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Vesti: "Prema'ya döndüğümden beri kendime daha fazla güveniyorum"

Mercedes akademi sürücüsü Frederik Vesti, Prema'ya dönüşünün ardından yarış kazanacak özgüveni yeniden yakaladığını öne sürüyor.

Megan White
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Vesti: "Prema'ya döndüğümden beri kendime daha fazla güveniyorum"
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Son iki sezonu (bir sezon F3'te, bir sezon F2'de olmak üzere) ART ile geçiren Mercedes akademi sürücüsü, bu sene F3'teki ilk senesini geçirdiği Prema bünyesine döndü.

Takımla henüz ikinci hafta sonu olan Cidde'de iyi bir performans sergileyen Vesti, ana yarışta hemen önündeki Oliver Bearman ve Victor Martins'in spin atması sonucu liderliğe yükseldi ve farkı korumayı başararak galibiyete ulaştı.

Bu, Vesti'nin ilk ana yarış, toplamda ise ikinci yarış galibiyetiydi.

Prema sayesinde en iyi performansını ortaya koyabildiğini söyleyen Vesti, takımla gerçekten yakın bir bağa sahip olduğunu düşünüyor.

Vesti, "Prema'ya geri dönmemin arkasındaki motivasyonun F3'te sahip olduğum iyi takımı etrafımda toplamak olduğu doğru. O dönemki mühendisim Pedro halen benimle, ki bu harika." 

"Prema ile gerçekten yakın bir bağım var, kesinlikle benden verim almayı başarıyorlar."

"Araç bazı pistlerde hızlı, bazı pistlerde değil, çok büyük bir fark yok, ancak takım bana galibiyete ulaşabilmem için gereken güveni veriyor. Kendileriyle olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

Frederik Vesti, Prema Racing, 1st position, in Parc Ferme

Frederik Vesti, Prema Racing, 1st position, in Parc Ferme

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vesti'nin beklentileri karşıladığını söyleyen takım patronu Rene Rosin, son galibiyetin kendilerini etkilediğini de itiraf ediyor.

Rosin şunları söyledi: "Fred'in performansından çok etkilendim, zaten ondan beklediğimiz de buydu. O gerçekten çok çalışkan biri."

"Bahreyn'de aldığı cezanın belki biraz fazla olduğunu söyleyebilirim ama bunu daha fazla tartışmak istemiyorum."

"Neyse ki bunu geride bıraktı ve kendi yöntemiyle çalışmaya başladı. Son iki yarışta iki harika sonuç almak etkileyici ve çok çok önemli."

"Bu takım için de harika bir sonuç çünkü zirve savaşında olduğumuzu, çok iyi bir iş çıkarabileceğimizi ve herkesin Prema'dan beklediği sıralara geri döndüğümüzü kanıtlıyor."

"Sadece çalışmaya ve bu yönde ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor, eminim ki iyi sonuçlar gelmeye devam edecek." dedi.

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