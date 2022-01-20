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FIA F2 / Bahreyn Haberler

Van Amersfoort, 2022 F2 sezonu için Cordeel ile anlaştı

Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Amaury Cordeel, 2022'de Jake Hughes ile birlikte Van Amersfoort Racing takımı adına mücadele edecek.

Van Amersfoort, 2022 F2 sezonu için Cordeel ile anlaştı

Belçikalı sürücü, geçen yıl FIA Formula 3 serisine geçmişti ve yeni sezonda, tek yılın ardından Formula 2'ye geçmiş olacak.

Daha önce, 2020'de Formula Regional Eurocup, Toyota Racing Series ve Asia F3'te yarışan 19 yaşındaki pilotun tek koltuklu serilerdeki hızlı yükselişi devam ediyor.

Cordeel, zaten sezon sonu Abu Dhabi F2 testinde Van Amersfoort Racing'le piste çıktığı için, takımı tanıma fırsatı bulmuştu.

Cordeel, "Formula 2'ye geçmemi sağlayan bu adımdan ötürü oldukça heyecanlıyım."

"Abu Dhabi'deki sezon sonu testinde aracı tanıdım ve sürüşü etkileyiciydi. F3'e kıyasla olan güç artışı oldukça dikkat çekiciydi ancak kendimi direksiyon başında çok rahat hissettim."

"Önümüzdeki sezonun kolay olmayacağını ve zorlu bir öğrenme süreciyle karşı karşıya kalacağımı çok iyi biliyorum."

"Ancak Van Amersfoort Racing'e sahip olmam, bana büyük bir güven veriyor. Bana duydukları inançtan ötürü minnettarım ve FIA ​​F2'deki ilk mücadelelerinin bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Adanmışlık seviyeleri ve Yas Marina'daki testte gösterdikleri profesyonellik gerçekten etkileyiciydi.

"F3'ten öğrendiklerimi en iyi şekilde kullanacağım ve VAR'ın desteğiyle birlikte daha da ileri gideceğiz." dedi.

Van Amersfoort, çarşamba günü Jake Hughes'la anlaştığını açıklamıştı. Böylelikle VAR da 2022 sürücü kadrosunu tamamlamış oldu.

Bu, gridde sadece dört boş koltuk kaldığı anlamına geliyor.  ART, Campos, Trident ve Charouz ekiplerinin hepsinde birer boş koltuk var.

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