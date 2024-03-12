2024 Suudi Arabistan GP'de öğrendiğimiz 10 şey

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde sürpriz bir sonuç bekleyenlerin umutları, Max Verstappen'in 2024 Formula 1 şampiyonasına dominant başlangıcını sürdürmesiyle bir kez daha suya düştü.

Önlenemez (Türklerin tabiriyle insanyiyici33) Hollandalı, Cidde'deki 50 turluk yarışta start ve yılın ilk güvenlik aracından sonra Lando Norris ile olan kısa mücadelesi dışında ekranda neredeyse hiç görülmedi, çünkü aksiyon başka yerlerde gerçekleşti.

Bunun yerine, dikkatlerin çoğu başka yerlere odaklandı: yarışın son aşamalarında Norris ve Lewis Hamilton arasındaki mücadele gibi heyecan verici bir grup mücadelesi TV zamanının çoğunu aldı. Ve elbette, F1 izleyicileri Oliver Bearman'ın son anda yarışa dahil olmasının tadını çıkardılar. 18 yaşındaki Britanyalı, Carlos Sainz'in Cuma sabahı apandisit nedeniyle yatağa düşmesiyle Ferrari'de mücadeleye daldı...

1. Red Bull'un hakimiyeti sona erecek gibi görünmüyor...

Red Bull için iki yarış, iki mükemmel puanlama hafta sonu - uğursuzluktan bahsediyoruz! Fotoğraf: Shameem Fahath

Geçen yılın başlarında George Russell, Red Bull'un 2023'teki tüm yarışları kazanabileceğini öne sürmüştü. O zamanki samimiyeti yenilgi hissi uyandırsa da yıl sonunda tahminleri %95 oranında doğru çıkmıştı; RB19 açık ara en baskın araç olmuş ve sadece Ferrari'den Carlos Sainz, takımın bir galibiyetine engel olabilmişti.

Peki ya bu sezon? Şimdiye kadar aynı - ancak bu noktada daha da özel hissettiriyor. İlk iki yarışa dayanarak ancak teknik bir sorun ya da Singapur benzeri bir farklı durum, Verstappen'i gerçekçi bir şekilde yarış sonuç tablosunun tepesinden indirebilir gibi duruyor. Üç kez şampiyon olan Verstappen'in galibiyetteki farkı Bahreyn'deki kadar ezici değildi. İkinci olan Sergio Perez'e karşı 13.6sn'lik galibiyet farkı, Meksikalı'nın güvenli olmayan pit stop cezası nedeniyle daha büyük göründü.

Verstappen'in DRS yardımını sadece bir alanda kullanması gerekti; McLaren pilotu güvenlik aracı sonrası ilk sıraya yükseldiğinde, ondan liderliği geri alırken. Güvenlik aracı yarışa dahil olduğunda pite girmeyen Norris, orta lastiklerini korumaya odaklandığı için çok fazla mücadele etmedi. Red Bull'un DRS'si açıldığında Verstappen'in Norris'e karşı düzlükteki avantajı 30km/s hızın üstündeydi. Bu yüzden mücadele edecek pek bir şey yoktu.

Çok fazla felaket tellallığı yapmadan önce, RB20'nin daha düşük hızlı bir ortamda ne durumda olduğunu görmekte fayda var; Monako ve Singapur selefinin zayıf noktaları arasındaydı. Bu nedenle o yarışlarda, zayıf yönün devam edip etmediğini göreceğiz. Ancak bu gidişle Perez bile Verstappen'i geçerek en üst basamağa çıkamayacak gibi görünüyor.

2. Perde arkasındaki güç mücadelesinde yeni bir döneme girildi

Red Bull pistte mükemmelliğin tadını çıkarırken, asfalt dışında tamamen farklı bir hikaye Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA'nın Cuma günkü takım patronları basın toplantısında medyanın karşısına çıkan Christian Horner, Red Bull'da bir kadın çalışana uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasıyla açılan soruşturmada aklanmasının ardından, artık bu konunun üzerine bir çizgi çekilebileceğini umduğunu söyledi. Ailesine yapılan saldırıyı ve Red Bull'un iç soruşturmasında şikayetin reddedilmesini, dünya çapındaki yayınlarda mevcut hikaye dizisini sona erdirmek için yeterli bir neden olarak gösterdi.

Ancak bu tam olarak son değildi. Red Bull danışmanı Helmut Marko, şikayetçinin bu hafta başında yaşadığı gibi, görünüşe göre açığa alınacaktı. Max Verstappen takımdaki geleceğini Marko'nun kaderine bağlamış görünüyordu ve Avusturyalı'nın takımdan gönderilmesi halinde son şampiyonun Mercedes'e geçmeyi düşünebileceği iddia edildi.

Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff, hafta sonu Suudi Arabistan'da Horner ve Marko ile ayrı ayrı görüşerek, Marko'nun takımdaki geleceğine dair güvence vererek alevlerin bir kısmını dindirmiş gibi göründü. Mintzlaff mevcut yönetim yapısından memnun olduğunu ve onun varlığının takıma - en azından şimdilik - çok zor sularda yol almasına yardımcı olduğunu söyledi. Ancak bu muhtemelen hikayenin sonu değil.

3. Bearman için F1 koltuğu artık bir zorunluluk

Bearman son dakikada çağrılmasının ardından olgun davranışlarıyla göz doldurdu Fotoğraf tarafından: Ferrari

Carlos Sainz Perşembe günü Cidde'deki antrenmanlarda ağrı ve ateşle mücadele etti, ancak apandisit teşhisi konulduktan sonra ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca Ferrari hafta sonunun geri kalanında genç pilot Oliver Bearman'a direksiyon verdi. Formula 2 yarışında pole pozisyonu elde eden Bearman, Cuma günü F1 görevlerine atlamak için Suudi Arabistan'daki F2 yarışlarını feda etmek zorunda kaldı. Sıralama turlarına hazırlanmadan önce 3. antrenmanda hazırlanmak için sadece bir saati olacaktı.

Q2'deki ilk turunda turunda küçük bir hata yaptıktan sonra Q3'ü kıl payı kaçıran Bearman, yarışta kendini mükemmel bir şekilde kanıtladı. Yuki Tsunoda ile olan mücadelesi, en başından itibaren göstermeye istekli olduğu saldırganlığın ipuçlarını verdi ve güvenlik aracından sonraki yeniden startta Japon sürücüden kurtuldu. Nico Hulkenberg, Zhou Guanyu'nun kenara itilmesinin ardından daha sert bir mücadele verdi, ancak Bearman sabırlı davranarak Haas sürücüsünün yerini aldı ve ilk 10'daki yerini sağlamlaştırdı.

Kısa bir süre George Russell'ı takip edebilecek gibi göründü, ancak ikisi tur zamanlarında birbirlerine denkti; bunun yerine Bearman, Hulkenberg'i geçmek ve daha sonra duracak Norris ve Hamilton'ı uzak tutmak için kendisine mümkün olan en iyi şansı vermek için serbest havayı kullandı. İki vatandaşının sekizincilik için çekişmesi işe yaradı, ancak her ikisi de yumuşak lastiklere yaklaşıyordu; ancak Bearman temposunu korudu ve bu, ilk yarışında yedincilik için yeterli oldu.

Cidde Corniche Pisti'nin gerektirdiği amansız yanal kuvvet nedeniyle yorgun düşmüş olsa da, Bearman 2025'te F1 koltuğunu garantilemek için tam olarak yapması gerekeni yaptı.

Charles Leclerc "Herkes onun ne kadar yetenekli olduğunu fark etti. Formula 1'de buraya gelmesi an meselesi." diyerek heyecanını dile getirdi.

4. Mercedes ve McLaren arasında sezon boyu sürecek bir mücadele olacak

Mercedes ve McLaren farklı şekillerde hız üretebilir ancak benzer sonuçlar elde edebilir Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Suudi Arabistan yarışından sonra McLaren papayalarını görmekten bıkmış olmalı çünkü yarışın tamamını birine savunma yapıp diğerini zorlayarak geçirdi. Mercedes'in Hamilton'ı güvenlik aracı altında pite almama kararı, pist pozisyonu açısından ilk başta avantaj sağladı ancak daha sonra yedi kez şampiyon olan pilotu Oscar Piastri'ye karşı savunmacı bir sürüşe itti.

Avustralyalı ikinci pilot DRS'den yararlandı, ancak McLaren'i düzlüklerde DRS kanadı açıldığında Red Bull'lar kadar güçlü değildi. Bu nedenle, Hamilton'ı geçme girişimleri sonuçsuz kaldığında birkaç hayal kırıklığı anına katlanmak zorunda kaldı; 1. virajdaki en yakın girişiminde kaçış alanına çıktı ve Hamilton'ın pozisyonunu korumasına izin verdi.

