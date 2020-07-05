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FIA F3 / Spielberg / Yarış raporu

Red Bull Ring F3: İkinci yarışta Lawson kazandı

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Red Bull Ring F3: İkinci yarışta Lawson kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Tem 2020 08:27

Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ikinci Formula 3 yarışında zafere ulaştı.

Clement Novalak, pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir start aldı ve ilk virajları lider geçmeyi başardı.

David Beckmann ikinciydi ancak Liam Lawson ilk turda kendisini epey zorladı. Dördüncü tur geride kalırken Beckmann, Novalak'ı geçerek liderliği almayı başardı.

Daha sonra Lawson da Novalak'ı geçti.

Lawson daha iyi bir tempoya sahip olan isimdi ve Beckmann'ı iyi bir atakla geçerek liderliğe aldı.

Daha sonra liderliği hiç bırakmadı ve zafere ulaşan isim oldu.

Beckmann ve Novalak yarış boyunca birbirleriyle çekiştiler. Bu ikiliden daha iyi bir tempoya sahip olan Richard Vershoor her iki sürücüyü de geçerek ikiciliğe çıktı ve damalı bayrağı Lawson'ın sadece 0.4 saniye ardında ikinci sırada gördü.

Novalak podyumu tamamlarken, Beckmann dördüncü ve Lirim Zendeli beşinci oldu.

Frederik Vesti altıncı, Alexander Smolyar yedinci ve Oscar Piastri sekizinci oldu.

İlk onu Enzo Fittipaldi ile Max Fewtrell tamamladı.

David Schumacher yarışı 15. sırada bitirirken, Sophia FLoersch 16. oldu.

F3 yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing  
2 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 0.400
3 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 1.300
4 11 Germany David Beckmann Italy Trident 1.600
5 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 2.200
6 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 2.800
7 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 3.000
8 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 3.400
9 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 4.000
10 4 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 4.500
11 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 4.900
12 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 5.400
13 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 6.200
14 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 7.100
15 25 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 8.400
16 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 9.100
17 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 9.400
18 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 9.800
19 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 10.200
20 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 10.900
21 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 11.300
22 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 12.000
23 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 12.400
24 23 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 13.100
25 27 United Kingdom Enaam Ahmed United Kingdom Carlin 18.100
26 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 30.800
27 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam  
28 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG  
  29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing  
  28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin  
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Seri FIA F3
Etkinlik Spielberg
Pilotlar Liam Lawson
Editör Marcus Simmons

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