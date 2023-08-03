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Resmi: Mitch Evans, Jaguar ile sözleşme yeniledi

Formula E gridinin önemli sürücülerinden Mitch Evans, mevcut takımı Jaguar ile sözleşme uzattığını resmen duyurdu.

Stefan Mackley
Ekleyen:
Mitch Evans, Jaguar Racing

Hem kendisinin, hem de Jaguar'ın seriye giriş yaptığı 2016 sezonundan bu yana Jaguar bünyesinde yer alan Evans, takımla ciddi başarılar elde etmiş bir isim.

Geçtiğimiz yedi yılı toplam 10 zaferle kapatan Evans'ın bir şampiyona ikinciliği, bir de şampiyona üçüncülüğü bulunmakta.

Evans, "2016'dan beri Jaguar TCS Racing ile birlikte olduğum için, birlikte başarılı ortaklığımızı sürdürmek en doğru seçimdi."

"Son yedi yılda inanılmaz anlar yaşadık ve hikayenin sonraki bölümünü de birlikte yazmayı dört gözle bekliyoruz."

"Jaguar için yarışmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

Jaguar takım patronu James Barclay,"Mitch'in 2024 sezonunda ve sonrasında da Jaguar TCS Racing'in önemli bir parçası olmaya devam edeceğini teyit etmekten büyük memnuniyet duyuyorum."

"Mitch, Jaguar'ın 2016'da yarışlara dönmesinden bu yana takımın önemli üyelerinden biri oldu ve şu anda Jaguar tarihinde en uzun süre görev yapan sürücülerden biri."

"Gelecek için yeni bir sayfa açabiliyor olmak, iki tarafın da gurur duyduğu bir şey."

"Mitch dünyanın en yetenekli sürücülerinden biri olduğunu defalarca kanıtladı, bu nedenle ortaklığımızın devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz."

"Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini eklemekten ve birlikte daha fazla şampiyonluk için mücadele etmekten heyecan duyuyorum." dedi.

Evans takımda kalıyor ancak sürücü kadrosunda bir değişiklik de var: Sam Bird, dört sezonun ardından takımdan ayrılıyor!

2020 sezonunda Jaguar ile anlaşan Bird, takımla ilk sezonunda galibiyete ulaştıktan sonra formunu tamamen kaybetti, hatta 2021-22 sezonunda podyuma dahi çıkamadı.

Bu yıl da galibiyet orucunu sürdüren Bird'in dört podyumu bulunuyor.

Bird'in yerini şampiyona ikincisi Nick Cassidy'nin alması bekleniyor, McLaren'in de Bird ile anlaşabileceği söyleniyor.

Evans (left) will remain with Jaguar Racing but Bird has left team

Evans (left) will remain with Jaguar Racing but Bird has left team

Photo by: Andreas Beil

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Cassidy: "Neden bilmiyorum ama yarış boyunca çok rahattım"

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