Piastri, Hamilton pite girmeden önce geçme fırsatını yakalayamadı ama en azından takım arkadaşı Norris'in pite girmesinin ardından dördüncülüğü elde etti. Yumuşak lastikler için Hamilton'dan bir tur sonra pite giren Norris, yeni lastiklerinin sıcaklığını ayarlarken Mercedes sürücüsünü hemen aynasında gördü. Ancak, sekizinciliği koruma çabasında gizli bir silahı vardı.

Hamilton, McLaren'in açılış sektöründeki temposu karşısında şaşkına döndü ve Norris'in 4. virajdan sonraki virajlarda ne kadar hızlanabildiği araç içi kamerasından görülebiliyordu. Bu durum Norris'in bazı turlarda DRS'den kaçınmak için yeterli boşluğu oluşturmasına izin verdi, ancak 1. virajdaki sert anlardan birinde zigzag çizdiği için siyah-beyaz bayrak gördü.

Bahreyn'de Mercedes'in üstünlüğü olsa da, McLaren Cidde'de daha güçlü bir rakip gibi görünüyordu ve bu durum 2024 boyunca inişli çıkışlı bir seyir olacağını işaret ediyor.

5. Son hatanın ardından Stroll ile ilgili sorular yeniden ortaya çıktı

Stroll F1 kariyerinin sonuna yaklaşıyor olabilir mi ya da yaklaşmalı mı? Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Andy Hone / Motorsport Images

Cidde'deki yarışta biraz daha fazla taktiksel serbestlik olmasını sağladığı için muhtemelen Lance Stroll'e teşekkür etmeliyiz, zira onun kazası olmasaydı takımlar, birbirlerine karşı kontrollü giderken muhtemelen 20. tur civarında sert lastiklere geçişe kilitlenmiş olacaktı. Kanadalı sürücünün 22. virajdaki kazasının sonucunda birkaç sürücü orta lastiklerle stintini uzatırken çoğu pilot erken pite geldi.

Stroll, altıncı turun başlarında orta lastiklerinin kendisinden uzaklaşmaya başladığını fark etti. Açılış turlarında kendisi ile arkasındaki Tsunoda-Bearman mücadelesi arasına mesafe koymaya çalışırken lastiklerini çok zorlamıştı, bu da lastiklerin erken bitmesine neden oldu. Ancak bu daha çok 1. antrenman seansında 21. virajın iç duvarına çarpmasını tekrarlamak için uygun bir bahaneydi. Bu seferki temasta sol ön süspansiyon kırıldı ve bunun üzerine Stroll, yolun diğer tarafındaki bariyerlere çarptı.

O noktaya kadar Stroll için pek de iyi bir hafta sonu olmamıştı. Sıralama turlarında Fernando Alonso'nun hızının oldukça gerisinde kalmıştı ve her ne kadar güçlü bir başlangıç yaparak Tsunoda'yı çizgide geride bırakmış olsa da, son yaptığı kaza bu iyi çalışmayı geri aldı. Bu kaza biraz amatörce görünüyordu ve F1'deki sekizinci sezonunda olan birine pek yakışmadı.

Ama en azından yarışlara bir kaos unsuru getiriyor. Bu da bir şeydir...

6. Magnussen'in ağır cezaları Hulkenberg'in kazancı oldu

Magnussen Suudi Arabistan'da takım oyununu oynadı, ancak bu herkesin hoşuna gitmedi Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

F1 padoğunda, pisti terk edip avantaj elde etmenin beş saniyelik cezasının çok hafif olduğu düşünülüyordu. Bunun üzerine bu sezon için bu ihlalin cezası 10 saniyeye çıkarıldı. Kevin Magnussen bu kuralı ilk kez 17. turda Yuki Tsunoda'yı pist dışında geçtiğinde ve pozisyonunu geri vermeye hiç niyetli olmadığında test etti. Bu onun ilk 10 saniye cezasıydı.

İkincisi ise Alex Albon ile daha önce yaşadığı bir itiş kakıştan kaynaklanıyordu. 4. virajda Williams sürücüsünü aşırı aceleci bir savunma şeklinde dış duvara sıkıştırdı. Toplam 20 sn zaman cezasıyla Magnussen gerçekçi bir puan mücadelesi veremeyecekti ancak Haas onu doğru kullanırsa takım arkadaşının puan almasına yardımcı olabilirdi.

