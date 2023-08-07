Resmi: Nick Cassidy gelecek sezondan itibaren Jaguar için yarışacak
Formula E gridinin en önemli sürücülerinden Nick Cassidy, gelecek sezondan itibaren Jaguar adına yarışacak.
Çok iyi bir sezonu geride bırakan Cassidy, sezonu dört galibiyetle şampiyon Jake Dennis'in hemen arkasında ikinci tamamladı.
Berlin, Monte Carlo, Portland ve Londra'da gelen dört galibiyet, Envision Racing'i tarihinde ilk kez takımlar şampiyonluğuna da taşıdı.
Bu performansının ardından bizzat Jaguar fabrika takımının ilgisini çeken Cassidy'nin takımla anlaşması bekleniyordu.
Pazartesi sabahı yapılan resmi açıklamayla birlikte Cassidy'nin Jaguar ailesine katıldığı ve Sam Bird'in yerini alacağı sadece kesinleşmiş oldu.
Resmi açıklamada Cassidy, "2024 sezonundan itibaren Jaguar Racing'e katılacağım için çok mutluyum. Jaguar gibi başarılı bir motor sporları geçmişine sahip bir takım için yarışmayı dört gözle beklemekteyim."
"Bu sezon bugüne kadarki en başarılı sezonum oldu, bu nedenle Jaguar I-TYPE 6'nın direksiyonuna geçmek ve puanlar, podyumlar ve galibiyetler için mücadele etmek için sabırsızlanıyorum."
"Mitch'in [Evans] takım arkadaşım olmasını da dört gözle bekliyorum, birbirimizi çocukluğumuzdan beri tanıyoruz ve yıllarca birbirimize karşı yarıştık.
"Dolayısıyla birlikte yarışacağımız için gurur duyuyorum ve Yeni Zelanda'yı motor sporları haritasında belirginleştirmeye devam etmeyi umuyorum." dedi.
Cassidy raced with Envision Racing for three seasons
Photo by: Andreas Beil
Autosport'a konuşan Jaguar takım patronu James Barclay ise, "Kendisi bize katılmaya çok hevesliydi, onun kalibresinde bir sürücünün bizi istemesi harikaydı."
"Şampiyona sıralamasında ilk üçte yer alan iki sürücünün gelecek yıl bize katılması oldukça bariz bir uyum."
"Her iki sürücümüz de yarış kazanmak ve şampiyonluk için mücadele etmek için mutlak bir açlığa sahip, gerçekten doğal yetenekli sürücüler." dedi.
Cassidy: "Neden bilmiyorum ama yarış boyunca çok rahattım"
Cassidy: "Neden bilmiyorum ama yarış boyunca çok rahattım" Cassidy: "Neden bilmiyorum ama yarış boyunca çok rahattım"
Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak
Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak
Cassidy, start kazasının ardından Gunther'e kızgın!
Cassidy, start kazasının ardından Gunther'e kızgın! Cassidy, start kazasının ardından Gunther'e kızgın!
Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı
Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı
Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans
Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans
Bird: "Ters gidebilecek her şeyin ters gittiği bir hafta sonuydu"
Bird: "Ters gidebilecek her şeyin ters gittiği bir hafta sonuydu" Bird: "Ters gidebilecek her şeyin ters gittiği bir hafta sonuydu"
Son Haberler
Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor
Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor
Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak
Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak
Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"
Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor" Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"
Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı
Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar