Norris: "McLaren'ı, Bahreyn'de göstereceği performansa göre değerlendirmeyin"

McLaren, 2022 testlerindeki dayanıklılık sorunları ve 2023'te geliştirme konusunda geride kalmasının ardından son iki Bahreyn Grand Prix'sinde büyük sıkıntılar yaşamıştı.

Bu yıl McLaren'in geçen sezon bıraktığı yere benzer bir konumda olması beklendiği için daha olumlu başladı, ancak takım patronu Andrea Stella testler sırasında takımın lider Red Bull takımına yaklaşmak için hâlâ yapacak daha çok işi olduğunu söyledi.

Norris daha önce McLaren'in hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtmişti ve sezonun ilk yarış hafta sonunda takımın nerede olmasını beklediği konusundaki karamsarlığı sorulduğunda, Bahreyn'in takvimdeki diğer yarışlara kıyasla daha fazla sıkıntı yaratabileceğini söylemişti.

Bununla birlikte, Sakhir'in kendine has özellikleri göz önüne alındığında, açılış yarışındaki sonuçların McLaren'in 2024 sezonundaki kaderini belirlemeyeceğini söyledi.

Norris, "Bahreyn bizim için hiçbir zaman iyi bir pist olmadı. Bahreyn'de hiçbir zaman en güçlü yarışlarımızdan birini yapmadık."

"Ama bence yargılamak ve 'tamam, Bahreyn'de harika olamayacağız, bu bizim için sezonun sonu' demek için çok erken."

"Bence herkes için öyle, çünkü herkes çok inişli çıkışlı sezon geçiriyor. Herkesin birbirine karşı nerede durduğuna dair ilk dürüst değerlendirmeyi yapmak için bize iki, üç, dört veya beş yarış vermelisiniz ve bunu sadece Bahreyn'de göreceğimiz performansa göre değerlendirmemelisiniz." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Takımı Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris, MCL38'in, sezon boyunca orta sıralarda yer alan bir araçtan podyum yarışçısına dönüşen ve büyük ölçüde iyileştirilen selefi MCL60'tan bir adım daha ileride olduğunu açıkladı.

Norris, McLaren'in aracın belirli alanlarında beklediği ilerlemeyi kaydedememiş olmasına rağmen, yine de geçen sezon iyi gittiği pistlerde etkileyici olacağını sözlerine ekledi.

Norris, "Bu bazı şeylerin birleşimi. İleriye doğru bir adım attığımızdan emin olmak istiyorsak hâlâ çözmemiz gereken şeyler var. Ki bence bunu başardık."

"Aracı daha hızlı hale getirdik, elimizdeki tüm verilerden bu çok açık. Ancak, bazı şeyler benim istediğim ve sanırım takım olarak hepimizin istediği kadar ilerlememize izin vermedi."

"Bahreyn'de pistin doğası nedeniyle bu sorunlardan bazılarının altını çokça çizdim. Bu yüzden geçen yıl çok hızlı olduğumuz Suzuka gibi bazı pistlere gittiğimizde hâlâ en iyi araçlardan biri olabileceğimize eminim."

"Bahreyn bizim aracımıza hiç uygun değil. Tam da bu nedenle burada biraz daha zorlanacağımızı düşünüyorum. Ancak ilerleyen zamanlarda bunu tersine çevirebileceğimizden eminim." dedi.