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Formula E / Seul ePrix I Haberler

Di Grassi, 1000 puan barajını geçtiği için çok mutlu

Seul'deki ilk yarışta podyuma çıkan ve 1000 puan barajını geçen Lucas Di Grassi, duygusal bir yarışı geride bıraktığını söylüyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
, Technical Editor
Çeviren:
Altay Gök
Di Grassi, 1000 puan barajını geçtiği için çok mutlu
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Seul'de sessiz sakin iyi bir yarış geçiren Di Grassi, ilk turdaki kaza nedeniyle yarış boyunca temkinliydi ve tek amacı elinden geldiğince puan toplayarak Venturi'nin takımlar şampiyonasındaki şansını arttırmaktı. 

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Di Grassi, bu sonuçla birlikte Formula E kariyerinde kazandığı puan sayısını da 1009'a yükseltti. Brezilyalı sürücü, yarın ise kariyerinin 100. FE yarışına çıkacak.

Yarışın ardından epey sevinçli görünen Di Grassi, "Bugün epey duygusal bir gün. Bu denli yüksek seviye sürücülerle rekabet etmek ve 1000 puan barajını aşmak benim için büyük bir onur. Sanki rüyam gerçeğe dönüşmüş gibi hissediyorum." 

"Seul'e gelmemizin amacı Venturi'nin takımlar şampiyonasını kazanmasına yardımcı olmaktı, ben de elimden gelenin en iyisini yaptım." 

"Kuru zeminde rekabetçiydik, ardından sıralama turlarında geride kaldık, yine de yarış başlarken zeminin ıslak olmasından faydalanarak önlere yükseldik."

"Start anında pistte ne kadar su olduğunu yanlış değerlendirdik, sonrasında ise epey rekabetçiydik."

"Oliver'a [Rowland] yakın kalmaya ve [Jake] Dennis'ten uzaklaşmaya çalışıyordum ama pistte geçiş yapmak oldukça zordu, özellikle pistin kurumasının ve ıslak bir hattın oluşması her şeyi daha da zorlaştırdı."

"Sonunda üçüncü oldum, kariyerimde 39. kez podyuma çıktım ve takıma iyi puanlar getirdim, kısacası elimden gelenin en iyisini yaptım. Şimdi mutlu bir şekilde otele döneceğim ve yarın için hazırlanacağım olacağım. Yağmur yağmazsa epey rekabetçiyiz, yağarsa da zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız." dedi.

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Formula E'deki sekizinci sezonunu tamamlamaya hazırlanan Di Grassi, gelecek sezon Mahindra'ya katılacak ve Oliver Rowland'ın takım arkadaşı olacak.

Mahindra ile ilgili düşüncelerini dile getiren Di Grassi, "Bugün Dilbagh ile konuştum [Gill, Mahindra takım patronu] ve ona 'beni işe aldığı için Oliver'ın bugün yarışı kolayca kazanmasına izin vermeyeceğimi' söyledim."

"Gelecek sezon gridde epey değişiklik olacağını düşünüyorum, sanırım Jaguar gelecek sezon için sürücülerini değiştirmeyen tek takım olarak kalacak." 

"Tüm takımlar sezona sıfırdan başlayacak - araçlar, yarış formatı, enerji yönetimi ve lastikler tamamen değişecek." 

"Dolayısıyla bunun takım değiştirmek ve rekabetçi bir takıma geçmek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Mahindra'yı seçtim çünkü gerçekten iyi bir temele sahip olduklarını düşünüyorum."

"Takımın büyük bir potansiyeli var ve genel olarak Oliver'ın son derece hızlı ve istikrarlı bir sürücü olduğunu düşünüyorum, en azından galibiyet ve istikrarlı puan mücadelesi verebilecek bir kadromuz olacak." dedi.

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