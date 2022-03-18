F3 Bahreyn: Colapinto ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı!

Haberi dinle

Formula 3'te sezonun ilk sıralama turları bugün Bahreyn'de gerçekleşti ve seans başlar başlamaz tüm sürücüler piste çıktılar ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Seansın ilk 10 dakikasının ardından Gregoire Saucy 1:46.978 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Bu tur uzun süre zirvede yer aldı.

Fakat bitime yaklaşık 12 dakika kala Alexander Smolyar sahneye çıktı ve 1:46.642 yaptı.

Smolyar'ın bu turu en yakın rakibinden 0.3 saniye daha iyiydi. Fakat dereceler son bölümde gelişmeye devam etti.

Franco Colapinto, Van Amersfoort ile 1:46.249 yapmasının ardından ilk sırayı eline geçirdi. Kalan bölümünde Arjantinli sürücüyü geçebilen olmadı ve böylelikle pole pozisyonunu kazanandı.

Bu, serideki ilk yarışına çıkan çaylak sürücünün ilk pole pozisyonuydu.

Roman Stanek, pole pozisyonunu sadece 0.065 saniye ile kaçırmasının ardından ikinci, Kush Maini 0.073 saniye geride üçüncü ve Saucy 0.161 saniye geride dördüncü oldu.

ART Grand Prix'den Victor Martins ve Juan Manuel Correa, ilk altıyı tamamladı. Böylelikle ART Grand Prix sürücülerinin tamam ilk altıya girmiş oldu.

Zane Maloney yedinci olurken, son turunda trafikle karşılaşan Alexander Smolyar sekizinci, Isack Hadjar dokuzuncu ve David Vidales 10. oldu.

Seans sonucu: