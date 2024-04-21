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Formula 1 Çin GP

Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"

McLaren pilotu Oscar Piastri, sekizinci tamamladığı Çin GP'nin ardından zorlanacaklarını düşündükleri hafta sonundan mutlu ayrıldıklarını söyledi.

Burak Yasul
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, talks to the media

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren Çin'e beklentilerini düşürerek başlamıştı. Ancak Lando Norris'in yağmur altında sprint yarışı için pole pozisyonunu almasıyla beklentiler birden artmış oldu.

Cumartesi günü öğleden sonra ana yarış için yapılan sıralama turlarının ardından iki McLaren'de şampiyonadaki şimdilik en yakın rakipleri görünen Ferrari'nin önünde yer aldı.

Pazar günü ise Lando Norris podyumda yer alırken Piastri 8. oldu.

Yarıştan sonra iyi bir performans beklemedikleri Çin'de, Norris'in iki Ferrari'niin önünde bitirmesinin kendileri için cesaret verici olup olmadığı sorulduğunda Piastri, "Evet, bence kesinlikle cesaret verici."

"Neden belirli günlerde hızlı olduğumuzu ve diğer günlerde hızlı olmadığımızı anlamamız gerekiyor."

"Bence bazı iyi fikirlerimiz var ama sadece neden iyi olduğumuzu düşündüğümüz nedenlerin bizi gerçekten iyi yaptığından emin olmamız gerekiyor."

"Çünkü dediğiniz gibi, burada oldukça fazla zorlanacağımızı düşünüyorduk."

"Lando'nun zorlanacağımızı düşündüğümüz bir pisti ikinci bitirebilmesi çok cesaret verici." dedi.

Uzun virajlarda McLaren'in iyi olmadığı söylenmesine rağmen alınan bu sonuçların kaynağı sorulduğunda Piastri, " İşte anlamamız gereken de bu!"

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Açıkça görülüyor ki bazı günlerde çok iyiyiz, bazı günlerde ise daha çok zorlanıyoruz."

"Bu durum şu anda pist düzeninden kaynaklanıyor gibi görünmüyor."

"Oldukça güçlü olacağımızı düşündüğümüz Japonya gibi bir yer, dürüst olmak gerekirse Bahreyn ile birlikte bu yılki en zayıf yarışımız oldu."

"En zayıf olacağımızı düşündüğümüz Çin de muhtemelen en güçlü yarışımız oldu."

"Bu yüzden nedenini biraz daha anlamamız gerekiyor. Bence bu kadar inişli çıkışlı olmak biraz sinir bozucu."

"Bence düşmeyi beklerken yükselmek çok cesaret verici, bu yüzden sadece nedenini tam olarak anlamamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek, neye odaklanmamız gerektiği konusunda bazı ilerlemeler kaydedeceğiz." dedi.

Yarışın son bölümlerinde Piastri'nin aracında hasar olduğu gözlendi. Hasarın sürüşünü nasıl etkilediği sorusuna Piastri, "Aracı sürmek çok zordu."

"Yarıştan araca ve difüzörüme baktım. Mühendislerin bu şekilde tasarlamadığından oldukça eminim!"

"O noktadan sonra çok fazla tempo kaybetmem şaşırtıcı değil, bu utanç verici çünkü bugün daha iyi puanlar alabileceğimi düşünüyordum." dedi.

Sıradaki durak olan Miami GP öncesi durumu değerlendirmesi istendiğinde Piastri, "Umarım önümüzdeki hafta sonu için yeni bir difüzörümüz olur. Çünkü şu anda pek iyi görünmüyor!"

"Ama bence iyi bir hafta sonu oldu."

"Sıralama oldukça güçlüydü, ilk stint iyi görünüyordu."

"Hâlâ geliştirilmesi gereken bazı şeyler var. Ancak yarışın ikinci yarısını karşılaştırmak imkansız. Hâlâ öğreniyor ve ilerleme kaydediyoruz ama hâlâ bulmamız gereken şeyler var." dedi.

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