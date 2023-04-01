Colapinto teknik ihlalin ardından F3 Avustralya sprint galibiyetini kaybetti

Haberi dinle

Williams Akademi üyesi Colapinto, ilk Güvenlik Aracı yeniden başlatıldıktan sonra liderliği ele geçirdi ve Melbourne'de olaylarla dolu bir sprint yarışında sezonun ilk galibiyetini aldı.

Güvenlik aracı periyodu dördüncü ve son kez başlatıldığında Colapinto üç saniyenin üzerinde bir farkla öndeydi ve Albert Park'taki ilk F3 yarışı Güvenlik Aracı ile sona erdi.

Ancak Colapinto, yarışı dokuzuncu sırada bitiren Mari Boya ve on birinci olan Jonny Edgar; araçlarının serinin teknik düzenlemelerinin iki maddesini ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından yarıştan diskalifiye edildi.

Bu kararın ardından Prema pilotu Zak O'Sullivan yarışı kazanırken, Sebastian Montoya (Hitech) ikinci sıraya yükseldi ve Paul Aron (Prema) serideki ilk podyumunu elde etti.

Komiserler, sprint yarışının ardından yapılan kapalı park kontrolleri sırasında, her üç araçtaki omurga geometrisinin yedek parça kataloğundan farklı olduğunu ve Dallara kılavuzuna uygun olmadığını söyledi.

Race winner Franco Colapinto, MP Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

FIA teknik delegesi, Tip 2 parçaların değiştirilmesine izin verilmemesine rağmen, omurganın dış kenarlarının değiştirildiğini veya onarıldığını ve bu şekilde genişletildiğini ve kesildiğini söyledi.

Yedek parça kataloğunda ayrıca, "Hasarın maksimum boyutunda 150 mm'den büyük bir alanı ve sabitleme alanını etkilememesi koşuluyla, 'Tip 2' olarak sınıflandırılan karoser bileşenlerinde çok küçük onarımlar ekipler tarafından yapılabilir, ancak bir onarımın geometriyi değiştirmemesi gerekir." deniyor.

Ancak MP Motorsport araçlarından sökülen omurgalar tüm uzunlukları boyunca 150 mm'den fazla tamir edilmiş veya değiştirilmişti. Ayrıca geometri hem genişlik hem de omurga kenarı ve şekli açısından tutarlı değildi.

FIA belgesinde şöyle denmektedir: "Ekip temsilcisi, Araç 10'dan çıkarılan salmanın geometrisinin izin verilen parçanın geometrisiyle uyuşmadığını kabul etmiş ve farklılığın nasıl ortaya çıktığını açıklamamıştır."

"Başlangıçta tedarik edilen omurganın takım tarafından onarıldığını belirtmiş ancak onarımların üretici tarafından tedarik edilen omurganın geometrisini değiştirmediğini öne sürmüştür."

"Komiserlere, aynı mahkemenin kararlarıyla, aracının ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamanın pilotun sorumluluğunda olduğu hatırlatılmıştır."

"Takımın öne sürdüğü gibi, uygun olmayan salma üretici tarafından tedarik edilmişse, kılavuzda gösterilen onaylı parça ile Araç 10'dan çıkarılan salma arasındaki farklar çıplak gözle görülebilir ve takım tarafından fark edilmesi gerekirdi."

Takımın karara temyiz hakkı bulunuyor ve Motorsport.com bir açıklama için takımla temasa geçti.