Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım"

Carlos Sainz, dördüncü sıradan başladığı yarışın neredeyse tamamını Alpine sürücülerinin ardında geçirdi.

İlk önce Esteban Ocon'un ardında kalan hatta rakibine temas eden İspanyol sürücü, erken pit stopun ardından büyük hayal kırıklığı yaşarken, son bölümde yağan yağmur ve ikinci pit stoplar nedeniyle sekizinci sıraya kadar geriledi.

Sainz yaşananlardan dolayı epey sinirliydi ve telsizden sinirli açıklamalar yaptı.

Sainz, yarışın ardından şöyle konuştu: "Olaylı bir yarış oldu. Yarış boyunca Ocon'u kovaladık, onun vites kutusundaydık."

"Lastiklerimi iyi şekilde sakladım. Aslına bakarsanız Esteban yavaş bir pit stop yapmış gibi görünüyordu ve ben de o turda çok hızlıydım."

"Sahip olduğum hız önüne alındığında, biraz daha sabırlı olabilirdik ama olmadı."

"Yarış genel olarak bir piyango gibiydi."

"Pazar günü bu herkes için geçerliydi. Muhtemelen en şanssız bendim. İlk pit stop biraz tartışmalıydı."

"Bunu tekrar analiz edeceğim. O pite girdikten sonra çok hızlıydım ve bana göre önüm açıkken epey hızlı olabilirdim."

"Çok fazla tasarruf yapmıştım. O ani pit stop beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunu telsizden bu kadar açık ifade etmemeliydim."

Sainz yağmur piste vurunca aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Bu konuda, "Fren yapar yapmaz arkayı kaybettim ve aracı döndürmeye çalıştım. Sanırım bugün hepimiz spin atmak üzereydik, hepimiz duvarlara dokunuyorduk. Bana biraz tur zamanına mâl olacak bir yerde spin attım ama aynı zamanda kurtarmayı da başardım."

"Dışarıda bir piyango vardı ve lastikler bu koşullarda tam bir felaketti. Hepimiz hayatta kalmaya çalıştık." dedi.