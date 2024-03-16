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Formula E Sao Paulo ePrix

Evans: "Şampiyonluk hedefimi başlatmak için iyi bir sonuca ihtiyacım var"

Mitch Evans, 2024 Formula E sezonuna karışık bir başlangıç yaptıktan sonra bu hafta sonu Sao Paulo E-Prix'si öncesinde ' iyi bir sonuca ihtiyacı olduğuna' inanıyor.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Alastair Staley / Motorsport Images

Jaguar sürücüsü, son üç yıldır şampiyonluk unvanı için mücadele ettiği seride bu sezona da şampiyonluk favorilerinden biri olarak girdi.

Yeni takım arkadaşı Nick Cassidy, Diriyah'ta elde ettiği galibiyet de dahil olmak üzere üç kez podyuma çıkarak şampiyonanın zirvesine yerleşirken, Evans ideal bir başlangıç yapamadı.

Yeni Zelandalı, sezon açılışı Mexico City E-Prix'sini direksiyon sorunu nedeniyle ancak beşinci bitirebildi ve Diriyah'ta da son turda podyum pozisyonunu kaybettikten sonra yine 5. sırada yarışı tamamlamıştı.

Diriyah E-Prix'sinin sıralama turlarında yaşadığı sorun sonrası, ancak 10. olabilmişti ve Cassidy'nin 36 puan gerisine düşmüştü.

Autosport'a verdiği demeçte Evans, "Saf hız açısından, her şey elimizde, sadece bunu puana dönüştüremedim, bu biraz hayal kırıklığı yarattı." 

"Geçen yıl kazandıktan sonra buraya geri dönmek açıkçası bana iyi hisler veriyor ama yarışı yönetmek gerçekten zor olacak. Bence her şey olabilir ama daha çok erken."

Mitch Evans, Jaguar Racing

Mitch Evans, Jaguar Racing

Photo by: Alexander Trienitz

"Bunu biraz sıfırlanma olarak mı görüyorum? Umarım ara benim lehime olur ve yapabileceğimiz her şeyi yapmış oluruz."

"Geçen yılki gibi hayatı kendim için çok zorlaştırmamak için iyi bir sonuca ya da büyük bir sonuca ihtiyacım var."

Evans, Sao Paulo'ya geçen yılki yarışı kazanmak ve şampiyonluk mücadelesinde etkileyici bir geri dönüş başlatmak için geliyor.

Sıralamada 66 puan gerideyken Brezilya'daki zaferini Berlin'deki bir başka zaferi izledi ve sezon boyunca dört zafer kazanarak şampiyonayı üçüncü bitirmişti.

Evans, "Bence yılın ilk galibiyetini ya da yılın ilk büyük sonucunu aldığınızda, bilinçaltınızdaki baskı biraz olsun azalıyor." 

"Sanırım bu geçen yıl da oldu ama şampiyonanın biraz daha ileri dönemindeydi. Burada şampiyonay kendimiz için başlattığımızda ve arka arkaya galibiyetler aldığımızda gerçekten güçlü bir sezon sonuna gideriz."

"Bunun Meksika'dan gelmesini umuyordum ama içinde bulunduğumuz durum bu ve daha önümüzde uzun bir sezon var."

"Bence tüm şampiyonluk adayları istikrarlı bir şekilde iyi donuçlar elde edecek ve siz de bu mücadelenin içinde olmalısınız." dedi.

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