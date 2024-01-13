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Formula E Mexico City ePrix
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Evans: "Şampiyonluk favorisi etiketi baskıdan çok rahatlama getiriyor"

Mitch Evans, bu yılki Formula E şampiyonluğu için favori olarak görülmenin, bu hafta sonu Mexico City E-Prix'si öncesinde bir baskıdan ziyade "dürüst olmak gerekirse bir rahatlama" olduğuna inanıyor.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
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Mitch Evans, Jaguar Racing

29 yaşındaki pilot, tamamen elektrikli olan şampiyonada sekizinci sezon için Jaguar'da kalıyor ve bu süre zarfında birçok kez şampiyonluk için mücadele etti ancak her zaman nihai ödülü kaçırdı.

Yeni Zelandalı ve yeni takım arkadaşı Nick Cassidy ile birlikte, her iki Jaguar sürücüsü de Valencia'daki sezon öncesi testlerinde güçlü bir form sergileyerek tüm seanslarda en hızlı zamanları elde etti.

Geçen sezon dört yarış kazanan ve homologe Gen3 araçlarının performansının 2024'te de benzer olması muhtemel olan Evans'ı şampiyonluğun favorilerinden biri haline getiriyor.

Autosport tarafından, kazanmasının beklenmesinin bu dönem üzerindeki baskıyı artırıp artırmadığı sorulan Evans, "Bunu kesinlikle ekstra bir baskı olarak görmüyorum."

"Dürüst olmak gerekirse bunu sezona güçlü bir şekilde başlayabilmek için biraz daha rahatlama olarak görüyorum ve sonrasında performansın kilidini açmaya çalışmaktan çok bize bağlı."

"Araçtan performansa sahip olduğunuz bir konumda olduğunuzda, işlerin daha kolay olduğunu söyleyemem ama endişelenecek bir şey daha azalıyor. O halde güçlü bir gün geçirmek daha çok bize bağlı."

"Geçen yıl gerçekten eksik olduğum nokta buydu, biraz performansım vardı ama farklı koşullar şampiyonanın ilk aşamasını durdurdu."

Mitch Evans, Jaguar Racing Antonio Felix da Costa, Porsche

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Mitch Evans, Jaguar Racing Antonio Felix da Costa, Porsche

"Bu durum uzun vadede bana zarar verdi ve bunu değiştirmeye çalışmak istiyorum." dedi.

Evans geçen sezonun açılış yarışlarında güçlü sonuçlar elde etmekte zorlandı ve şampiyona liderinin 66 puan gerisine düşerek ilk galibiyetine altıncı yarışta ulaşabilmişti.

İlk Formula E şampiyonluğunu elde etmek istiyorsa, göze çarpan sonuçlardan ziyade tutarlılığın çok önemli olacağına inanıyor.

Evans, "Jake'e [Dennis, son şampiyon] bakın, geçen yıl bizden daha az yarış kazandı [ikiye karşı dört] ama belli ki çok istikrarlıydı, işte asıl mesele bu."

"Yıl boyunca birkaç önemli sonuca ihtiyacınız var ama sadece istikrarlı bir şekilde skor üretmeniz gerekiyor."

"Kendimi iyi hissediyorum ama bence herkes bir sıçrama yaptı."

"Formula E'de her zaman olduğu gibi, sıralama turlarında her şeyi doğru yapmak zorundasınız ve tabii ki yarışta da en iyisini yapmaya çalışmalısınız."

"Performansın güçlü olacağını düşünüyorum ama hala bazı bilinmeyenler var." dedi.

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