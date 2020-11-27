Bahreyn F2: Antrenmanların en hızlısı Mazepin

Antrenman seansından önce pistte yağmur vardı ve sürücüler ilk başta yağmur lastikleriyle piste çıktılar. Daha sonra pist kuruduğu için kuru zemin lastiklerine geçtiler.

Dakikalar sonra Artem Markelov spin atarak kırmızı bayraklara sebep olan isim oldu. Pist üstünde kaldığı için belli bir süre aracın kaldırılması beklendi.

Seans yeniden başladıktan sonra 1:47.455 yapan Giuliano Alesi, zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Daha sonra ilk sırayı Christian Lundgaard aldı ve dereceler 1:43'ün altına inmeye başladı.

Dan Ticktum son 13 dakikaya girilirken 1:42.965'le liderdi. Ancak son dakikalarda Nikita Mazepin'den 1:42.660 geldi ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Sürücülerin sık sık frenleme sorun yaşadığı seansı Carlin sürücüsü Jehan Daruvala 0.122 saniye geride ikinci sırada bitirirken, Yuki Tsunoda 0.258 saniye geride üçüncü oldu.

Dan Tİcktum 0.305 saniye geride dördüncü, Christian Lundgaard 0.404 saniye geride beşinci ve Luca Ghiotto 0.419 saniye geride altıncı oldu.

Robert Shwartzman, Guan Yu Zhou, Felipe Drugovich ve Mick Schumacher ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Seans Gelael uzun bir aradan sonra katıldığı ilk seansı 20. bitirdi.

Bahreyn F2 antrenman sonucu: