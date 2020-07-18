Hungaroring F3: Islak zeminde pole pozisyonu Smolyar'ın oldu!

Yağmur nedeniyle cuma akşamına ertelenen Formula 3 antrenman turları yine ıslak zeminde gerçekleşti.

Seans içerisinde Matteo Nannini ve Alessie Deledda gibi spin atan birkaç isim vardı ancak herhangi bir kaza yaşanmadı.

Oscar Piastri ve Alexander Smolyar sürekli olarak en hızlı dereceyi geliştirdiler.

Son bölümde Logan Sargeant liderliği aldı ancak Smolyar 1:51.348 yaparak, Sargeant'ın 0.258 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Theo Pourchaire üçüncü olurken Frederik Vesti dördüncü, Calan Williams beşinci ve son bölümde derecesini geliştiremeyen Piastri altıncı oldu.

Sebastan Fernandez kendisine yedinci sırada yer buldu.

İlk onu Richard Verschoor, Bent Viscaal ve Dennis Hauger tamamladı.

David Schumacher 16. olabilirken, Enzo Fittipaldi ise 19. oldu.

Sıralama turları sonucu: