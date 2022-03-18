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FIA F3 / Bahreyn Antrenman raporu

F3 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Stanek

Roman Stanek, Bahreyn'de gerçekleştirilen Formula 3 antrenman turlarında en hızlı isim oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F3 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Stanek
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Formula 3'te heyecan tıpkı Formula 2 ve Formula 1'de olduğu gibi bu hafta sonu Bahreyn'de başlayacak.

Sıralama turları öncesi yapılan tek antrenman seansında sürücüler, 45 dakika boyunca hazırlık yaptılar. İlk dakikaların ardından liderlik 1:48.642'lik derecesiyle ART Grand Prix pilotu Juan Manuel Correa'daydı.

Daha sonra Franco Colapinto 1:48.402 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Son 15 dakikaya girildiğinde liderlik 1:48.012'lik derecesiyle Roman Stanek'teydi. Reece Ushijima'nın yolda kalmasıyla, bitime sekiz dakika kala sarı bayraklar çıktı. Genç pilot daha sonra aracını tekrar çalıştırdı ve yola devam etti.

Seansın kalan kısmında Stanek'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve genç sürücü sezonun ilk antrenman seansını lider tamamladı.

Stanek'ın en yakın takipçisi olan Gregoire Saucy sadece 0.024 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü iyi bir kış dönemi geçiren Arthur Leclerc tamamladı.

Isack Hadjar dördüncü, Colapinto beşinci ve Oliver Bearman altıncı oldu.

Sezonun favorilerinden Jak Crawford, ilk seansı yedinci bitirdi. İlk onu Rafael Villagomez, Alexander Smolyar ve Juan Manuel Correa tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 1'48.012  
2 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'48.036 0.024
3 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 1'48.090 0.078
4 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 1'48.285 0.273
5 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1'48.402 0.390
6 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1'48.419 0.407
7 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 1'48.428 0.416
8 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'48.470 0.458
9 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 1'48.557 0.545
10 United States Juan Correa France ART Grand Prix 1'48.642 0.630
11 Zane Maloney Italy Trident 1'48.736 0.724
12 France Victor Martins France ART Grand Prix 1'48.782 0.770
13 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 1'48.795 0.783
14 Spain David Vidales Spain Campos Racing 1'48.802 0.790
15 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1'48.802 0.790
16 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 1'48.869 0.857
17 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1'48.889 0.877
18 Finland Niko Kari Switzerland Jenzer Motorsport 1'49.115 1.103
19 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'49.125 1.113
20 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 1'49.188 1.176
21 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'49.205 1.193
22 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 1'49.270 1.258
23 László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 1'49.445 1.433
24 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'49.475 1.463
25 Hunter Yeany Spain Campos Racing 1'49.557 1.545
26 Zak O'Sullivan Carlin 1'49.570 1.558
27 Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 1'49.641 1.629
28 Ayrton Simmons Czech Republic Charouz Racing System 1'49.708 1.696
29 Italy Enzo Trulli Carlin 1'49.724 1.712
30 Brad Benavides Carlin 1'50.193 2.181
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