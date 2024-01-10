Rodin, Carlin'in ayrılmasından sonra yeni ismini belirledi

Carlin, Rodin Cars şefi David Dicker'ın ana şirket Capsicum Motorsport'un hisselerini Grahame Chilton'dan satın almasından 10 ay sonra, Kasım 2023'te takımdan ayrıldı.

Eski Carlin ve Formula 1 yarışçısı Max ve Britanya Touring Car Şampiyonası emektarı Tom'un babası olan Chilton, 1996 yılında Carlin Motorsport olarak kurulan takımın çoğunluk hissesini 2009 yılının sonlarında almıştı.

Bu dönemden geçen yılın sonlarına kadar sadece Carlin olarak faaliyet gösterdikten sonra 2023 yılı için Rodin Carlin adını aldı.

Takım patronu olarak Trevor Carlin'in gözetiminde yaklaşık 500 yarış galibiyeti ve 30'dan fazla şampiyonluk elde eden şirket, başlangıçta İngiliz Formula 3 Şampiyonası'nda adını duyurduktan sonra Avrupa'daki diğer tek koltuklu serilerin yanı sıra ABD'de IndyCar ve Indy Lights'ta da yer aldı.

Bugün FIA Formula 2 ve 3, GB3, İngiliz ve İspanyol F4 şampiyonalarında, F1 Academy'de yarışıyor ve Lewis Hamilton'ın X44 Extreme E takımını işletiyor.

Carlin'in ayrılışının ardından eşi Stephanie, yeni yılda doğrudan takım patronu Andrea Stella'ya bağlı olarak McLaren F1 takımına iş operasyonları direktörü görevini üstlenmek üzere olarak Carlin'de geçici olarak yaptığı takım patronu yardımcılığı görevinden ayrıldı.

Takımının açıklamasında Carlin'lerden bahsetmeyen Dicker, "Yarış tarihimizin bu yeni döneminde Rodin Motorsport'a liderlik etmekten heyecan duyuyorum."

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Enzo Fittipaldi, Rodin Carlin

"Ekibimiz, ileriye dönük olarak geliştirmeye devam edeceğimiz muazzam bir yarış soyağacına sahip. 2024 sezonu Rodin Motorsport'taki herkes için bir kez daha heyecan verici bir yıl olacak ve ben kendi adıma ait olduğumuz yere, pistlere geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Temel değerlerimiz aynı kalıyor ve lider genç motor sporları takımı olmak için çabalamaya devam ediyoruz. Sürücülere, şampiyonalara ve personelimize olan bağlılığımız sarsılmaz; yarışmak, sürücüleri geliştirmek ve kazanmaya devam etmek için buradayız." dedi.

Autosport'un ulaştığı Trevor Carlin takımdan ayrılışıyla ilgili yorum yapmak istemedi ve 'onurlu bir sessizlik' sürdürmeyi tercih etti.

Ancak Carlin'e yakın bir isim Autosport'a şunları söyledi: "İnanın bana, bu Trevor'ı tek koltuklu araçlarda son görüşümüz değil."