Kayıt Ol
Önceki / Horner: "Verstappen'i pite bir tur geç aldık" Sonraki / Wolff: "Geçen yıla kıyasla bir adım attık"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yarış sırasında duygularına yenik düşmesinin pek de akıllıca olmadığını kabul ediyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, spins

Carlos Sainz, dördüncü sıradan başladığı yarışın neredeyse tamamını Alpine sürücülerinin ardında geçirdi.

İlk önce Esteban Ocon'un ardında kalan hatta rakibine temas eden İspanyol sürücü, erken pit stopun ardından büyük hayal kırıklığı yaşarken, son bölümde yağan yağmur ve ikinci pit stoplar nedeniyle sekizinci sıraya kadar geriledi.

Sainz yaşananlardan dolayı epey sinirliydi ve telsizden sinirli açıklamalar yaptı.

Sainz, yarışın ardından şöyle konuştu: "Olaylı bir yarış oldu. Yarış boyunca Ocon'u kovaladık, onun vites kutusundaydık."

"Lastiklerimi iyi şekilde sakladım. Aslına bakarsanız Esteban yavaş bir pit stop yapmış gibi görünüyordu ve ben de o turda çok hızlıydım."

"Sahip olduğum hız önüne alındığında, biraz daha sabırlı olabilirdik ama olmadı."

"Yarış genel olarak bir piyango gibiydi."

"Pazar günü bu herkes için geçerliydi. Muhtemelen en şanssız bendim. İlk pit stop biraz tartışmalıydı."

"Bunu tekrar analiz edeceğim. O pite girdikten sonra çok hızlıydım ve bana göre önüm açıkken epey hızlı olabilirdim."

"Çok fazla tasarruf yapmıştım. O ani pit stop beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunu telsizden bu kadar açık ifade etmemeliydim."

Sainz yağmur piste vurunca aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Bu konuda, "Fren yapar yapmaz arkayı kaybettim ve aracı döndürmeye çalıştım. Sanırım bugün hepimiz spin atmak üzereydik, hepimiz duvarlara dokunuyorduk. Bana biraz tur zamanına mâl olacak bir yerde spin attım ama aynı zamanda kurtarmayı da başardım."

"Dışarıda bir piyango vardı ve lastikler bu koşullarda tam bir felaketti. Hepimiz hayatta kalmaya çalıştık." dedi.

paylaşım
yorumlar

Horner: "Verstappen'i pite bir tur geç aldık"

Wolff: "Geçen yıla kıyasla bir adım attık"
Niels Dijksterhuis Daha fazlası
Niels Dijksterhuis
Ralf: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesinin hiçbir mantığı yok"

Ralf: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesinin hiçbir mantığı yok"

Formula 1

Ralf: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesinin hiçbir mantığı yok" Ralf: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesinin hiçbir mantığı yok"

Pirelli, yeni yağmur lastiklerini Monako'ya getirecek

Pirelli, yeni yağmur lastiklerini Monako'ya getirecek

Formula 1
Monako GP

Pirelli, yeni yağmur lastiklerini Monako'ya getirecek Pirelli, yeni yağmur lastiklerini Monako'ya getirecek

Resmi: Marquez, Fransa'da pistlere dönüyor!

Resmi: Marquez, Fransa'da pistlere dönüyor!

MotoGP
Fransa GP

Resmi: Marquez, Fransa'da pistlere dönüyor! Resmi: Marquez, Fransa'da pistlere dönüyor!

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Formula 1
Monako GP

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Sainz, hataya rağmen hızından memnun

Sainz, hataya rağmen hızından memnun

Formula 1
Monako GP

Sainz, hataya rağmen hızından memnun Sainz, hataya rağmen hızından memnun

Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"

Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"

Formula 1

Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir" Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Formula 1
Monako GP

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Leclerc: "Red Bull hâlâ en hızlısı"

Leclerc: "Red Bull hâlâ en hızlısı"

Formula 1
Monako GP

Leclerc: "Red Bull hâlâ en hızlısı" Leclerc: "Red Bull hâlâ en hızlısı"

Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz"

Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz"

Formula 1
Monako GP

Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz" Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz"

Son Haberler

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

F1 Formula 1
Monako GP

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

F1 Formula 1
Monako GP

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Indy IndyCar
Indy 500

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

F1 Formula 1
Monako GP

Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Formula 1
Monako GP

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Formula 1
Monako GP
Ezel Tan

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur" Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk" Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Formula 1
Monako GP
Franco Nugnes

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü" Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Formula 1
Monako GP
Ezel Tan

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı" Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol