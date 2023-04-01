F3 Avustralya: Kaza dolu yarışın galibi Colapinto
Williams akademi sürücüsü Franco Colapinto, kaza ve temas dolu geçen mücadeleden galip ayrılarak sezonun ilk zaferini cebine attı.
Üç güvenlik aracı periyodunun ilki bittikten kısa süre sonra Sebastian Montoya'yı geçerek liderliği alan Franco Colapinto, kalan turlarda yanan tüm kaosa rağmen iyi bir farkla liderliğini korudu
Güvenlik aracı altında biten yarışın son turlarında farkı 3 saniyeye kadar çeken Colapinto, böylece Albert Park tarihindeki ilk Formula 3 yarışının da galibi oldu!
İkinci sıra tıpkı Colapinto gibi Williams akademisinde yer alan Zak O'Sullivan'a giderken, mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Montoya üçüncü olarak podyumu tamamladı.
Yarış özeti
Oliver Goethe ve Luke Browning 1. ve 2. virajlarda ikincilik için mücadele ederken, Montoya iyi bir startla liderliği korudu.
Birbirlerini epey sıkıştıran Browning-Goethe ikilisi 3. virajda hafif bir temas yaşadı, bu temasın sonucu Goethe lastik patlatarak çakıl havuzuna saplandı ve yarışa veda etti. Bu temasın ardından güvenlik aracı piste girdi.
Yeniden startın ardından agresifliğini sürdüren Browning, hızlıca Montoya'yı baskı altına aldı, bir yandan da Colapinto'nun baskısını sindirmeye çalışıyordu.
Beşinci turda bir hata yapan ve 9. virajda hafifçe pist dışına taşan Browning, bu hatasının bedelini Colapinto'ya geçilerek ödedi.
İkinciliğe yükseldikten sonra hemen Montoya'nın arkasına gelen Colapinto, bir tur sonra liderliği ald -söylediğimiz gibi, yarış boyunca liderliği bir daha bırakmayacaktı.
Liderlik değişiminden kısa süre sonra Ido Cohen'in kaza yapması sonucu güvenlik aracı ikinci kez piste girdi.
Yarış bir kez daha yeniden başladığında Colapinto rahat bir farkla öndeydi, arkasında Montoya ve sekizinci sıradan yükselen O'Sullivan yer alıyordu.
Montoya'yı uzun bir süre kovalayan O'Sullivan, bitime iki tur kala ikinci sektörde hamlesini yaparak ikinci sırayı aldı.
Bu geçişten kısa süre sonra Tommy Smith'in son virajda kaza yapması sonucu güvenlik aracı yeniden piste girdi, yarış da güvenlik aracı altında sona erdi.
Podyuma çıkan üçlüyü Paul Aron takip etti. Aron ilk turlarda Caio Collet ile temastan son anda kaçınmasının ardından temiz bir yarış çıkararak istikrarlı sonuçlarına bir yenisini ekledi.
Beşincilik sakin bir yarış geçiren ve son turlarda Dino Beganovic'ten altıncı sırayı çalan Gabriele Mini'ye gitti.
Yedinci sırada ana yarışa pole pozisyonundan başlamaya hazırlanan şampiyona lideri Gabriele Bortoleto yer aldı.
İlk onu ise Leonardo Fornaroli, Mari Boya ve Gregoire Saucy tamamladı.
Browning hasarlı olduğuna inandığı aracıyla yarışı 11. sırada bitirdi ancak kazaya sebebiyet vermekten ötürü aldığı 10 saniyelik ceza nedeniyle 20. sıraya geriledi.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|1
|
Franco Colapinto
|MP Motorsport
|20
|-
|2
|
Zak O'Sullivan
|Prema Powerteam
|20
|0.4
|3
|
Sebastian Montoya
|Hitech Pulse-Eight
|20
|0.7
|4
|
Paul Aron
|Prema Powerteam
|20
|1.0
|5
|
Gabriele Minì
|Hitech Pulse-Eight
|20
|1.2
|6
|
Dino Beganovic
|Prema Powerteam
|20
|1.8
|7
|
Gabriel Bortoleto
|Trident
|20
|2.0
|8
|
Leonardo Fornaroli
|Trident
|20
|2.4
|9
|
Mari Boya
|MP Motorsport
|20
|3.4
|10
|
Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|20
|3.9
|11
|
Jonny Edgar
|MP Motorsport
|20
|6.0
|12
|
Christian Mansell
|Campos Racing
|20
|7.8
|13
|
Kaylen Frederick
|ART Grand Prix
|20
|8.8
|14
|
Nikola Tsolov
|ART Grand Prix
|20
|9.3
|15
|
Taylor Barnard
|Jenzer Motorsport
|20
|10.3
|16
|
Pepe Martí
|Campos Racing
|20
|11.4
|17
|
Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|20
|13.5
|18
|
Nikita Bedrin
|Jenzer Motorsport
|20
|13.6
|19
|
Sophia Floersch
|PHM Racing by Charouz
|20
|14.1
|20
|
Luke Browning
|Hitech Pulse-Eight
|20
|15.1
|21
|
Roberto Faria
|PHM Racing by Charouz
|20
|16.2
|22
|
Hugh Barter
|Campos Racing
|20
|16.8
|23
|
Oliver Gray
|Rodin Carlin
|20
|18.1
|24
|
Caio Collet
|Van Amersfoort Racing
|20
|19.2
|25
|
Hunter Yeany
|Rodin Carlin
|20
|20.4
|26
|
Piotr Wiśnicki
|PHM Racing by Charouz
|20
|21.0
|
Alex Garcia
|Jenzer Motorsport
|17
|3 laps
|
Tommy Smith
|Van Amersfoort Racing
|12
|8 laps
|
Ido Cohen
|Rodin Carlin
|5
|15 laps
|
Oliver Goethe
|Trident
|0
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