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Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı

Jaguar, Formula E şampiyonluk mücadelesi veren Mitch Evans'ın takım arkadaşı Sam Bird'ü geride bırakarak pole pozisyonunu elde etmesiyle, bu hafta sonunun açılış Roma E-Prix'sinin sıralama turlarında 1-2. sıraları elde etti.

Stefan Mackley
Ekleyen:
Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Sıralama turlarının bir aşamasında hakemlerin kararı nedeniyle yeri elinden alınan, ancak daha sonra geri verilen Bird, açılış sektöründe çok az bir farkla Evans'tan daha hızlıydı.

Ancak Britanyalı sürücü orta sektörü rakibinden bir saniyeden daha yavaş geçti ve bu fark Evans'ın 1:39.08'lik derece ile pole pozisyonunu almasıyla damalı bayrağa kadar devam etti.

Antrenmanlarda ilk sırayı alan Evans, pole pozisyonu için üç şampiyona puanı da kazanarak Roma E-Prix'si öncesinde şampiyona lideri Jake Dennis ile arasındaki farkı 29 puana indirdi.

Evans yarı finalde 1:38.461'lik derecesiyle finale yükselirken, Envision Racing'den Sebastien Buemi iki saniyeden daha yavaş bir tur attı.

Sacha Fenestraz'ın orta sektörde yaptığı bir hata, Nissan sürücüsünün açılış yarı final düellosunu Bird'den bir saniyeden fazla daha yavaş bitirmesine neden olurken, Britanyalı sürücü 1:38.761'lik bir derece yaptı.

Maserati'den Edoardo Mortara neredeyse yarım saniye geride yarışı tamamlarken, güçlü bir son sektör Evans'ın sıralamalardaki en hızlı tur zamanı olan 1:38.460 saniye ile çeyrek finallerin sonuncusunda ilerlemesini sağladı.

Bird, açılış çeyrek final düellosunda Dennis'e üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi, Andretti Autosport sürücüsü açılış sektöründe 0.3 saniye kaybetti ve sonrasında bunu telafi edemedi.

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Fenestraz çeyrek final mücadelesinde Maximilian Gunther'in Maserati'sini yarım saniyeden fazla bir farkla geçerken, en yakın çeyrek final mücadelesi Buemi ve McLaren'den Rene Rast arasındaydı ve ikilinin arasında sadece 0.039 saniye vardı.

Şampiyonluk adayı Nick Cassidy sıralamada ilerleyemeyen sürücü olurken, geç gelen kırmızı bayrak ikinci seanstaki sürücülerin son turlarını engelledi.

Bu, Jake Hughes'un 6. virajdaki yüksek hızda McLaren'inin kontrolünü bir tümsekte kaybederek, pistin her iki tarafındaki bariyerlere temas etmesinin ardından gerçekleşti.

Bu, Evans'ın 1:39.300 saniye ile Buemi'nin 0.159 önünde seansı en hızlı şekilde bitirdiği anlamına geliyordu, ancak Envision takım arkadaşı Cassidy altıncı sırada kaldı ve turunu geliştiremedi - bu nedenle yarışa dokuzuncu sırada başlayacak ve griddeki baş rakibi Dennis'in iki sıra gerisinde olacak.

Hughes kaza yapmadan önce takım arkadaşı Rast'ın hemen önünde üçüncü sıradaydı, ancak araçtaki ağır hasar - Cumartesi günkü yarıştan önce tamir edilemeyebilir - Mortara'nın son düello noktasına terfi eden sürücü olması nedeniyle ilerleyemediği anlamına geliyordu.

Pascal Wehrlein düellolarda yer almayı 0.034 saniye ile kaçıran bir diğer şampiyonluk adayı oldu ve Porsche sürücüsü açılış sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

Seansın ardından Porsche takım patronu Florian Modlinger, Sergio Sette Camara'nın 4. virajda NIO 333 aracının kontrolünü kaybetmesinin ardından bazı sürücülerin sarı bayrak boyunca kişisel en iyi ilk sektör zamanlarını ayarladığını öne sürdü.

Hakemler başlangıçta hem Bird'ün hem de Stoffel Vandoorne'un sarı bayrak kurallarına uymadığına karar vermiş, Bird ikinci olmak için iyi bir tur attıktan sonra düellolardaki yerini kaybetmişti.

Ancak Jaguar tarafından yapılan itirazın ardından, hakemler 'daha fazla incelemenin ardından' her iki sürücünün de tur zamanlarını eski haline getirdi.

Son şampiyon Vandoorne'un en iyi turu, seansın başlarında 7. virajda kontrolünü kaybedip bariyerlere çarparak DS Penske aracının ön kanadına zarar vermesi nedeniyle onu altıncı sıraya yerleştirdi.

Bird, Dennis ve Gunther ilerlerken Fenestraz 1:38.912 saniye ile grubun zirvesinde yer aldı

Grid Sıralaması:

Sıra Sürücü Takım
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing
2 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing
3 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams
4 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing
5 Germany René Rast United Kingdom McLaren
6 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing
7 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport
8 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing
9 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing
10 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team
11 France Norman Nato Japan Nissan e.dams
12 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske
13 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team
14 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt
15 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing
16 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske
17 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt
18 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team
19 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing
20 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport
21 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team
22 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren
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