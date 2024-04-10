Savunma hareketleri üzerinden şaka yapan Alonso: "Diskalifiye edilecek miyim? Görelim"

Avustralya'daki son turda George Russell'a karşı tehlikeli sürüş yapması nedeniyle ceza aldıktan iki hafta sonra, Alonso kendisini Suzuka'da bir kez daha rakiplerini geride tutmak zorunda kaldığı durumun içerisinde buldu.

Yarışın son bölümünde Alonso, altıncılık mücadelenin en önündeki ismiydi. Sekizinci sıradaki George Russell yeni lastikleriyle yedinci sıradaki Oscar Piastri'ye yaklaşmaya başladı.

Tekerlek tekerleğe mücadele etmek zorunda kaldıklarında daha taze lastiklerin Russell'a büyük bir avantaj sağlayacağının farkında olan Alonso, rakibinin ilerleyişini engellemek için en iyi umudunun arkasındaki Piastri'ye DRS'nin avantajını vermek olduğunu biliyordu.

Piastri, McLaren'i ile Alonso'nun DRS mesafesine girerek düzlükteki hızını artırdı ve Russell'ın geçebileceği bir yol bulmasını çok daha zorlaştırdı.

Bu hamle, geçen yıl Singapur'da Carlos Sainz'in peşindeki Lando Norris'in DRS mesafesi içinde kalmasını sağlayarak, üçüncü sıradaki Russell'ın benzer bir geri dönüşünü engellemeye yardımcı olmak için kullandığı taktiğin aynısıydı.

Alonso'nun taktikleri Russell'ın yükselişini yavaşlatmak için mükemmel bir şekilde işe yaradı. Alonso, Russell'ın son şikanda Piastri'ye geç frenle yaptığı atağın ardından zaman kaybetmelerinden yararlanarak farkı açtı.

Yarıştan sonra İspanyol televizyon kanalı DAZN'a savunma oyunlarıyla ilgili konuşan Alonso, bunun normal bir hareket olduğunu söyledi. Ancak Avustralya'da aldığı cezadan sonra artık hiçbir şeyin hafife alınamayacağını da belirtti.

Alonso, "Avustralya'dan sonra artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Bakalım şampiyonanın geri kalanında diskalifiye edilecek miyim [Gülümsedi]?"

"Piastri'nin arkada olmasının kendimi Russell'dan korumanın bir yolu olduğu açık. Piastri ile farkımı bir saniyenin altında tutmak için son düzlükte biraz bataryamı boşaltıyordum."

"Carlos geçen yıl Singapur'da da böyle yapmıştı ve bu normal bir yarış olayı." dedi.

Piastri, Alonso'nun nasıl bir oyun peşinde olduğunun kendisi için oldukça açık olduğunu ve son şikanda bir hata yapıp momentum kaybettikten sonra yedinciliği Russell'a kaptırdığını söyledi.

Motorsport.com'un olaylar hakkındaki görüşünü sorduğu Piastri, "Fernando'nun bataryasını kullanma şeklinden beni DRS mesafesinde tutmaya çalıştığını anlayabiliyordum."

"Bu araçlarda takip etmenin ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde, daha hızlı bir aracın gelmesini engellemek oldukça iyi bir strateji."

"George ile birkaç zor an yaşadık ama bir hata yaptım ve o da beni geçti."

"Sonunda bir pozisyon kaybetmek hayal kırıklığı yarattı ama bugün genel olarak biraz zorlandım." dedi.