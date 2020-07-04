Red Bull Ring F3: Piastri, ilk virajdaki kazanın ardından zafere ulaştı

Kuru zeminde ve sıcak şartlarda gerçekleştirilen Formula 3 yarışının ilk turu son derece heyecanlıydı.

İlk virajda Sebastian Wahbeh, Lirim Zendeli ve Oscar Piastri arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Wahbeh, pole pozisyonundan başladığı yarışa veda etmiş oldu.

Zendeli ilk virajın ardından liderliğe yükseldi ancak Piastri, temastan saniyeler sonra Zendeli'yi sıkıştırmaya başladı. Birkaç viraj sonra da liderliğe yükseldi.

Daha sonra Loran Sargeant da Zendeli'yi zorlamaya başladı ve rakibini geçerek ikinciliğe yükseldi.

Yarışın kalan kısmında Piastri rahat şekilde liderliğini devam ettirdi ve Sargeant'ın önünde zafere ulaşan isim oldu.

Sargeant, Prema ile ikinci oldu ve böylelikle İtalyan ekip yarıştan duble yaparak ayrıldı. Campos Racing pilotu Alex Peroni, Sargeant'ın 1.4 saniye gerisinde üçüncü olurken, onu da 1 saniye geriden Frederik Vesti takip etti. Bu sonuçlar Prema sürücülerinin üçü de ilk dörde girmiş oldu.

Zendeli, Sargeant'a geçilmesinin ardından beşinciliğe kadar geriledi ve 7.4 saniye geride ilk beşi tamamlayan isim oldu.

Liam Lawson altıncı, David Beckmann yedinci ve Richard Verschoor sekizinci oldu. İlk onu Alexander Smolyar ile Clement Novalak tamamladı.

Enzo Fittipaldi ancak 18. olabilirken, David Schumacher ile Sophia Floersche 25. ve 26. olabildiler.

Yarış sonuçları: