F3 Bahreyn: Sprint yarışının galibi çaylak Isack Hadjar!

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Prema'nın çaylak pilotu Bearman, yarışı Hitech pilotu Hadjar'ın 3.5 saniye önünde galip tamamladı, fakat pist sınırlarını ihlal ettiği için beş saniye zaman cezası alarak ikinci sıraya geriledi ve galibiyeti kaybetti.

Yarışa ikinci sırada başlayan Bearman, beşinci turda pole pozisyonunun sahibi Zak O'Sullivan'ı geçerek aldığı liderliği yarış sonuna kadar korudu.

Bearman'ın aldığı ceza sonrası Hadjar serideki ilk yarışında galibiyete ve 10 puana ulaşan taraf oldu.

Podyumun son basamağında ise FIA bayrağı altında yarışan Rus pilot Alexander Smolyar yer aldı.

O'Sullivan, Bearman'ın liderliği almasının ardından lastik problemleriyle boğuştuğu yarışı ancak 6. sırada tamamlayabildi.

ÜÇ ART pilotu ikinci turda yedincilik için mücadele ediyorlardı, sonradan bu grubun arasına Leclerc ve Collet de katıldı. Konvoy, Martins, Correa, Leclerc, Saucy ve Collet şeklindeydi.

Martins ve Saucy beşinci turda, 4. virajda temas ettiler. Temas sonrası Martins lastik patlatırken Saucy ön kanadını kaybetti, bu da hem Martins'i, hem de Saucy'i mücadelenin dışına itti. İki pilot sonrasında araçta oluşan hasar dolayısıyla yarıştan çekildiler.

Bu grubun önünde ise Vidales ve Maloney üçüncülük için mücadele ediyorlardı. Barbadoslu çaylak Maloney ön grupta en hızlı turu alarak kendisini gösterdi ve Vidales altıncı sıraya kadar geriledi. Vidales sonrasında lastik sorunlarından etkilendi ve 10. tur itibariyle 10. sıraya kadar geriledi.

Bearman ve O'Sullivan, ön grupta rahat şekilde ilk iki sırayı korumaklardı, fakat Maloney bu grubun sadece iki saniye gerisine kadar gelmişti. Maloney'nin arkasında ise Hadjar ve Smolyar dördüncü ve beşinci sırada mücadele etmektelerdi.

Bearman, beşinci turda O'Sullivan'ı geçti ve sadece bir tur içinde yarım saniye fark yaratmayı başardı.

O'Sullivan, yarışın bitimine beş tur kala Hadjar ve Maloney'e geçilerek dördüncü sıraya düştü, bu ikilinin ardından Smolyar da podyum mücadelesine katıldı.

Bir sonraki tur sıralama yine değişti, Maloney ikinciliğe yükseldi, onu Hadjar, O'Sullivan, Smolyar ve hızını arttıran Leclerc takip etti. Bearman 4.2 saniye farkla liderliğini koruyordu.

Bitime üç tur kala Leclerc 14. virajda O'Sullivan'ı geçerek beşinci sıraya yükseldi.

Monakolu pilot son turda Maloney ile farkı kapatmıştı ancak 11. ve 13. virajlardaki hamlelere rağmen Maloney çok ufak bir farkla yerini korumayı başardı.

Pazar günkü yarış için pole pozisyonunun sahibi olan ve sprint yarışına 11. sırada başlayan Franco Colapinto, dördüncü turda bir ön kanat değişikliği için pite girmek zorunda kaldı ve mücadeleyi puansız kapattı.

Kush Maini yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacaktı ancak tartıyı kaçırmasının ardından sonra her iki yarışta da pit yolundan başlamak zorunda kalacak.

Roman Stanek, ilk turdaki kaosun ortasında lastik patlattı, sonrasında da pite girerek grubun en gerilerine geriledi. Jak Crawford ayrıca yeni bir ön kanat için planlanmamış bir pit stop yapmak zorunda kaldı ve 20. sıraya kadar düştü.

Niko Kari ise sadece beş tur kala Pepe Marti ile yaşadığı temas sonrası sonucu lastik patlatmasının ardından yeni bir lastik için pite girmek zorunda kaldı.

Yarış sonucu: