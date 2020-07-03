Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
04 Tem
-
04 Tem
Yarı:
1 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP3:
18 Saat
:
05 Dakika
:
09 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F3 / Spielberg / Sıralama turları raporu

Red Bull Ring F3: ART sürücüsü Fernandez pole pozisyonunu kazandı

paylaşım
yorumlar
Red Bull Ring F3: ART sürücüsü Fernandez pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Tem 2020 14:15

ART Grand Prix pilotu Sebastian Wahbeh, Red Bull Ring'deki F3 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

2019 sezonunda bir puan bile alamayan Wahbeh, sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu kazanan isim olmayı başardı.

Venezuelalı sürücü, 1:19.429'luk bir zaman turu ortaya koyarken, bu derece Alman pilot Lirim Zendeli'den 0.016 saniye daha iyiydi ve böylelikle ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Zendeli'yi Prema sürücüleri Oscar Piastri ile Loran Sargeant takip etti. Jake Hughes ise beşinci oldu. Bu beş isim sadece 0.189 saniye içinde dizildi.

Prema'dan Frederik Vesti'nin altıncı olduğu seansta David Beckmann yedinci, Alex Peroni sekizinci ve Richard Verschoor dokuzuncu oldu.

İlk onu Roman Stanek tamamladı.

Jack Doohan ancak 15. olurken, David Schumacher 22. ve Sophia Floersch 28. oldu.

Red Bull Ring F3 sıralama turları sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 1'19.429  
2 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 1'19.445 0.016
3 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 1'19.564 0.135
4 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 1'19.595 0.166
5 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 1'19.618 0.189
6 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 1'19.676 0.247
7 Germany David Beckmann Italy Trident 1'19.693 0.264
8 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 1'19.709 0.280
9 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 1'19.809 0.380
10 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 1'19.826 0.397
11 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 1'20.028 0.599
12 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 1'20.055 0.626
13 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 1'20.108 0.679
14 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 1'20.111 0.682
15 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 1'20.141 0.712
16 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 1'20.190 0.761
17 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 1'20.200 0.771
18 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 1'20.228 0.799
19 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 1'20.324 0.895
20 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'20.338 0.909
21 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 1'20.344 0.915
22 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 1'20.348 0.919
23 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 1'20.353 0.924
24 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 1'20.555 1.126
25 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 1'20.846 1.417
26 United Kingdom Enaam Ahmed United Kingdom Carlin 1'20.858 1.429
27 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 1'21.233 1.804
28 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 1'21.311 1.882
29 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 1'21.330 1.901
30 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 1'23.060 3.631
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Red Bull Ring F3: Antrenman seansında Beckmann lider

Önceki haber

Red Bull Ring F3: Antrenman seansında Beckmann lider

trending Bugün

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider
Formula 1 / Formula 1
1s

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider

Ferrari korelasyon problemleriyle boğuşuyor
Formula 1 / Formula 1
38dk

Ferrari korelasyon problemleriyle boğuşuyor

Wolff, DAS protestosunun zamanlaması konusunda Red Bull’u “duyarlı” olmaya çağırdı
Formula 1 / Formula 1
24dk

Wolff, DAS protestosunun zamanlaması konusunda Red Bull’u “duyarlı” olmaya çağırdı

2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!
Formula 1 / Formula 1

2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!

Binotto: "Vettel, Ferrari'nin 2021 kararından 'hâlâ mutlu değil"
Formula 1 / Formula 1
3s

Binotto: "Vettel, Ferrari'nin 2021 kararından 'hâlâ mutlu değil"

Ricciardo, takım arkadaşı olarak Vettel yerine Alonso'yu tercih ediyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Ricciardo, takım arkadaşı olarak Vettel yerine Alonso'yu tercih ediyor

Canlı Anlatım: Avusturya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 / Formula 1
3s

Canlı Anlatım: Avusturya GP 2. antrenman seansı

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

Son Haberler

Red Bull Ring F3: ART sürücüsü Fernandez pole pozisyonunu kazandı
FIA F3 / FIA F3
1s

Red Bull Ring F3: ART sürücüsü Fernandez pole pozisyonunu kazandı

Red Bull Ring F3: Antrenman seansında Beckmann lider
FIA F3 / FIA F3

Red Bull Ring F3: Antrenman seansında Beckmann lider

Trident'te DeFrancesco'nun yerini Beckmann aldı
FIA F3 / FIA F3

Trident'te DeFrancesco'nun yerini Beckmann aldı

2020 F2 ve F3 takvimleri de açıklandı
FIA F2 / FIA F2

2020 F2 ve F3 takvimleri de açıklandı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Spielberg
Pilotlar Sebastian Wahbeh
Takımlar ART Grand Prix
Editör Marcus Simmons

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider

1s
2
Formula 1

Ferrari korelasyon problemleriyle boğuşuyor

39dk
3
Formula 1

Wolff, DAS protestosunun zamanlaması konusunda Red Bull’u “duyarlı” olmaya çağırdı

24dk
4
Formula 1

2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!

5
Formula 1

Binotto: "Vettel, Ferrari'nin 2021 kararından 'hâlâ mutlu değil"

3s

Son Haberler

Red Bull Ring F3: ART sürücüsü Fernandez pole pozisyonunu kazandı
F3

Red Bull Ring F3: ART sürücüsü Fernandez pole pozisyonunu kazandı

Red Bull Ring F3: Antrenman seansında Beckmann lider
F3

Red Bull Ring F3: Antrenman seansında Beckmann lider

Trident'te DeFrancesco'nun yerini Beckmann aldı
F3

Trident'te DeFrancesco'nun yerini Beckmann aldı

2020 F2 ve F3 takvimleri de açıklandı
F2

2020 F2 ve F3 takvimleri de açıklandı

Fraga, Red Bull'un genç sürücü programına katıldı
F3

Fraga, Red Bull'un genç sürücü programına katıldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.