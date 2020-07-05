Red Bull Ring F3: İkinci yarışta Lawson kazandı

Clement Novalak, pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir start aldı ve ilk virajları lider geçmeyi başardı.

David Beckmann ikinciydi ancak Liam Lawson ilk turda kendisini epey zorladı. Dördüncü tur geride kalırken Beckmann, Novalak'ı geçerek liderliği almayı başardı.

Daha sonra Lawson da Novalak'ı geçti.

Lawson daha iyi bir tempoya sahip olan isimdi ve Beckmann'ı iyi bir atakla geçerek liderliğe aldı.

Daha sonra liderliği hiç bırakmadı ve zafere ulaşan isim oldu.

Beckmann ve Novalak yarış boyunca birbirleriyle çekiştiler. Bu ikiliden daha iyi bir tempoya sahip olan Richard Vershoor her iki sürücüyü de geçerek ikiciliğe çıktı ve damalı bayrağı Lawson'ın sadece 0.4 saniye ardında ikinci sırada gördü.

Novalak podyumu tamamlarken, Beckmann dördüncü ve Lirim Zendeli beşinci oldu.

Frederik Vesti altıncı, Alexander Smolyar yedinci ve Oscar Piastri sekizinci oldu.

İlk onu Enzo Fittipaldi ile Max Fewtrell tamamladı.

David Schumacher yarışı 15. sırada bitirirken, Sophia FLoersch 16. oldu.

F3 yarış sonucu: