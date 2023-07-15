Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı

Sıralama turlarının bir aşamasında hakemlerin kararı nedeniyle yeri elinden alınan, ancak daha sonra geri verilen Bird, açılış sektöründe çok az bir farkla Evans'tan daha hızlıydı.

Ancak Britanyalı sürücü orta sektörü rakibinden bir saniyeden daha yavaş geçti ve bu fark Evans'ın 1:39.08'lik derece ile pole pozisyonunu almasıyla damalı bayrağa kadar devam etti.

Antrenmanlarda ilk sırayı alan Evans, pole pozisyonu için üç şampiyona puanı da kazanarak Roma E-Prix'si öncesinde şampiyona lideri Jake Dennis ile arasındaki farkı 29 puana indirdi.

Evans yarı finalde 1:38.461'lik derecesiyle finale yükselirken, Envision Racing'den Sebastien Buemi iki saniyeden daha yavaş bir tur attı.

Sacha Fenestraz'ın orta sektörde yaptığı bir hata, Nissan sürücüsünün açılış yarı final düellosunu Bird'den bir saniyeden fazla daha yavaş bitirmesine neden olurken, Britanyalı sürücü 1:38.761'lik bir derece yaptı.

Maserati'den Edoardo Mortara neredeyse yarım saniye geride yarışı tamamlarken, güçlü bir son sektör Evans'ın sıralamalardaki en hızlı tur zamanı olan 1:38.460 saniye ile çeyrek finallerin sonuncusunda ilerlemesini sağladı.

Bird, açılış çeyrek final düellosunda Dennis'e üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi, Andretti Autosport sürücüsü açılış sektöründe 0.3 saniye kaybetti ve sonrasında bunu telafi edemedi.

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Fenestraz çeyrek final mücadelesinde Maximilian Gunther'in Maserati'sini yarım saniyeden fazla bir farkla geçerken, en yakın çeyrek final mücadelesi Buemi ve McLaren'den Rene Rast arasındaydı ve ikilinin arasında sadece 0.039 saniye vardı.

Şampiyonluk adayı Nick Cassidy sıralamada ilerleyemeyen sürücü olurken, geç gelen kırmızı bayrak ikinci seanstaki sürücülerin son turlarını engelledi.

Bu, Jake Hughes'un 6. virajdaki yüksek hızda McLaren'inin kontrolünü bir tümsekte kaybederek, pistin her iki tarafındaki bariyerlere temas etmesinin ardından gerçekleşti.

Bu, Evans'ın 1:39.300 saniye ile Buemi'nin 0.159 önünde seansı en hızlı şekilde bitirdiği anlamına geliyordu, ancak Envision takım arkadaşı Cassidy altıncı sırada kaldı ve turunu geliştiremedi - bu nedenle yarışa dokuzuncu sırada başlayacak ve griddeki baş rakibi Dennis'in iki sıra gerisinde olacak.

Hughes kaza yapmadan önce takım arkadaşı Rast'ın hemen önünde üçüncü sıradaydı, ancak araçtaki ağır hasar - Cumartesi günkü yarıştan önce tamir edilemeyebilir - Mortara'nın son düello noktasına terfi eden sürücü olması nedeniyle ilerleyemediği anlamına geliyordu.

Pascal Wehrlein düellolarda yer almayı 0.034 saniye ile kaçıran bir diğer şampiyonluk adayı oldu ve Porsche sürücüsü açılış sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

Seansın ardından Porsche takım patronu Florian Modlinger, Sergio Sette Camara'nın 4. virajda NIO 333 aracının kontrolünü kaybetmesinin ardından bazı sürücülerin sarı bayrak boyunca kişisel en iyi ilk sektör zamanlarını ayarladığını öne sürdü.

Hakemler başlangıçta hem Bird'ün hem de Stoffel Vandoorne'un sarı bayrak kurallarına uymadığına karar vermiş, Bird ikinci olmak için iyi bir tur attıktan sonra düellolardaki yerini kaybetmişti.

Ancak Jaguar tarafından yapılan itirazın ardından, hakemler 'daha fazla incelemenin ardından' her iki sürücünün de tur zamanlarını eski haline getirdi.

Son şampiyon Vandoorne'un en iyi turu, seansın başlarında 7. virajda kontrolünü kaybedip bariyerlere çarparak DS Penske aracının ön kanadına zarar vermesi nedeniyle onu altıncı sıraya yerleştirdi.

Bird, Dennis ve Gunther ilerlerken Fenestraz 1:38.912 saniye ile grubun zirvesinde yer aldı

Grid Sıralaması: