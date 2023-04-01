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FIA F3 / Melbourne Yarış raporu

F3 Avustralya: Kaza dolu yarışın galibi Colapinto

Williams akademi sürücüsü Franco Colapinto, kaza ve temas dolu geçen mücadeleden galip ayrılarak sezonun ilk zaferini cebine attı.

Jamie Klein
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F3 Avustralya: Kaza dolu yarışın galibi Colapinto
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Üç güvenlik aracı periyodunun ilki bittikten kısa süre sonra Sebastian Montoya'yı geçerek liderliği alan Franco Colapinto, kalan turlarda yanan tüm kaosa rağmen iyi bir farkla liderliğini korudu

Güvenlik aracı altında biten yarışın son turlarında farkı 3 saniyeye kadar çeken Colapinto, böylece Albert Park tarihindeki ilk Formula 3 yarışının da galibi oldu!

İkinci sıra tıpkı Colapinto gibi Williams akademisinde yer alan Zak O'Sullivan'a giderken, mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Montoya üçüncü olarak podyumu tamamladı.

 

Yarış özeti

Oliver Goethe ve Luke Browning 1. ve 2. virajlarda ikincilik için mücadele ederken, Montoya iyi bir startla liderliği korudu. 

Birbirlerini epey sıkıştıran Browning-Goethe ikilisi 3. virajda hafif bir temas yaşadı, bu temasın sonucu Goethe lastik patlatarak çakıl havuzuna saplandı ve yarışa veda etti. Bu temasın ardından güvenlik aracı piste girdi.

Yeniden startın ardından agresifliğini sürdüren Browning, hızlıca Montoya'yı baskı altına aldı, bir yandan da Colapinto'nun baskısını sindirmeye çalışıyordu.

Beşinci turda bir hata yapan ve 9. virajda hafifçe pist dışına taşan Browning, bu hatasının bedelini Colapinto'ya geçilerek ödedi.

İkinciliğe yükseldikten sonra hemen Montoya'nın arkasına gelen Colapinto, bir tur sonra liderliği ald -söylediğimiz gibi, yarış boyunca liderliği bir daha bırakmayacaktı.

Liderlik değişiminden kısa süre sonra Ido Cohen'in kaza yapması sonucu güvenlik aracı ikinci kez piste girdi.

Yarış bir kez daha yeniden başladığında Colapinto rahat bir farkla öndeydi, arkasında Montoya ve sekizinci sıradan yükselen O'Sullivan yer alıyordu.

Montoya'yı uzun bir süre kovalayan O'Sullivan, bitime iki tur kala ikinci sektörde hamlesini yaparak ikinci sırayı aldı.

Bu geçişten kısa süre sonra Tommy Smith'in son virajda kaza yapması sonucu güvenlik aracı yeniden piste girdi, yarış da güvenlik aracı altında sona erdi.

Podyuma çıkan üçlüyü Paul Aron takip etti. Aron ilk turlarda Caio Collet ile temastan son anda kaçınmasının ardından temiz bir yarış çıkararak istikrarlı sonuçlarına bir yenisini ekledi.

Beşincilik sakin bir yarış geçiren ve son turlarda Dino Beganovic'ten altıncı sırayı çalan Gabriele Mini'ye gitti.

Yedinci sırada ana yarışa pole pozisyonundan başlamaya hazırlanan şampiyona lideri Gabriele Bortoleto yer aldı. 

İlk onu ise Leonardo Fornaroli, Mari Boya ve Gregoire Saucy tamamladı.

Browning hasarlı olduğuna inandığı aracıyla yarışı 11. sırada bitirdi ancak kazaya sebebiyet vermekten ötürü aldığı 10 saniyelik ceza nedeniyle 20. sıraya geriledi.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman
1 Argentina Franco Colapinto
Netherlands MP Motorsport 20 -
2 United Kingdom Zak O'Sullivan
Italy Prema Powerteam 20 0.4
3 Colombia Sebastian Montoya
Hitech Pulse-Eight 20 0.7
4 Paul Aron
Italy Prema Powerteam 20 1.0
5 Gabriele Minì
Hitech Pulse-Eight 20 1.2
6 Dino Beganovic
Italy Prema Powerteam 20 1.8
7 Gabriel Bortoleto
Italy Trident 20 2.0
8 Leonardo Fornaroli
Italy Trident 20 2.4
9 Mari Boya
Netherlands MP Motorsport 20 3.4
10 Switzerland Gregoire Saucy
France ART Grand Prix 20 3.9
11 United Kingdom Jonny Edgar
Netherlands MP Motorsport 20 6.0
12 Christian Mansell
Spain Campos Racing 20 7.8
13 United States Kaylen Frederick
France ART Grand Prix 20 8.8
14 Nikola Tsolov
France ART Grand Prix 20 9.3
15 Taylor Barnard
Switzerland Jenzer Motorsport 20 10.3
16 Pepe Martí
Spain Campos Racing 20 11.4
17 Mexico Rafael Villagomez
Netherlands Van Amersfoort Racing 20 13.5
18 Nikita Bedrin
Switzerland Jenzer Motorsport 20 13.6
19 Germany Sophia Floersch
PHM Racing by Charouz 20 14.1
20 Luke Browning
Hitech Pulse-Eight 20 15.1
21 Roberto Faria
PHM Racing by Charouz 20 16.2
22 Hugh Barter
Spain Campos Racing 20 16.8
23 Oliver Gray
Rodin Carlin 20 18.1
24 Brazil Caio Collet
Netherlands Van Amersfoort Racing 20 19.2
25 Hunter Yeany
Rodin Carlin 20 20.4
26 Piotr Wiśnicki
PHM Racing by Charouz 20 21.0
Alex Garcia
Switzerland Jenzer Motorsport 17 3 laps
Tommy Smith
Netherlands Van Amersfoort Racing 12 8 laps
Israel Ido Cohen
Rodin Carlin 5 15 laps
Oliver Goethe
Italy Trident 0
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