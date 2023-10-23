FRECA şampiyonu Kimi Antonelli, Prema ile F2'ye geçiyor!

Avrupa karting şampiyonasını iki kez kazanan İtalyan pilot, 2022'de tek koltuklu yarışlara geçtiği Prema ile İtalya ve ADAC Formula 4 şampiyonluklarını kazanmıştı.

Antonelli, FIA Motorsport Games'in F4 Kupası'nda zafere ulaşırken, bu yıl Prema ile FRECA'da yer aldı.

Zandvoort'ta bitime iki yarış kala şampiyonluğu kazanan 17 yaşındaki İtalyan pilot, şimdi Prema ile Formula 2'ye geçecek.

Charles Leclerc (2017), Mick Schumacher (2020) ve Oscar Piastri'yi (2021) F2 şampiyonluğuna taşıyan İtalyan takım, bu yıl Theo Pourchaire ile bir başka şampiyonluk daha elde edecek gibi görünüyor.

Bu yılın sonunda düzenlenecek F2 testinde yer alacak Antonelli, 2024'te takımın iki pilotundan birisi olacak.

Mercedes'in genç sürücü akademisinde yer alan Antonelli, "Bu fırsattan ötürü çok mutluyum."

"Formula Regional'dan Formula 2'ye geçmek büyük bir adım olacak. Çok zorlu olacağının farkındayım çünkü orada seviye gerçekten çok yüksek."

"Hem benim hem de diğerleri için yeni bir araç olacak ama yine de zor olacak."

"Beklenti yaratmak istemiyorum; ilk yarışa hazır olmak için testlerde mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışacağım, her zamanki gibi eğleneceğim ve iyi bir iş çıkaracağım."

"Prema ile devam edeceğim için çok mutluyum çünkü tek koltuklu kariyerime onlarla başladım ve onlar benim ikinci ailem gibi. Onlarla çalışmayı seviyorum." dedi.

Antonelli 2024 F2 sezonu için onaylanan ilk sürücü oldu.

Photo by: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing