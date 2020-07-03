Red Bull Ring F3: ART sürücüsü Fernandez pole pozisyonunu kazandı
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ART Grand Prix pilotu Sebastian Wahbeh, Red Bull Ring'deki F3 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
2019 sezonunda bir puan bile alamayan Wahbeh, sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu kazanan isim olmayı başardı.
Venezuelalı sürücü, 1:19.429'luk bir zaman turu ortaya koyarken, bu derece Alman pilot Lirim Zendeli'den 0.016 saniye daha iyiydi ve böylelikle ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Zendeli'yi Prema sürücüleri Oscar Piastri ile Loran Sargeant takip etti. Jake Hughes ise beşinci oldu. Bu beş isim sadece 0.189 saniye içinde dizildi.
Prema'dan Frederik Vesti'nin altıncı olduğu seansta David Beckmann yedinci, Alex Peroni sekizinci ve Richard Verschoor dokuzuncu oldu.
İlk onu Roman Stanek tamamladı.
Jack Doohan ancak 15. olurken, David Schumacher 22. ve Sophia Floersch 28. oldu.
Red Bull Ring F3 sıralama turları sonuçları:
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|Seri
|FIA F3
|Etkinlik
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|Pilotlar
|Sebastian Wahbeh
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|Editör
|Marcus Simmons
Red Bull Ring F3: ART sürücüsü Fernandez pole pozisyonunu kazandı
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