğe yükseldi ancak ikinci turda 8 aracın karıştığı bir kaza nedeniyle kırmızı bayraklar çıktı ve yarış 40 dakika kadar durdu.

Yarışın yeniden başlamasının ardından Rowland'la arasında bir fark oluşturan Evans, yarış boyunca hiç gerçek bir tehdit altında kalmadı ve güvenlik aracı altında biten yarışı kazanmayı başardı.

Hafta sonunun kuru seanslarında zorlanan Evans, sıralama turlarında gelen yağmurun Jaguar'a uyduğunu kabul ediyor. Evans ayrıca, ilk turdaki ataklarında şampiyonadaki durumundan dolayı "atak mantalitesine" sahip olduğunu söylüyor.

Konu hakkında konuşan Yeni Zellandalı, "İnişli çıkışlı bir gün oldu. Bu sabah kuru koşullarda biraz gerideydik ve hızlı başlayamadık. Araç dengesiyle ve genel olarak tempo bulma konusunda zorlanıyordum."

"Yağmur işleri karıştırdı ve bu büyük bir şanstı. Start beklenmedikti. Çizgiden iyi kalktım, Oliver'ı geçtim ve Lucas ile mücadele ettim. İlk virajda Lucas'a biraz doğaçlama bir atak yaptım, aracın geçmesi için tam yetecek kadar boşluk vardı ve şampiyonadaki durumumu düşündüğünüzde atak mantalitesine sahiptim."

"Kırmızı bayrak arasından sonra her şey oldukça iyiydi. Oliver'la aramdaki farkı yönetmeye çalışıyordum ve elbette atak moduna girdiğinde ona cevap veriyordum."

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Koşullar sürekli olarak değiştiğinden yarışı yönetmek zordu. Pistin bazı bölümleri diğerlerine kıyasla daha hızlı kuruyordu. Stadyum bölümü buz pisti gibiydi ama pistin bazı bölümleri de gayet iyiydi. dedi. "

Evans, bu galibiyetle birlikte Vandoorne'la arasındaki puan farkını 21'e indirdi. Lastik patlatarak yarış dışı kalan Edoardo Mortara'nın ise artık matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı.

Evans'ın 21 puanlık farkı kapatıp öne geçebilmesi için yarınki yarışı kazanması ya da pole alarak ikinci olması ve en hızlı turu da kaydetmesi gerekiyor. Buna ek olarak Evans'ın Vandoorne'un puan almakta zorlanmasını umması gerekecek.

Yeni Zelandalı pilot, yarın ilk yarışın bir tekrarının yaşanmasını umarken; şansa ihtiyacı olacağının da farkında.

Konu hakkında konuşan Evans, "Bugünün kopyasına ihtiyacım var. Elbette pole'ü almak yardımcı olurdu. Yarışı kazanmam ve onun da yarışı bitirememesi gerek. Yani biraz şansa ihtiyacımız var."

Bugün gördüğünüz gibi, kazanabiliyoruz. Vandoorne da güçlü bir yarış geçirdi, yani buralarda olacak. Mercedes araçları burada kesinlikle iyi çalışıyorlar."

"Yarın çetrefilli bir gün olacak ama bu Formula E, her şey olabilir. Mücadele etmeden bırakmayacağız ve artık şampiyonada ne olursa olsun en kötü 2. sırayı alacağımı garantiledim. Yani her şeyimi vereceğim, eğleneceğim ve umarım büyük bir sonuç alacağız." dedi.