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FIA F2 / Bahreyn / Antrenman raporu

Bahreyn F2: Antrenmanların en hızlısı Mazepin

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Bahreyn F2: Antrenmanların en hızlısı Mazepin
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Nikita Mazepin, Bahreyn'de gerçekleştirilen FIA F2 antrenman turlarını zirvede tamamladı.

Antrenman seansından önce pistte yağmur vardı ve sürücüler ilk başta yağmur lastikleriyle piste çıktılar. Daha sonra pist kuruduğu için kuru zemin lastiklerine geçtiler.

Dakikalar sonra Artem Markelov spin atarak kırmızı bayraklara sebep olan isim oldu. Pist üstünde kaldığı için belli bir süre aracın kaldırılması beklendi.

Seans yeniden başladıktan sonra 1:47.455 yapan Giuliano Alesi, zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Daha sonra ilk sırayı Christian Lundgaard aldı ve dereceler 1:43'ün altına inmeye başladı.

Dan Ticktum son 13 dakikaya girilirken 1:42.965'le liderdi. Ancak son dakikalarda Nikita Mazepin'den 1:42.660 geldi ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Sürücülerin sık sık frenleme sorun yaşadığı seansı Carlin sürücüsü Jehan Daruvala 0.122 saniye geride ikinci sırada bitirirken, Yuki Tsunoda 0.258 saniye geride üçüncü oldu.

Dan Tİcktum 0.305 saniye geride dördüncü, Christian Lundgaard 0.404 saniye geride beşinci ve Luca Ghiotto 0.419 saniye geride altıncı oldu.

Robert Shwartzman, Guan Yu Zhou, Felipe Drugovich ve Mick Schumacher ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Seans Gelael uzun bir aradan sonra katıldığı ilk seansı 20. bitirdi.

Bahreyn F2 antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1'42.660  
2 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'42.782 0.122
3 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'42.918 0.258
4 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'42.965 0.305
5 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'43.064 0.404
6 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1'43.079 0.419
7 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'43.100 0.440
8 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'43.128 0.468
9 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'43.142 0.482
10 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'43.172 0.512
11 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'43.201 0.541
12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'43.270 0.610
13 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'43.490 0.830
14 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1'43.491 0.831
15 France Giuliano Alesi Netherlands MP Motorsport 1'43.835 1.175
16 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'44.009 1.349
17 France Théo Pourchaire Germany HWA AG 1'44.420 1.760
18 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'44.915 2.255
19 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'45.246 2.586
20 Indonesia Sean Gelael France DAMS 2'00.250 17.590
21 Japan Marino Sato Italy Trident    
22 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG    
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Gelael, Bahreyn'de F2'ye dönüyor

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Bahreyn
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Hitech Racing
Editör Marcus Simmons

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