Verschoor, 2023 F2 sezonu için Van Amersfoort Racing'le anlaştı
Richard Verschoor will join Van Amersfoort Racing for his third season in Formula 2 next year, the team has announced.
Richard Verschoor, bu anlaşmayla Formula 2'deki üçüncü sezonunun hazırlıklarına başlıyor olacak. Hollandalı pilot, her yıl F1'den önceki son basamak olan Formula 2'de yarışabilmek için gereken finansmanı bulmaya çalışıyordu. 2023 için bu misyonunda bir kez daha başarılı oldu.
Resmi açıklamaya göre Verschoor, yeni sezonda kendisi gibi Hollandalı olan Van Amersfoort Racing adına yarışacak.
Van Amersfoort Racing Formula 2'ye geçen sezon dahil olsa da, genç yetenekleri geliştirmedeki yetkinliğiyle biliniyor.
Verschoor, 2023 sezonu için takım tarafından açıklanan ilk sürücü olurken, takım arkadaşının kim olacağı şimdilik belirsiz.
Verschoor, "2023'te Formula 2 gridine geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve bunun Hollandalı Van Amersfoort Racing ile yapılabilmenin oldukça güzel bir his olduğunu düşünüyorum."
"Bunu 22. doğum günümde duyurabilmek de çok özel. Hem Van Amersfoort Racing hem de ben geçtiğimiz sezon çok büyüdük. Bu nedenle gelecek yıl başarılı olabileceğimize inanıyorum."
"Abu Dabi'deki sezon sonu testi benim için bir doğrulama oldu. Orada ne kadar motive olduklarını ve büyümeyi ne kadar istediklerini gördüm."
"Benim tutumum da bu. Gelecek sezonu, özellikle de Melbourne'de ve tabii ki Zandvoort'ta yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Böylelikle 2023 F2 gridinde bir koltuk daha dolmuş oldu. Şu anda gridde sekiz boş koltuk bulunuyor.
2023 F2 gridi:
MP Motorsport – Dennis Hauger / Açıklanacak
ART – Açıklanacak
Carlin – Enzo Fittipaldi / Açıklanacak
Prema – Ollie Bearman / Frederik Vesti
Hitech – Açıklanacak
Virtuosi – Jack Doohan / Amaury Cordeel
DAMS – Ayumu Iwasa / Arthur Leclerc
PHM by Charouz – Brad Benavides / Roy Nissany
Trident – Clement Novalak / Açıklanacak
Campos – Ralph Boschung / Kush Maini
VAR – Richard Verschoor / Açıklanacak
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