Prime'a abone ol
FIA F2
Haberler

FRECA şampiyonu Kimi Antonelli, Prema ile F2'ye geçiyor!

Mercedes'in genç pilotu Andrea Kimi Antonelli, FRECA'da elde ettiği şampiyonluğun ardından Prema ile doğrudan Formula 2'ye geçecek.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Avrupa karting şampiyonasını iki kez kazanan İtalyan pilot, 2022'de tek koltuklu yarışlara geçtiği Prema ile İtalya ve ADAC Formula 4 şampiyonluklarını kazanmıştı.

Antonelli, FIA Motorsport Games'in F4 Kupası'nda zafere ulaşırken, bu yıl Prema ile FRECA'da yer aldı.

Zandvoort'ta bitime iki yarış kala şampiyonluğu kazanan 17 yaşındaki İtalyan pilot, şimdi Prema ile Formula 2'ye geçecek.

Charles Leclerc (2017), Mick Schumacher (2020) ve Oscar Piastri'yi (2021) F2 şampiyonluğuna taşıyan İtalyan takım, bu yıl Theo Pourchaire ile bir başka şampiyonluk daha elde edecek gibi görünüyor.

Bu yılın sonunda düzenlenecek F2 testinde yer alacak Antonelli, 2024'te takımın iki pilotundan birisi olacak.

Mercedes'in genç sürücü akademisinde yer alan Antonelli, "Bu fırsattan ötürü çok mutluyum."

"Formula Regional'dan Formula 2'ye geçmek büyük bir adım olacak. Çok zorlu olacağının farkındayım çünkü orada seviye gerçekten çok yüksek."

"Hem benim hem de diğerleri için yeni bir araç olacak ama yine de zor olacak."

"Beklenti yaratmak istemiyorum; ilk yarışa hazır olmak için testlerde mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışacağım, her zamanki gibi eğleneceğim ve iyi bir iş çıkaracağım."

"Prema ile devam edeceğim için çok mutluyum çünkü tek koltuklu kariyerime onlarla başladım ve onlar benim ikinci ailem gibi. Onlarla çalışmayı seviyorum." dedi.

Antonelli 2024 F2 sezonu için onaylanan ilk sürücü oldu.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Photo by: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Yeni nesil F2 aracı, F1 araçlarına ne kadar benziyor?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Formula 1
Mexico City GP

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Formula 1
Mexico City GP

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı" Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Prema Powerteam
Daha fazlası
Prema Powerteam
Vesti: "Prema'ya döndüğümden beri kendime daha fazla güveniyorum"

Vesti: "Prema'ya döndüğümden beri kendime daha fazla güveniyorum"

FIA F2
Melbourne

Vesti: "Prema'ya döndüğümden beri kendime daha fazla güveniyorum" Vesti: "Prema'ya döndüğümden beri kendime daha fazla güveniyorum"

Kvyat, Prema ile WEC'de yarışacak!

Kvyat, Prema ile WEC'de yarışacak!

WEC
Sebring

Kvyat, Prema ile WEC'de yarışacak! Kvyat, Prema ile WEC'de yarışacak!

Prema, Correa ve Pin'in ikinci aracın direksiyonuna geçeceğini duyurdu

Prema, Correa ve Pin'in ikinci aracın direksiyonuna geçeceğini duyurdu

WEC

Prema, Correa ve Pin'in ikinci aracın direksiyonuna geçeceğini duyurdu Prema, Correa ve Pin'in ikinci aracın direksiyonuna geçeceğini duyurdu

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol