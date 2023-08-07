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Resmi: Nick Cassidy gelecek sezondan itibaren Jaguar için yarışacak

Formula E gridinin en önemli sürücülerinden Nick Cassidy, gelecek sezondan itibaren Jaguar adına yarışacak.

Stefan Mackley
Ekleyen:
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Çok iyi bir sezonu geride bırakan Cassidy, sezonu dört galibiyetle şampiyon Jake Dennis'in hemen arkasında ikinci tamamladı.

Berlin, Monte Carlo, Portland ve Londra'da gelen dört galibiyet, Envision Racing'i tarihinde ilk kez takımlar şampiyonluğuna da taşıdı.

Bu performansının ardından bizzat Jaguar fabrika takımının ilgisini çeken Cassidy'nin takımla anlaşması bekleniyordu.

Pazartesi sabahı yapılan resmi açıklamayla birlikte Cassidy'nin Jaguar ailesine katıldığı ve Sam Bird'in yerini alacağı sadece kesinleşmiş oldu.

Resmi açıklamada Cassidy, "2024 sezonundan itibaren Jaguar Racing'e katılacağım için çok mutluyum. Jaguar gibi başarılı bir motor sporları geçmişine sahip bir takım için yarışmayı dört gözle beklemekteyim."

"Bu sezon bugüne kadarki en başarılı sezonum oldu, bu nedenle Jaguar I-TYPE 6'nın direksiyonuna geçmek ve puanlar, podyumlar ve galibiyetler için mücadele etmek için sabırsızlanıyorum."

"Mitch'in [Evans] takım arkadaşım olmasını da dört gözle bekliyorum, birbirimizi çocukluğumuzdan beri tanıyoruz ve yıllarca birbirimize karşı yarıştık.

"Dolayısıyla birlikte yarışacağımız için gurur duyuyorum ve Yeni Zelanda'yı motor sporları haritasında belirginleştirmeye devam etmeyi umuyorum." dedi.

Cassidy raced with Envision Racing for three seasons

Cassidy raced with Envision Racing for three seasons

Photo by: Andreas Beil

Autosport'a konuşan Jaguar takım patronu James Barclay ise, "Kendisi bize katılmaya çok hevesliydi, onun kalibresinde bir sürücünün bizi istemesi harikaydı."

"Şampiyona sıralamasında ilk üçte yer alan iki sürücünün gelecek yıl bize katılması oldukça bariz bir uyum."

"Her iki sürücümüz de yarış kazanmak ve şampiyonluk için mücadele etmek için mutlak bir açlığa sahip, gerçekten doğal yetenekli sürücüler." dedi.

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