Norris: "McLaren'ı, Bahreyn'de göstereceği performansa göre değerlendirmeyin"
Lando Norris, McLaren'ın 2024'ün sezon açılışı olan Bahreyn'de geçen seneyi tamamladığı yerde olamayacağı konusunda uyardı ancak kendilerinin buna göre değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Lando Norris, McLaren MCL38
Zak Mauger / Motorsport Images
McLaren, 2022 testlerindeki dayanıklılık sorunları ve 2023'te geliştirme konusunda geride kalmasının ardından son iki Bahreyn Grand Prix'sinde büyük sıkıntılar yaşamıştı.
Bu yıl McLaren'in geçen sezon bıraktığı yere benzer bir konumda olması beklendiği için daha olumlu başladı, ancak takım patronu Andrea Stella testler sırasında takımın lider Red Bull takımına yaklaşmak için hâlâ yapacak daha çok işi olduğunu söyledi.
Norris daha önce McLaren'in hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtmişti ve sezonun ilk yarış hafta sonunda takımın nerede olmasını beklediği konusundaki karamsarlığı sorulduğunda, Bahreyn'in takvimdeki diğer yarışlara kıyasla daha fazla sıkıntı yaratabileceğini söylemişti.
Bununla birlikte, Sakhir'in kendine has özellikleri göz önüne alındığında, açılış yarışındaki sonuçların McLaren'in 2024 sezonundaki kaderini belirlemeyeceğini söyledi.
Norris, "Bahreyn bizim için hiçbir zaman iyi bir pist olmadı. Bahreyn'de hiçbir zaman en güçlü yarışlarımızdan birini yapmadık."
"Ama bence yargılamak ve 'tamam, Bahreyn'de harika olamayacağız, bu bizim için sezonun sonu' demek için çok erken."
"Bence herkes için öyle, çünkü herkes çok inişli çıkışlı sezon geçiriyor. Herkesin birbirine karşı nerede durduğuna dair ilk dürüst değerlendirmeyi yapmak için bize iki, üç, dört veya beş yarış vermelisiniz ve bunu sadece Bahreyn'de göreceğimiz performansa göre değerlendirmemelisiniz." dedi.
Lando Norris, McLaren F1 Takımı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Norris, MCL38'in, sezon boyunca orta sıralarda yer alan bir araçtan podyum yarışçısına dönüşen ve büyük ölçüde iyileştirilen selefi MCL60'tan bir adım daha ileride olduğunu açıkladı.
Norris, McLaren'in aracın belirli alanlarında beklediği ilerlemeyi kaydedememiş olmasına rağmen, yine de geçen sezon iyi gittiği pistlerde etkileyici olacağını sözlerine ekledi.
Norris, "Bu bazı şeylerin birleşimi. İleriye doğru bir adım attığımızdan emin olmak istiyorsak hâlâ çözmemiz gereken şeyler var. Ki bence bunu başardık."
"Aracı daha hızlı hale getirdik, elimizdeki tüm verilerden bu çok açık. Ancak, bazı şeyler benim istediğim ve sanırım takım olarak hepimizin istediği kadar ilerlememize izin vermedi."
"Bahreyn'de pistin doğası nedeniyle bu sorunlardan bazılarının altını çokça çizdim. Bu yüzden geçen yıl çok hızlı olduğumuz Suzuka gibi bazı pistlere gittiğimizde hâlâ en iyi araçlardan biri olabileceğimize eminim."
"Bahreyn bizim aracımıza hiç uygun değil. Tam da bu nedenle burada biraz daha zorlanacağımızı düşünüyorum. Ancak ilerleyen zamanlarda bunu tersine çevirebileceğimizden eminim." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"
Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım" Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"
Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"
Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız" Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"
Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı
Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı
Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar