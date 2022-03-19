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F3 Bahreyn: Sprint yarışının galibi çaylak Isack Hadjar!

Çaylak Isack Hadjar, serideki ilk yarışını Ollie Bearman'ın aldığı beş saniye ceza sonucu galibiyetle tamamladı.

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F3 Bahreyn: Sprint yarışının galibi çaylak Isack Hadjar!
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Prema'nın çaylak pilotu Bearman, yarışı Hitech pilotu Hadjar'ın 3.5 saniye önünde galip tamamladı, fakat pist sınırlarını ihlal ettiği için beş saniye zaman cezası alarak ikinci sıraya geriledi ve galibiyeti kaybetti.

Yarışa ikinci sırada başlayan Bearman, beşinci turda pole pozisyonunun sahibi Zak O'Sullivan'ı geçerek aldığı liderliği yarış sonuna kadar korudu. 

Bearman'ın aldığı ceza sonrası Hadjar serideki ilk yarışında galibiyete ve 10 puana ulaşan taraf oldu. 

Podyumun son basamağında ise FIA bayrağı altında yarışan Rus pilot Alexander Smolyar yer aldı.

O'Sullivan, Bearman'ın liderliği almasının ardından lastik problemleriyle boğuştuğu yarışı ancak 6. sırada tamamlayabildi.

ÜÇ ART pilotu ikinci turda yedincilik için mücadele ediyorlardı, sonradan bu grubun arasına Leclerc ve Collet de katıldı. Konvoy, Martins, Correa, Leclerc, Saucy ve Collet şeklindeydi.

Martins ve Saucy beşinci turda, 4. virajda temas ettiler. Temas sonrası Martins lastik patlatırken Saucy ön kanadını kaybetti, bu da hem Martins'i, hem de Saucy'i mücadelenin dışına itti. İki pilot sonrasında araçta oluşan hasar dolayısıyla yarıştan çekildiler.

Bu grubun önünde ise Vidales ve Maloney üçüncülük için mücadele ediyorlardı. Barbadoslu çaylak Maloney ön grupta en hızlı turu alarak kendisini gösterdi ve Vidales altıncı sıraya kadar geriledi. Vidales sonrasında lastik sorunlarından etkilendi ve 10. tur itibariyle 10. sıraya kadar geriledi.

Bearman ve O'Sullivan, ön grupta rahat şekilde ilk iki sırayı korumaklardı, fakat Maloney bu grubun sadece iki saniye gerisine kadar gelmişti. Maloney'nin arkasında ise Hadjar ve Smolyar dördüncü ve beşinci sırada mücadele etmektelerdi.

Bearman, beşinci turda O'Sullivan'ı geçti ve sadece bir tur içinde yarım saniye fark yaratmayı başardı.

O'Sullivan, yarışın bitimine beş tur kala Hadjar ve Maloney'e geçilerek dördüncü sıraya düştü, bu ikilinin ardından Smolyar da podyum mücadelesine katıldı.

Bir sonraki tur sıralama yine değişti, Maloney ikinciliğe yükseldi, onu Hadjar, O'Sullivan, Smolyar ve hızını arttıran Leclerc takip etti. Bearman 4.2 saniye farkla liderliğini koruyordu.

Bitime üç tur kala Leclerc 14. virajda O'Sullivan'ı geçerek beşinci sıraya yükseldi.

Monakolu pilot son turda Maloney ile farkı kapatmıştı ancak 11. ve 13. virajlardaki hamlelere rağmen Maloney çok ufak bir farkla yerini korumayı başardı.

Pazar günkü yarış için pole pozisyonunun sahibi olan ve sprint yarışına 11. sırada başlayan Franco Colapinto, dördüncü turda bir ön kanat değişikliği için pite girmek zorunda kaldı ve mücadeleyi puansız kapattı.

Kush Maini yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacaktı ancak tartıyı kaçırmasının ardından sonra her iki yarışta da pit yolundan başlamak zorunda kalacak.

Roman Stanek, ilk turdaki kaosun ortasında lastik patlattı, sonrasında da pite girerek grubun en gerilerine geriledi. Jak Crawford ayrıca yeni bir ön kanat için planlanmamış bir pit stop yapmak zorunda kaldı ve 20. sıraya kadar düştü.

Niko Kari ise sadece beş tur kala Pepe Marti ile yaşadığı temas sonrası sonucu lastik patlatmasının ardından yeni bir lastik için pite girmek zorunda kaldı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 20 -    
2 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 20 1.500 1.500 1.500
3 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 20 3.500 3.500 2.000
4 Barbados Zane Maloney Italy Trident 20 5.600 5.600 2.100
5 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 20 5.600 5.600 0.000
6 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 20 8.800 8.800 3.200
7 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 20 9.100 9.100 0.300
8 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 20 11.400 11.400 2.300
9 United States Juan Correa France ART Grand Prix 20 12.100 12.100 0.700
10 Spain David Vidales Spain Campos Racing 20 19.100 19.100 7.000
11 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 20 21.200 21.200 2.100
12 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 20 21.800 21.800 0.600
13 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 20 28.300 28.300 6.500
14 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 20 29.900 29.900 1.600
15 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 20 30.700 30.700 0.800
16 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 20 34.800 34.800 4.100
17 Mexico Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 20 34.900 34.900 0.100
18 Ayrton Simmons Czech Republic Charouz Racing System 20 44.800 44.800 9.900
19 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 20 45.600 45.600 0.800
20 Italy Enzo Trulli Carlin 20 46.500 46.500 0.900
21 United States Brad Benavides Carlin 20 53.400 53.400 6.900
22 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 20 53.700 53.700 0.300
23 Hunter Yeany Spain Campos Racing 20 54.200 54.200 0.500
24 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 20 1'07.100 1'07.100 12.900
25 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 20 1'16.600 1'16.600 9.500
26 Finland Niko Kari Switzerland Jenzer Motorsport 20 1'39.300 1'39.300 22.700
27 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 20 1'40.400 1'40.400 1.100
  Pepe Martí Spain Campos Racing 19 1 lap    
  Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 7 13 laps    
  France Victor Martins France ART Grand Prix 5 15 laps    
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