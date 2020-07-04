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FIA F3 / Spielberg / Yarış raporu

Red Bull Ring F3: Piastri, ilk virajdaki kazanın ardından zafere ulaştı

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Red Bull Ring F3: Piastri, ilk virajdaki kazanın ardından zafere ulaştı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Tem 2020 10:11

Renault sürücüsü Oscar Piastri, Sebastian Wahbeh'in yarış dışı kalmasına neden olan ilk tur kazasının ardından zafere ulaştı.

Kuru zeminde ve sıcak şartlarda gerçekleştirilen Formula 3 yarışının ilk turu son derece heyecanlıydı.

İlk virajda Sebastian Wahbeh, Lirim Zendeli ve Oscar Piastri arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Wahbeh, pole pozisyonundan başladığı yarışa veda etmiş oldu.

Zendeli ilk virajın ardından liderliğe yükseldi ancak Piastri, temastan saniyeler sonra Zendeli'yi sıkıştırmaya başladı. Birkaç viraj sonra da liderliğe yükseldi.

Daha sonra Loran Sargeant da Zendeli'yi zorlamaya başladı ve rakibini geçerek ikinciliğe yükseldi.

Yarışın kalan kısmında Piastri rahat şekilde liderliğini devam ettirdi ve Sargeant'ın önünde zafere ulaşan isim oldu.

Sargeant, Prema ile ikinci oldu ve böylelikle İtalyan ekip yarıştan duble yaparak ayrıldı. Campos Racing pilotu Alex Peroni, Sargeant'ın 1.4 saniye gerisinde üçüncü olurken, onu da 1 saniye geriden Frederik Vesti takip etti. Bu sonuçlar Prema sürücülerinin üçü de ilk dörde girmiş oldu.

Zendeli, Sargeant'a geçilmesinin ardından beşinciliğe kadar geriledi ve 7.4 saniye geride ilk beşi tamamlayan isim oldu.

Liam Lawson altıncı, David Beckmann yedinci ve Richard Verschoor sekizinci oldu. İlk onu Alexander Smolyar ile Clement Novalak tamamladı.

Enzo Fittipaldi ancak 18. olabilirken, David Schumacher ile Sophia Floersche 25. ve 26. olabildiler.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Takım Tur Fark
1 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 24  
2 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 24 1.671
3 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 24 3.017
4 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 24 4.002
5 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 24 7.496
6 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 24 10.818
7 11 Germany David Beckmann Italy Trident 24 12.862
8 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 24 13.800
9 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 24 14.194
10 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 24 14.558
11 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 24 15.477
12 4 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 24 22.398
13 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 24 22.921
14 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 24 25.218
15 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 24 26.634
16 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 24 27.131
17 23 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 24 27.587
18 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 24 27.874
19 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 24 29.229
20 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 24 29.599
21 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 24 29.930
22 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 24 30.365
23 27 United Kingdom Enaam Ahmed United Kingdom Carlin 24 30.868
24 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 24 31.123
25 25 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 24 35.204
26 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 24 35.838
27 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 24 36.354
28 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 24 37.545
29 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 23 1 Lap
  9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 1  
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Spielberg
Pilotlar Oscar Piastri
Takımlar Prema Powerteam
Editör Marcus Simmons

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