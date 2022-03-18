F3 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Stanek
Roman Stanek, Bahreyn'de gerçekleştirilen Formula 3 antrenman turlarında en hızlı isim oldu.
Formula 3'te heyecan tıpkı Formula 2 ve Formula 1'de olduğu gibi bu hafta sonu Bahreyn'de başlayacak.
Sıralama turları öncesi yapılan tek antrenman seansında sürücüler, 45 dakika boyunca hazırlık yaptılar. İlk dakikaların ardından liderlik 1:48.642'lik derecesiyle ART Grand Prix pilotu Juan Manuel Correa'daydı.
Daha sonra Franco Colapinto 1:48.402 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.
Son 15 dakikaya girildiğinde liderlik 1:48.012'lik derecesiyle Roman Stanek'teydi. Reece Ushijima'nın yolda kalmasıyla, bitime sekiz dakika kala sarı bayraklar çıktı. Genç pilot daha sonra aracını tekrar çalıştırdı ve yola devam etti.
Seansın kalan kısmında Stanek'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve genç sürücü sezonun ilk antrenman seansını lider tamamladı.
Stanek'ın en yakın takipçisi olan Gregoire Saucy sadece 0.024 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü iyi bir kış dönemi geçiren Arthur Leclerc tamamladı.
Isack Hadjar dördüncü, Colapinto beşinci ve Oliver Bearman altıncı oldu.
Sezonun favorilerinden Jak Crawford, ilk seansı yedinci bitirdi. İlk onu Rafael Villagomez, Alexander Smolyar ve Juan Manuel Correa tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|1
|Roman Staněk
|Trident
|1'48.012
|2
|Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|1'48.036
|0.024
|3
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|1'48.090
|0.078
|4
|Isack Hadjar
|Hitech Racing
|1'48.285
|0.273
|5
|Franco Colapinto
|Van Amersfoort Racing
|1'48.402
|0.390
|6
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|1'48.419
|0.407
|7
|Jak Crawford
|Prema Powerteam
|1'48.428
|0.416
|8
|Rafael Villagómez
|Van Amersfoort Racing
|1'48.470
|0.458
|9
|Alexander Smolyar
|MP Motorsport
|1'48.557
|0.545
|10
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|1'48.642
|0.630
|11
|Zane Maloney
|Trident
|1'48.736
|0.724
|12
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|1'48.782
|0.770
|13
|Jonny Edgar
|Trident
|1'48.795
|0.783
|14
|David Vidales
|Campos Racing
|1'48.802
|0.790
|15
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|1'48.802
|0.790
|16
|Kaylen Frederick
|Hitech Racing
|1'48.869
|0.857
|17
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1'48.889
|0.877
|18
|Niko Kari
|Jenzer Motorsport
|1'49.115
|1.103
|19
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|1'49.125
|1.113
|20
|Kush Maini
|MP Motorsport
|1'49.188
|1.176
|21
|Pepe Martí
|Campos Racing
|1'49.205
|1.193
|22
|William Alatalo
|Jenzer Motorsport
|1'49.270
|1.258
|23
|László Tóth
|Charouz Racing System
|1'49.445
|1.433
|24
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|1'49.475
|1.463
|25
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|1'49.557
|1.545
|26
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|1'49.570
|1.558
|27
|Ido Cohen
|Jenzer Motorsport
|1'49.641
|1.629
|28
|Ayrton Simmons
|Charouz Racing System
|1'49.708
|1.696
|29
|Enzo Trulli
|Carlin
|1'49.724
|1.712
|30
|Brad Benavides
|Carlin
|1'50.193
|2.181
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