2024 Avustralya GP: Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları - Ferrari önde, McLaren 2.

Charles Leclerc için 1. virajdaki kısa bir gezintinin pek bir önemi yoktu. Seansın sonuna doğru yaşadığı kısa süreli pist dışı ziyaretten önce 2. antrenmanda Max Verstappen'i saniyenin neredeyse onda dördü farkla geçerek zirveye yerleşmişti.

Dengesiz bir başlangıcın ardından, çoğu sürücü 2. antrenmana kadar hatalarından arınmış olsa da, Cuma gününün ikinci antrenman saatinde yine de birkaç hata yaşandı. Logan Sargeant, virajın girişini tam olarak tutturamadığı ve çıkışta çakıllara çıktığı 11. virajda, Williams pit duvarının yüreğini ağzına getirdi. Leclerc'in 1. viraj çimlerinde yaşadığı olay, George Russell'ın daha önce yaptığı ve Lewis Hamilton'ın 1. antrenmandaki olayının karbon kopyası olan çimleri rahatsız etme çabalarının bir benzeriydi.

Bahreyn'deki büyük kaçış alanlarıyla devasa bir güvenlik ağına sahip sezon açılışının ve yüksek hızlı Cidde pistini kaplayan klostrofobik duvarların zorluğunun ardından F1, sürücülerin becerilerini test etmek için geleneksel çim ve çakıl kaçış alanlı pistlerden birisine geri döndü. Bu durumun pek çok sürücüyü diken üstünde tuttuğu kesin...

Günün hikayesi

Leclerc, ikinci antrenman çalışmalarında durmaksızın kendini geliştirdi ve Cuma öğleden sonraki seans boyunca zaman tablosunda en üst sıradaki konumundan ödün vermek istemedi. İlk olarak orta lastikli sürüşlerde 1:17'lere ulaşan ilk pilot oldu ve 1:17.936'lık derecesiyle yumuşak lastiklere geçenler için bir ölçüt oluşturdu.

Aston Martin çifti, liderliği Monakolu pilottan devraldılar ancak açılış turları pek hatasız değildi. Lance Stroll, 13. virajda çimlere yaptığı bir gezinti ile potansiyel manşet haberinden son anda kurtardı. Ancak ikili bir sonraki denemede yeşil makineleriyle daha az savurgandı: Alonso en hızlı turu attı ancak Stroll daha da hızlısını attı.

Aston Martin sürücüleri cesaret verici süreler elde etti Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc yumuşak lastiklerle ilk denemesinde 1:17.423'lük derecesiyle yanıt verdi ancak o turun ikinci sektöründe en hızlı dereceyi yakalayamadı. Bir sonraki denemesinde bunu düzeltti ve 1:17.277'lik bir derece kaydederek diğerlerinin çabasını boşa çıkardı.

Verstappen, 2. antrenman seansına geç bir başlangıç yaptığı için diğer sürücülerle senkronize olamasa da en yakın zamanı elde etti. Verstappen, 1. antrenmanda bir bordürde zemin ve şasisine zarar verdiği için Red Bull birkaç onarım yapmak zorunda kaldı. Bunun sonucunda Verstappen 2. antrenman seansına geç başladı. Diğer 18 araç (Alex Albon hariç) uzun süreli veri toplamaya başlarken o hâlâ yumuşak lastiklerle tur atıyordu ve ilk denemesinde, geri dönen Carlos Sainz'in 1:17.707'lik derecesini yakaladı. Şampiyona lideri bunu 1:17.658'e düşürerek yaklaştı ancak yine de Leclerc'in seanstaki en iyi derecesinin bir miktar gerisinde kaldı.

Sainz da takım arkadaşının 0.4 sn gerisinde kaldı ancak apandisitinin alınması için geçirdiği ameliyattan sadece iki hafta sonra geri dönmesi yine de etkileyiciydi.

Bu derecesiyle Sainz, birinci sektörde öndekilerle boy ölçüşebilecek gibi görünen Aston Martin'lerin önünde kalmayı başardı. İngiliz takımı, antrenman seansları boyunca karışık talihler yaşayan yakın rakipleri Mercedes ve McLaren'in önünde öne çıktı. Lando Norris birinci seansta lider olsa da ikinci saatte ancak dokuzuncu en hızlı zamanı yapabildi. Mercedes'ten Russell 2. antrenmanda Piastri'nin önünde altıncı olurken, McLaren'lerin arasında Sergio Perez yer aldı.

1. antrenman seansında, özellikle de 8. ve 11. virajlar arasındaki kıvrımda yapılan hatalar, Albon'un bariyerlere takılmasıyla sonuçlandı. Bu durum Williams pilotunun 2. seansa katılmasını engelledi, çünkü ekibi şasisinde hasar olup olmadığını titizlikle değerlendirmek istedi. Bu süreçte, takımın elinde yedek bir şasi olmadığı ortaya çıktı. Albon'un şasisinde çok fazla hasar olduğunun anlaşılmasıyla, Sargeant'ın aracının Albon'a verileceği açıklandı.

Albon FP1 kazasından sonra Williams'ın başını ağrıttı Fotoğraf: Williams

Tuhaf 2. antrenman sürüşleri, yarışa yansıyacak mı?

Albert Park'ta Cumartesi günü yapılacak sıralamaların, Cuma günü elde edilen kanıtlara göre sürücü hatalarından etkilenmesi muhtemel, ancak bu etkinin boyutu büyük ölçüde pilotların ne kadar ihtiyatlı olmak istediğine bağlı olacak. Ne de olsa Avustralya Grand Prix'lerinde 1. ya da 10. virajda derinlemesine girerek o turu kaybetmek yaygın bir durum.

Yarış ise bambaşka bir şey. Eğer 2. antrenmandaki uzun sürüşler bir şey ifade ediyorsa, Melbourne şu ana kadar çok az sürprizin yaşandığı bir sezonda bazı sürprizlere açık olabilir. Aşağıdaki tabloda pilotların orta lastiklerle attıkları uzun sürüşlerin ortalamaları yer alıyor. Verstappen'in en uzun sürüşü 5 turluktu ancak o da Perez'in ortalamasından çok daha fazla hızlı değildi.

FP2 uzun sürüş ortalamaları

Pos Takım (Sürücü) Ortalama Tur sayısı 1 Ferrari (LEC) 1:22.926s 9 2 McLaren (NOR) 1:23.140s 9 3 Aston Martin (STR) 1:23.358s 11 4 Mercedes (RUS) 1:23.760s 7 5 Red Bull (PER) 1:23.808s 12 6 Alpine (GAS) 1:24.047s 10 7 RB (TSU) 1:24.067s 10 8 Sauber (BOT) 1:24.207s 14 9 Haas (HUL) 1:24.454s 12

Ferrari'nin yarış temposu tablosunda lider olması bu aşamada pek de şaşırtıcı değil, zira araç Leclerc'in orta lastikle yaptığı sürüşte çok güçlü görünüyordu. Bununla birlikte, Leclerc'in 1. virajda pist dışına çıktığı turu dahil iki yavaş turu hesaba dahil edilmedi. Ancak Norris'in sarı kenarlı lastiklerle attığı turların ortalaması McLaren'i Ferrari'nin hemen arkasına yerleştirdiğinden, arkadaki sıralama tamamen daha ilgi çekici. McLaren pilotları, Leclerc'in aksine tek turda çok iyi değildi ancak uzun sürüşlerde Ferrari'ye çok yakın göründüler.

Stroll'ün orta lastikteki çabası da benzerdi ve Alonso'nun 15 turluk stintinden bir saniye daha hızlıydı. İki Aston Martin sürücüsü arasında yakıt yükü açısından bir fark olabilir çünkü Alonso'nun ortalaması (1:24.243) gridin daha altında yer alan takımlarla benzerdi. Ancak, Stroll'ün Leclerc ve Norris ile benzer bir programla sürüş yaptığını varsayarsak, İngiliz takımı şu ana kadarki sıralama ve yarış temposundan memnun olabilir.

Hamilton'ın uzun sürüşünü yarıda bırakması nedeniyle Mercedes'in elinde diğerleriyle karşılaştırma yapmak için yalnızca Russell'ın orta lastiklerdeki yedi turluk çalışması vardı. Takım patronu Toto Wolff'a göre ayar denemeleri "büyük ölçüde geri tepti". Hamilton zaman tablosunda 18. sırada kaldı ve uzun tur görevlerine başlamak üzereyken telsizden "bir şeylerin yanlış gittiğini" söyledi.

Hamilton Mercedes için bir başka kötü gün daha geçirdi ve uzun koşuyu kaçırdı Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Takım, Hamilton'ın aracını Russell'ınkiyle daha uyumlu hale getirmek için gece boyunca değişiklikler yapacak, ancak şampiyon pilotun aracında küçük hasarlar nedeniyle bazı onarım ihtiyaçları da olacak. Rüzgar hassasiyeti de seans sırasında Russell'ın canını sıkan bir şeydi. Pistte yaptığımız gözlemlerde W15'in biraz nazlı olduğunu gördük.

En şaşırtıcı olan ise Red Bull'un sürüşlerdeki konumu. Verstappen'in sürüşü dahil edilmediğinden, karşılaştırma için yalnızca Perez'in ortalaması mevcuttu. Meksikalı pilot başlangıçta Leclerc ile benzer tempoda olsa da, sonraki turları aynı eğilimi izlemedi ve sonuçta beklenenden daha yüksek bir ortalama tur zamanı elde etti. Ancak Red Bull kampında panik yapmak için henüz çok erken. Verstappen aradaki farkın büyük kısmının gece boyunca araç üzerinde yapacakları değişikliklerle giderilebileceğini söyledi.

Buna motor konuşma modlarındaki olağan belirsizliği ve Verstappen'in kısaltılmış yarış turlarını eklediğimizde Red Bull'un bu hafta sonu bocalayacağını düşünmek için erken olduğunu söyleyebiliriz. Şu anki durum, her iki pilotun da RB19'un Marina Bay pistine uyum sağlayamayacağını hemen anladığı 2023 Singapur yarışı gibi değil. Hollandalı pilot sabah normal hizmetin devam edeceğine dair iyimserliğini korudu.

Ancak Perez'in hem sıralama turlarında hem de yarış simülasyonlarında gösterdiği performans, Red Bull'un Bahreyn ve Cidde'de elde ettiği 1-2 sonucunun kolay olmayacağını işaret ediyor. Leclerc, Red Bull'un sezonun şu ana kadarki hegemonyasını bozmayı hedeflerken, diğer üç önde gelen takım yılın ilk podyumunu almayı umuyor olabilir. Diğer taraftan Pirelli'nin getirdiği en yumuşak lastikler, yarışa stratejik çeşitlilik getirebilir.

Bu yılın en iyi beş takımını bozmayı umanlar arasında ise Alpine, tek turda RB'den sadece 0.02 sn daha hızlı olsa da, yarış stintlerinde şaşırtıcı bir şekilde en güçlü takım olarak öne çıktı. Pierre Gasly ve Esteban Ocon'un tek turda ancak 15 ve 17. olabildiler ancak Ocon, sorunlu A524'ün en azından yarışlarda biraz daha iyi olabileceğini kanıtladı. RB, Yuki Tsunoda'nın uzun sürüşü boyunca yakındı, Sauber de yakın mesafedeydi. Williams'ın orta lastiklerle uzun sürüşü yoktu.

Yakın farklar, takımların Pazar günkü yarış öncesinde her detayı doğru yapmaları gerektiği anlamına geliyor. Ve eğer tek bir hata olursa ve güvenlik aracı devreye girerse, bu durum sıralamayı önemli ölçüde değiştirebilir. Geçen yılki yarışı hatırlıyorsunuz, değil mi?