Sao Paulo'daki kazanın ardından Cassidy: "Kendimi sorgulamalıyım"

Yeni Zelandalı, Brezilya'daki yarış öncesinde sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Diriyah'ta elde ettiği galibiyetle 19 puan öne geçmesini sağlayan galibiyet de dahil olmak üzere ilk üç yarışta üç podyum elde etti.

Ancak Cassidy için işler cumartesi günü işler iyi gitmedi. Sıralama düellolarına katılamadı ve yarışta dokuzuncu sıradan fazla ilerleme kaydedemedi.

Daha önce ön kanadına hasar gören Cassidy, 10. virajda kanadın aracın girmesinin ardından yarışı bariyerlerde noktaladı.

Autosport'a verdiği demeçte Cassidy, "[Yarışın başlarında] birkaç temas yaşadım, ön kanadım iyiydi ama ne yazık ki o turda, yaklaşık yarım tur önce bir temas daha yaşadım ve ön kanat oldukça kötü bir şekilde hasar gördü. Bir noktada bunun olması kaçınılmazdı sanırım."

"Gerçekten istediğim gibi gitmiyordu, en iyi yarışlarımızdan biri değildi. Bunun için kendimi sorgulamalıyım. Daha iyi olmalıyım. Bu yüzden kendimi geliştirmeye çalışacağım." dedi.

Nick Cassidy, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Alexander Trienitz

Cassidy sıralama grubunda son mücadeleye kalmayı sadece 0.011 saniye ile kaçırdığı için gözle görülür bir şekilde mutsuz olurken, takım arkadaşı Mitch Evans dördüncü başladıktan sonra galibiyet için Sam Bird ile mücadele edebildi.

Cassidy,"1. antrenmanda ikinciydim, 2. antrenmanda 300kw'da en hızlı araçtım ve sıralama dışındaki en hızlı araçtım."

"Sıralamada hata yaptığımı düşünmüyorum ama yarışta daha iyi bir iş çıkarabilirdim."

"Sıralama hakkında çok fazla yorum yapamam ama yarış için daha iyi bir iş çıkarmam gerekiyor." dedi.

Sıralamalarda ilerleme şansını kaybetmesinin bir takım hatası olup olmadığı sorulduğunda Cassidy, "Yarış budur, suçlanacak kimse yok, sadece daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Brezilya'da puan alamamasına rağmen Cassidy, Porsche pilotu Pascal Wehrlein'ın sadece dört puan önünde liderliğini sürdürürken ilk altı pilot arasında sadece 20 puanlık aralıkta sıralanıyor.

Cassidy, "Sanırım bu hafta sonu en hızlı araçlardan biriydim."

"Hâlâ dünya şampiyonasında liderim, üst üste üç podyumla buraya gelmiştim. Tokyo'ya giderken kendime güvenmemek için hiçbir nedenim yok." dedi.