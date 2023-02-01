Kvyat, Prema ile WEC'de yarışacak!

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Kvyat ve Bortolotti, Prema'nın ikinci Oreca 07-Gibson'unu Doriane Pin ile paylaşacak, böylece takım, tamamen çaylaklardan oluşan bir kadroya sahip olacak.

Birinci araçta ise Formula 3 yarış galibi Bent Viscaal, 20 yaşındaki Filip Ugran ve Juan Manuel Correa yer alacak.

Aynı zamanda Formula 2'de de yarışacak olan Correa, bu nedenle Sebring'deki ilk yarışı kaçıracak ve yerini Andrea Caldarelli'ye bırakacak.

Serideki ilk sezonunda tek araçla yarışan Prema, Robert Kubica, Lorenzo Colombo ve Louis Deletraz üçlüsünü de dağıtmış oldu.

Deletraz'ın bu yıl Racing Team Turkey ile ELMS'e geri döneceği ve temsilcimiz Salih Yoluç ile takım arkadaşı olacağı açıklanırken, Kubica ve Colombo'nun ne yapacağı ise belirsiz.

Üç sene önce AlphaTauri koltuğunu kaybeden ve F1'den ayrılan Kvyat, geçen yıl Team Hezeberg ile üç kez NASCAR'da yarışması dışında uzun süredir yarış dünyasından uzaktı, ancak kendisinin getireceği F1 tecrübesi takım için fazlasıyla değerli olacak.

Kvyat, "WEC'de Prema ile yarışacak olmak kariyerim için heyecan verici bir adım."

"Takım daha önceki başarılarıyla çok ünlü, şimdi de dayanıklılık yarışları dünyasını fethetmek istiyor. "

"Bunun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım ve kendimizi en üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini yapma konusunda çok motiveyim." dedi.

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Photo by: DTM

Prema'nın kadrosuna katılan bir diğer önemli isim olan Bortolotti, aynı zamanda Lamborghini'nin 2024 yılında devreye girecek olan LMDh programının geliştirilmesine liderlik etmekte.

Prema'nın kardeş takımı Iron Lynx, Lamborghini'nin hem WEC hem de IMSA'daki resmi çalışma takımı olarak hizmet verecek -bu da Prema'yı Bortolotti'nin en üst sınıfa geçmeden önce prototip sınıfında deneyim kazanması için ideal bir yer haline getiriyor.

Bortolotti, "Bu yıl FIA WEC'de Prema ile yarışacağım için çok mutluyum."

"Takım şampiyonada hemen rekabetçi olduğunu kanıtladı, bu nedenle amacımız bu sezon aynı şekilde çalışmayı sürdürmek ve LMDh programına hazırlanmak.

"Prema ve Lamborghini Squadra Corse'ye bana güvendikleri ve bu fırsatı sundukları için çok teşekkür ederim." dedi.