En önemlisi, Magnussen pite girmiş olan orta sıralardaki araçların önünde ve henüz girmemiş olan Nico Hulkenberg ve Zhou Guanyu'nun arkasında pist pozisyonunu koruyordu. Eğer Magnussen arkasındaki araçları 20 saniyenin biraz üzerinde tutabilirse, Hulkenberg pite geldikten sonra aynı pozisyonda yarışa devam edebilirdi. Ve aynen öyle de oldu. Açılış sektöründe Magnussen arkasındaki araçları geciktirmek ve bataryasını şarj etmek için elinden gelenin en iyisini yaptı ve ardından DRS ile geçilmekten kaçınmak için düzlüklerde ekstra güç kullandı.

Aradaki fark Hulkenberg'in pite geldiğinde Magnussen'in yaklaşık iki saniye önünde tekrar yarışa katılması için yeterli oldu ve Haas artık orta sıralardaki rakiplerini geride bırakmak için atağa geçebilirdi. Bu iyi uygulanmış bir plandı ve RB'den Alan Permane'nin "sportmenlik dışı" olarak nitelendirmesine neden oldu.

7. Albon heyecan verici geçişlerle hasarı azaltmaya çalışıyor

Albon bir görev adamıydı, ancak puan ödülü kazanmayı başaramadı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bir başka gün olsa Magnussen'in omuz darbesi sonucu Alex Albon'un yarışı bariyerlerde bitebilirdi ama Williams pilotu sadece ön kanat hasarıyla kurtuldu, bu da onu çok az yavaşlattı. Haas sürücüsünün DRS trenine sıkışan Albon, önündeki Esteban Ocon ve Tsunoda'yı takip ederken, her ikisine de 12. virajın dışından hamle yapmaya çalışırken cesur görünüyordu. Dış duvar birkaç santim solda olsaydı, bu hamleler de işe yarayabilirdi.

Magnussen orta sıraları sıkıştırmaya devam ederken, Daniel Ricciardo ve Valtteri Bottas yavaş yavaş arayı kapatıyordu. Albon'un bu süreçte sollama ayakkabılarını giymesi gerekiyordu. Tsunoda'yı 33. turda geçtiğinde bayağı gerideydi ve 1. virajda rahat geçiş ile dalış arasındaki çizgiyi mükemmel bir şekilde çizdi. Bir sonraki hedefinde Ocon vardı, ancak Hulkenberg pite geldikten sonra Magnussen pimi çektiği için Fransız'ı geçmek 10 tur daha sürdü.

Albon'un Magnussen'i yakalamak için zamanı kalmadı, ancak Danimarkalı'nın cezaları uygulandıktan sonra 11'incilik onun oldu. Her ne kadar puan için yarışamamaktan dolayı üzgün olsa da Albon, Magnussen ve Haas'ın 50 turluk grand prix boyunca oldukça kurnaz olduklarını kabul etti. "Bugün puan için mücadele edememek sinir bozucu. Haas, Kevin'i grubu tutmak için kullanarak stratejide harika bir iş çıkardı, bu çok akıllıcaydı. Ne yazık ki hızımız yeterli değildi ve ön kanadımızda da hasar vardı, bu yüzden pistte ilerlemekte zorlandık."

8. Ricciardo'nun yavaş başlangıcı, Perez'in elini güçlendirdi

Ricciardo'nun şu ana kadarki 2024 performansları geleceğin Red Bull pilotu olacağına işaret etmiyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Birkaç ay önce, 2024'ün Sergio Perez'in Red Bull'daki son sezonu olacağı konuşuluyordu. Perez, geçen sezon yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle şampiyona ikinciliğini elde etmekte zorlanmıştı ve 2023 gibi bir sezon daha geçirmesi Red Bull'un üst düzey yöneticilerinin başka bir yere bakması için yeterli olacaktı. Daniel Ricciardo'nun geçen sezon AlphaTauri'de formunu yeniden kazanmasıyla birlikte, Red Bull'un 2016-18 kadrosunu yenilemek için istediği adam gibi görünüyordu.

Ama o zaman geride kaldı. Perez 2024'e, takıma dahil olurken kendisinden bekleneni yaparak başladı: Verstappen'in arkasında ikinci bitirmek ve bir şeyler ters giderse üstüne düşeni yapmak. Daha 22 yarış var ama Meksikalı şu ana kadar iki numara rolünü mükemmel bir şekilde oynuyor gibi görünüyor.

Bu arada, Daniel Ricciardo'nun yeniden markalaşan RB takımıyla 2024'e başlangıcı şu ana kadar pek de parlak olmadı. Cidde'de, Tsunoda tarafından kapsamlı bir şekilde geride bırakıldı; güvenlik aracı sırasında yavaş bir pit stop onun hatası değildi, ancak Avustralyalı en azından orta grubun alt kısmındaki Magnussen treninin arkasına yetişebilirdi. Ancak o, Logan Sargeant'ın vites kutusuna yapışamadı, hatta Amerikalı sürücünün DRS menziline zar zor girebildi.

Yarışın sonlarına doğru 1. virajda spin atarak geceyi noktaladı. Pek çok kişinin bir Red Bull klonu olacağını düşündüğü RB paketi, yarışta geri kalıyor ve Ricciardo, takım arkadaşı Tsunoda'ya göre daha fazla zorlanıyor gibi görünüyor. Japon pilot sıralama turlarında bir ayar bulabildi ve en azından Magnussen kendilerine takoz koyana kadar puan savaşında yer aldı. Ricciardo şu anda, Red Bull'un Perez'i göndermeyi düşüneceği bir sürücü gibi görünmüyor.

9. Audi "tereddütlü" bağlılık söylentilerini ortadan kaldırdı

Audi, gridde yer almadan önce F1'den çekilebileceği yönündeki spekülasyonlara son verdi Fotoğraf tarafından: Audi Communications Motorsport

Audi, Sauber takımını satın alarak F1'e gireceğini açıkladığında, bunu geçici olarak yapıyor gibi görünüyordu. Takımın %25'inin satın alınması, Alman üreticiye, Sauber'in tam bir fabrika takımı haline geleceği 2026 devir teslim tarihinden önce planlarını gerçekleştirmek istememesi durumunda bir çıkış yolu sunuyor gibi görünüyordu.

Bu da takımın geleceğiyle ilgili söylentilere yol açtı. Geçen yıl Audi'nin güç aktarma sistemi projesinde geride kaldığı söylenmişti ve CEO Markus Duesmann'ın 2023'ün sonuna doğru ayrılması, Audi'nin planları üzerinde daha fazla şüphe yarattı. Ne de olsa halefi Gernot Dollner'in bir bütün olarak F1 konusunda daha az hevesli olduğu görülüyor.

Bu durum Sauber takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi'nin Audi'nin taahhüdüne ilişkin soruları yanıtlamak zorunda kalmasına yol açtı. Bravi, planların hâlâ devam etmesinin beklendiğini belirtti. Anlaşmanın tamamlanması için 2026'ya kadar beklemek yerine, takımın %100'ünün satın alınmasının onaylanmasıyla bu durum artık tamamen gerçekleşmiş oldu.

Andreas Seidl CEO olarak görevine devam ederken, Audi F1 planlarının hayata geçirilmesinde Duesmann'la birlikte çalışan Oliver Hoffmann da Sauber'in yönetim kurulunda yer alacak. Böylece Audi'nin, F1'e bir üretici olarak katıldığında başarılı olmasını sağlamak için takıma yatırım yapmaya başlamasının önü açılmış olacak.

10. Sauber Cidde'de de pit stopta yavaş kaldı

Hız yok, puan yok, gülümseme yok. Sauber için 2024'e zorlu bir başlangıç oldu Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sauber Cidde'de berbat bir hafta sonu daha geçirdi. C44 aracının Alfa Romeo markalı selefine göre çok daha iyi olduğuna dair güven olsa da, takım orta sıralarda fazla ilerleme kaydetmiş gibi görünmüyor. Takımın her iki aracı Cidde'deki sıralamalarda Q1'de elenirken, Zhou Guanyu'nun antrenman kazası bu duruma yardımcı olmadı.

Zhou, güvenlik aracından sonra uzun süre pistte kalarak puan kazanma yolunda riskli ancak fırsat doğurabilecek adımı seçmişti. Zhou sonunda pite girdiğinde, Sauber Bahreyn'de Valtteri Bottas'ta yaşadığı kabusu bu sefer onda yaşadı. Zhou, lastik değişiminde yaşanan sorun nedeniyle 25 saniye kaybetti. Bottas Cidde'de daha iyi değildi ve sert lastikteki düşük tempo sonucu Bottas bir kez daha pite geldi.

İkinci bir yumuşak lastik setiyle Bottas'ın aracına yeniden tempo kazandırılsa da, sıralamada çok geriye düştüğü için puan potasının çok uzağındaydı.