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Formula 1 Haberler

Ralf: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesinin hiçbir mantığı yok"

Ralf Schumacher, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceği yönündeki haberlere pek inanmıyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Ferrari, Lewis Hamilton'ın kapısını çaldı ve Britanyalı'ya sürücüye, takıma katılması için yaklaşık 45 milyon dolarlık bir teklifte bulundu.

Ferrari başkanı John Elkann'ın yedi kez şampiyonunu takımda görmek istediği ve bundan ötürü böyle bir girişimde bulundukları söyleniyor.

Mercedes pilotu defalarca F1 kariyerini Alman markasıyla sonlandırmak istediğini söylediği için bu söylentilerin gerçekliği merak konusu.

Fakat Ralf Schumacher İtalyan ekibe geçişin gerçekleşeceğini düşünmüyor.

"Bence bu sadece bir söylenti. Hamilton şu anda bulunduğu yerden memnun. Ayrıca Ferrari şu anda büyük bir soru işareti."

Ferrari pilotu Charles Leclerc'in adı ise Mercedes ile anılıyor. 

Ancak Ralf, Mercedes'in böyle bir takası istemeyeceğini söyleyip, "Leclerc ve Hamilton'ın yaptıkları hata sayısına ve sürüş performanslarına bakarsanız, şu anda Hamilton'ın daha istikrarlı taraf olduğuna şüphe yok." diye ekledi.

Ralf'e göre Hamilton'ın tek hedefi sekizinci şampiyonluğunu alıp tarihe geçmek.

"Finansal anlamda zaten motivasyonu var, aynı zamanda başarıya da odaklanmış durumda."

"Düzgün çalışmayan bir araçla bile Mercedes çoğu zaman Ferrari'nin önünde yer alıyor. Lewis için böyle bir hamle hiç mantıklı değil."

"Bu yüzden Ferrari'nin kendisi adına bir alternatif olduğunu düşünmüyorum."

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