Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / F3 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Stanek
FIA F3 / Bahreyn Haberler

F3 Bahreyn: Colapinto ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı!

Van Amersfoort Racing pilotu Franco Colapinto, Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F3 Bahreyn: Colapinto ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı!
Haberi dinle

Formula 3'te sezonun ilk sıralama turları bugün Bahreyn'de gerçekleşti ve seans başlar başlamaz tüm sürücüler piste çıktılar ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Seansın ilk 10 dakikasının ardından Gregoire Saucy 1:46.978 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Bu tur uzun süre zirvede yer aldı.

Fakat bitime yaklaşık 12 dakika kala Alexander Smolyar sahneye çıktı ve 1:46.642 yaptı.

Smolyar'ın bu turu en yakın rakibinden 0.3 saniye daha iyiydi. Fakat dereceler son bölümde gelişmeye devam etti.

Franco Colapinto, Van Amersfoort ile 1:46.249 yapmasının ardından ilk sırayı eline geçirdi. Kalan bölümünde Arjantinli sürücüyü geçebilen olmadı ve böylelikle pole pozisyonunu kazanandı.

Bu, serideki ilk yarışına çıkan çaylak sürücünün ilk pole pozisyonuydu.

Roman Stanek, pole pozisyonunu sadece 0.065 saniye ile kaçırmasının ardından ikinci, Kush Maini 0.073 saniye geride üçüncü ve Saucy 0.161 saniye geride dördüncü oldu.

ART Grand Prix'den Victor Martins ve Juan Manuel Correa, ilk altıyı tamamladı. Böylelikle ART Grand Prix sürücülerinin tamam ilk altıya girmiş oldu.

Zane Maloney yedinci olurken, son turunda trafikle karşılaşan Alexander Smolyar sekizinci, Isack Hadjar dokuzuncu ve David Vidales 10. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 12 1'46.249  
2 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 11 1'46.314 0.065
3 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 11 1'46.322 0.073
4 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 11 1'46.410 0.161
5 France Victor Martins France ART Grand Prix 11 1'46.412 0.163
6 United States Juan Correa France ART Grand Prix 12 1'46.600 0.351
7 Zane Maloney Italy Trident 11 1'46.622 0.373
8 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 12 1'46.642 0.393
9 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 11 1'46.649 0.400
10 Spain David Vidales Spain Campos Racing 12 1'46.707 0.458
11 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 11 1'46.843 0.594
12 Zak O'Sullivan Carlin 11 1'46.860 0.611
13 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 11 1'46.945 0.696
14 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 11 1'46.961 0.712
15 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 11 1'47.025 0.776
16 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 11 1'47.086 0.837
17 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 11 1'47.123 0.874
18 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 11 1'47.159 0.910
19 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 11 1'47.207 0.958
20 Pepe Martí Spain Campos Racing 12 1'47.303 1.054
21 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 11 1'47.371 1.122
22 Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 11 1'47.444 1.195
23 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 11 1'47.499 1.250
24 Brad Benavides Carlin 11 1'47.566 1.317
25 Finland Niko Kari Switzerland Jenzer Motorsport 11 1'47.646 1.397
26 Hunter Yeany Spain Campos Racing 12 1'47.695 1.446
27 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 11 1'47.702 1.453
28 Italy Enzo Trulli Carlin 11 1'47.796 1.547
29 László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 11 1'47.930 1.681
30 Ayrton Simmons Czech Republic Charouz Racing System 11 1'48.009 1.760
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
F3 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Stanek
Önceki haber

F3 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Stanek
Yorumları görüntüle
Niels Dijksterhuis Daha fazlası
Niels Dijksterhuis
Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek
Formula 1

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek

Button: "Max Verstappen en hızlı ve en yetenekli F1 pilotu"
Formula 1

Button: "Max Verstappen en hızlı ve en yetenekli F1 pilotu"

Latifi: "Uzun zamandır 2022 kurallarını bekliyordum"
Formula 1

Latifi: "Uzun zamandır 2022 kurallarını bekliyordum"

Van Amersfoort Racing Daha fazlası
Van Amersfoort Racing
Van Amersfoort, FIA F3 takımı için LMP2 yarış galibi Colapinto ile anlaştı Bahreyn
FIA F3

Van Amersfoort, FIA F3 takımı için LMP2 yarış galibi Colapinto ile anlaştı

Van Amersfoort, 2022 F2 sezonu için Cordeel ile anlaştı Bahreyn
FIA F2

Van Amersfoort, 2022 F2 sezonu için Cordeel ile anlaştı

Hughes, Van Amersfoort Racing'le Formula 2'ye geçiyor Bahreyn
FIA F2

Hughes, Van Amersfoort Racing'le Formula 2'ye geçiyor

Son Haberler

F3 Bahreyn: Colapinto ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı!
FIA F3 FIA F3

F3 Bahreyn: Colapinto ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı!

F3 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Stanek
FIA F3 FIA F3

F3 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Stanek

Smolyar, Rus pilotlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle 2022 F3 sezonundan çekildi
FIA F3 FIA F3

Smolyar, Rus pilotlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle 2022 F3 sezonundan çekildi

Hitech Grand Prix, Uralkali ile olan anlaşmasını feshetti
FIA F2 FIA F2

Hitech Grand Prix, Uralkali ile olan anlaşmasını feshetti

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.