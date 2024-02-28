Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

Norris: "McLaren'ı, Bahreyn'de göstereceği performansa göre değerlendirmeyin"

Lando Norris, McLaren'ın 2024'ün sezon açılışı olan Bahreyn'de geçen seneyi tamamladığı yerde olamayacağı konusunda uyardı ancak kendilerinin buna göre değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren, 2022 testlerindeki dayanıklılık sorunları ve 2023'te geliştirme konusunda geride kalmasının ardından son iki Bahreyn Grand Prix'sinde büyük sıkıntılar yaşamıştı.

Bu yıl McLaren'in geçen sezon bıraktığı yere benzer bir konumda olması beklendiği için daha olumlu başladı, ancak takım patronu Andrea Stella testler sırasında takımın lider Red Bull takımına yaklaşmak için hâlâ yapacak daha çok işi olduğunu söyledi.

Norris daha önce McLaren'in hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtmişti ve sezonun ilk yarış hafta sonunda takımın nerede olmasını beklediği konusundaki karamsarlığı sorulduğunda, Bahreyn'in takvimdeki diğer yarışlara kıyasla daha fazla sıkıntı yaratabileceğini söylemişti.

Bununla birlikte, Sakhir'in kendine has özellikleri göz önüne alındığında, açılış yarışındaki sonuçların McLaren'in 2024 sezonundaki kaderini belirlemeyeceğini söyledi.

Norris, "Bahreyn bizim için hiçbir zaman iyi bir pist olmadı. Bahreyn'de hiçbir zaman en güçlü yarışlarımızdan birini yapmadık."

"Ama bence yargılamak ve 'tamam, Bahreyn'de harika olamayacağız, bu bizim için sezonun sonu' demek için çok erken."

"Bence herkes için öyle, çünkü herkes çok inişli çıkışlı sezon geçiriyor. Herkesin birbirine karşı nerede durduğuna dair ilk dürüst değerlendirmeyi yapmak için bize iki, üç, dört veya beş yarış vermelisiniz ve bunu sadece Bahreyn'de göreceğimiz performansa göre değerlendirmemelisiniz." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Takımı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris, MCL38'in, sezon boyunca orta sıralarda yer alan bir araçtan podyum yarışçısına dönüşen ve büyük ölçüde iyileştirilen selefi MCL60'tan bir adım daha ileride olduğunu açıkladı.

Norris, McLaren'in aracın belirli alanlarında beklediği ilerlemeyi kaydedememiş olmasına rağmen, yine de geçen sezon iyi gittiği pistlerde etkileyici olacağını sözlerine ekledi.

Norris, "Bu bazı şeylerin birleşimi. İleriye doğru bir adım attığımızdan emin olmak istiyorsak hâlâ çözmemiz gereken şeyler var. Ki bence bunu başardık."

"Aracı daha hızlı hale getirdik, elimizdeki tüm verilerden bu çok açık. Ancak, bazı şeyler benim istediğim ve sanırım takım olarak hepimizin istediği kadar ilerlememize izin vermedi."

"Bahreyn'de pistin doğası nedeniyle bu sorunlardan bazılarının altını çokça çizdim. Bu yüzden geçen yıl çok hızlı olduğumuz Suzuka gibi bazı pistlere gittiğimizde hâlâ en iyi araçlardan biri olabileceğimize eminim."

"Bahreyn bizim aracımıza hiç uygun değil. Tam da bu nedenle burada biraz daha zorlanacağımızı düşünüyorum. Ancak ilerleyen zamanlarda bunu tersine çevirebileceğimizden eminim." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Red Bull içi soruşturma tamamlandı: Christian Horner aklandı!
Sonraki haber beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jake Boxall-Legge
Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Sauber'in 2024 ilerlemesinin anahtarı olmasını umduğu yüksek riskli tasarım teorisi

Sauber'in 2024 ilerlemesinin anahtarı olmasını umduğu yüksek riskli tasarım teorisi

Formula 1

Sauber'in 2024 ilerlemesinin anahtarı olmasını umduğu yüksek riskli tasarım teorisi Sauber'in 2024 ilerlemesinin anahtarı olmasını umduğu yüksek riskli tasarım teorisi

Steiner: "Haas'a düzgün bir şekilde veda edememek beni üzdü"

Steiner: "Haas'a düzgün bir şekilde veda edememek beni üzdü"

Formula 1

Steiner: "Haas'a düzgün bir şekilde veda edememek beni üzdü" Steiner: "Haas'a düzgün bir şekilde veda edememek beni üzdü"

Perez, sprintte istenene ulaşılamadığı için ters grid fikrini destekliyor

Perez, sprintte istenene ulaşılamadığı için ters grid fikrini destekliyor

Formula 1
Brezilya GP

Perez, sprintte istenene ulaşılamadığı için ters grid fikrini destekliyor Perez, sprintte istenene ulaşılamadığı için ters grid fikrini destekliyor

Son Haberler

Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"

Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım" Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"

Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"

Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"

F1 Formula 1

Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız" Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"

Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı

Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı

F1 Formula 1

Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı

Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

MGP MotoGP

Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye