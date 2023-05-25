Ralf: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesinin hiçbir mantığı yok"
Ralf Schumacher, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceği yönündeki haberlere pek inanmıyor.
İngiliz Daily Mail'in haberine göre Ferrari, Lewis Hamilton'ın kapısını çaldı ve Britanyalı'ya sürücüye, takıma katılması için yaklaşık 45 milyon dolarlık bir teklifte bulundu.
Ferrari başkanı John Elkann'ın yedi kez şampiyonunu takımda görmek istediği ve bundan ötürü böyle bir girişimde bulundukları söyleniyor.
Mercedes pilotu defalarca F1 kariyerini Alman markasıyla sonlandırmak istediğini söylediği için bu söylentilerin gerçekliği merak konusu.
Fakat Ralf Schumacher İtalyan ekibe geçişin gerçekleşeceğini düşünmüyor.
"Bence bu sadece bir söylenti. Hamilton şu anda bulunduğu yerden memnun. Ayrıca Ferrari şu anda büyük bir soru işareti."
Ferrari pilotu Charles Leclerc'in adı ise Mercedes ile anılıyor.
Ancak Ralf, Mercedes'in böyle bir takası istemeyeceğini söyleyip, "Leclerc ve Hamilton'ın yaptıkları hata sayısına ve sürüş performanslarına bakarsanız, şu anda Hamilton'ın daha istikrarlı taraf olduğuna şüphe yok." diye ekledi.
Ralf'e göre Hamilton'ın tek hedefi sekizinci şampiyonluğunu alıp tarihe geçmek.
"Finansal anlamda zaten motivasyonu var, aynı zamanda başarıya da odaklanmış durumda."
"Düzgün çalışmayan bir araçla bile Mercedes çoğu zaman Ferrari'nin önünde yer alıyor. Lewis için böyle bir hamle hiç mantıklı değil."
"Bu yüzden Ferrari'nin kendisi adına bir alternatif olduğunu düşünmüyorum."
Van der Garde: "Umarım de Vries'e zaman verilir"
Marko: "Ferrari ve Alonso, Monako'da Red Bull için ciddi bir tehdit olabilir"
Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum"
Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum" Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum"
Hamilton, Ferrari'yi "koz" olarak mı kullanıyor?
Hamilton, Ferrari'yi "koz" olarak mı kullanıyor? Hamilton, Ferrari'yi "koz" olarak mı kullanıyor?
Leclerc: "Vasseur, Ferrari'de değişikliklerine daha yeni başlıyor"
Leclerc: "Vasseur, Ferrari'de değişikliklerine daha yeni başlıyor" Leclerc: "Vasseur, Ferrari'de değişikliklerine daha yeni başlıyor"
Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"
Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir" Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"
Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz"
Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz" Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz"
Marko: "Ferrari ve Alonso, Monako'da Red Bull için ciddi bir tehdit olabilir"
Marko: "Ferrari ve Alonso, Monako'da Red Bull için ciddi bir tehdit olabilir" Marko: "Ferrari ve Alonso, Monako'da Red Bull için ciddi bir tehdit olabilir"
Son Haberler
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor" Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum" Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik" Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı
F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor" Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum" Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik" Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz"
Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz" Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz"
Hamilton: "Araçta çok iyi hissettim"
Hamilton: "Araçta çok iyi hissettim" Hamilton: "Araçta çok iyi hissettim"
Perez: "Herkes çok yakın"
Perez: "Herkes çok yakın" Perez: "Herkes çok yakın"
Verstappen: "Lider kalmak için daha fazlasına ihtiyacımız var"
Verstappen: "Lider kalmak için daha fazlasına ihtiyacımız var" Verstappen: "Lider kalmak için daha fazlasına ihtiyacımız var"
Monako GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı!
Monako GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı! Monako GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.