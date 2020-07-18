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FIA F3 / Hungaroring / Sıralama turları raporu

Hungaroring F3: Islak zeminde pole pozisyonu Smolyar'ın oldu!

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Hungaroring F3: Islak zeminde pole pozisyonu Smolyar'ın oldu!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Tem 2020 06:48

Alexander Smolyar, Hungaroring'de gerçekleştirilen FIA Formula 3 Şampiyonası yarışının sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.

Yağmur nedeniyle cuma akşamına ertelenen Formula 3 antrenman turları yine ıslak zeminde gerçekleşti.

Seans içerisinde Matteo Nannini ve Alessie Deledda gibi spin atan birkaç isim vardı ancak herhangi bir kaza yaşanmadı.

Oscar Piastri ve Alexander Smolyar sürekli olarak en hızlı dereceyi geliştirdiler.

Son bölümde Logan Sargeant liderliği aldı ancak Smolyar 1:51.348 yaparak, Sargeant'ın 0.258 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Theo Pourchaire üçüncü olurken Frederik Vesti dördüncü, Calan Williams beşinci ve son bölümde derecesini geliştiremeyen Piastri altıncı oldu.

Sebastan Fernandez kendisine yedinci sırada yer buldu.

İlk onu Richard Verschoor, Bent Viscaal ve Dennis Hauger tamamladı.

David Schumacher 16. olabilirken, Enzo Fittipaldi ise 19. oldu.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 14 1'51.348  
2 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 14 1'51.606 0.258
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 14 1'51.714 0.366
4 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 14 1'52.228 0.880
5 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 14 1'52.252 0.904
6 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 12 1'52.278 0.930
7 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 14 1'52.288 0.940
8 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 12 1'52.352 1.004
9 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 14 1'52.460 1.112
10 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 14 1'52.471 1.123
11 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 14 1'52.638 1.290
12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 14 1'52.919 1.571
13 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 15 1'53.001 1.653
14 Germany David Beckmann Italy Trident 14 1'53.101 1.753
15 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 12 1'53.231 1.883
16 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 13 1'53.283 1.935
17 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 13 1'53.296 1.948
18 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 13 1'53.333 1.985
19 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 14 1'53.432 2.084
20 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 13 1'53.479 2.131
21 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 13 1'53.501 2.153
22 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 14 1'53.648 2.300
23 United Kingdom Enaam Ahmed United Kingdom Carlin 13 1'53.751 2.403
24 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 14 1'53.855 2.507
25 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 13 1'53.937 2.589
26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 11 1'53.991 2.643
27 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 12 1'54.000 2.652
28 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 12 1'54.243 2.895
29 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 13 1'54.780 3.432
30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 13 1'57.455 6.107
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Seri FIA F3
Etkinlik Hungaroring
Alt-etkinlik Sıralama turları
Editör Marcus Simmons

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