Correa, Van Amersfoort ile Abu Dhabi'de F2'ye dönecek
Juan Manuel Correa, Abu Dhabi'de Van Amersfoort Racing sürücüsüDavid Beckmann'ın koltuğuna geçecek ve Formula 2'ye dönecek.
2019'da gerçekleştirilen Spa-Francorchamps Formula 2 yarışında, Anthoine Hubert'ın hayatını mâl olan büyük kazaya karışan Correa, 2020'nin tamamını kaçırmak zorunda kaldı çünkü ayağında kırıklar vardı.
Ancak Amerikalı sürücü, pes etmedi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayıp, geçen yıl Formula 3'le motor sporlarına döndü.
Bu yıl burada devam eden ve Zandvoort'ta podyuma çıkan Correa, Abu Dhabi'de Van Amersfoort koltuğuna geçecek ve böylelikle F2'ye dönüş yapmış olacak.
Correa, "Çok heyecanlıyım ama aynı zamanda kendimi biraz garip hissediyorum."
"Yine de her şey yolunda çünkü direksiyona döndüğüm andan itibaren kendime yeniden Formula 2'de yarışma hedefi koymuştum."
"Bu aracı uzun yıllardır kullanmadım fakat Formula 2'nin direksiyonunda her zaman rahat hissettim."
"Yani bu mücadeleye hazırım." dedi.
Bu yıl ART Grand Prix takımı ile Formula 3'te yarışan Correa, sezonu 13. sırada tamamladı.
Amaury Cordeel, Van Amersfoort Racing
Photo by: Formula Motorsport Ltd
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