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FIA F3 / Bahreyn Haberler

Van Amersfoort, FIA F3 takımı için LMP2 yarış galibi Colapinto ile anlaştı

Franco Colapinto, FIA Formula 3'teki ilk sezonu için Van Amersfoort Racing ile kontrat imzaladı.

Van Amersfoort, FIA F3 takımı için LMP2 yarış galibi Colapinto ile anlaştı
Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Arjantinli sürücü, 2021'de MP Motorsport ile katıldığı ve altıncı olduğu Formula Regional European Championship by Alpine serisinin ardından Formula 3'e geçiş yapacak.

Arjantinli sürücü geçen sezon ayrıca Avrupa Le Mans, Asya Le Mans ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda G-Drive Racing takımı ile mücadele etmişti. Bu süreçte Avrupa Le Mans'da bir zafer elde etti.

Van Amersfoort, 18-20 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak sezonun açılışında, FIA Formula 3 gridine adım atacak. Hollandalı ekip, HWA Racelab'in yerini alacak.

Rafael Villagomez takımın ilk aracını sürerken, Reece Ushijima takımın araçlarından bir diğerini paylaşacak.

Colapinto, ilk Formula 3 sürüşünü Valensiya'daki sezon sonu testinde yaptı ve ikinci günün en hızlı ismi de oldu.

Colapinto, "F3 aracıyla yaptığım ilk sürüşten epey keyif aldım."

“Açıkçası FRECA otomobilinden çok daha güçlü bir araç fakat aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde LMP2 [ORECA] ile benzer sürüş özellikleri taşıyor; hızlı ve çok fazla yere basma gücü var."

Sharing with Nyck de Vries and Roman Rusinov, Colapinto scored a single victory in the ELMS in 2021

Sharing with Nyck de Vries and Roman Rusinov, Colapinto scored a single victory in the ELMS in 2021

Photo by: ELMS

"LMP2 sınıfıyla arasındaki en önemli fark elbette lastik yönetimi olacak fakat yarışın bu mantık kısmını seviyorum. Çok büyük bir geçmişe sahip olduğu için Van Amersfoort Racing ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"FIA F3 şampiyonasına olan geri dönüşlerini son derece ciddiye alıyorlar ve bu yolculuğun bir parçası olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Tüm takım oldukça motive ve onlarla birlikte çalışmak epey keyifli olacak."

"Bahreyn'deki sezon öncesi testleri artık başlamak üzere ve bunun için sabırsızlanıyorum!" dedi.

VAR, bu yıl Formula 2'de de yer alacak. Takım, Jake Hughes ve Amaury Cordeel ile sözleşme imzalamıştı.

2022 F3 gridi:

Takım No. Sürücü
Italy Trident 1 United Kingdom Jonny Edgar
2 Czech Republic Roman Staněk
3 Barbados Zane Maloney
Italy Prema Racing 4 Monaco Arthur Leclerc
5 United States Jak Crawford
6 United Kingdom Oliver Bearman
France ART Grand Prix 7  Açıklanacak
8 Switzerland Grégoire Saucy
9 United States Juan Manuel Correa
Netherlands MP Motorsport 10  Açıklanacak
11 Russia Alexander Smolyar
12  Açıklanacak
Czech Republic Charouz Racing System 14 Hungary László Tóth
15  Açıklanacak
16 Italy Francesco Pizzi
United Kingdom Hitech Grand Prix 17  Açıklanacak
18 France Isack Hadjar
19  Açıklanacak
Spain Campos Racing 20  Açıklanacak
21 United States Hunter Yeany
22 Spain Pepe Martí
Switzerland Jenzer Motorsport 23  Açıklanacak
24  Açıklanacak
25  Açıklanacak
United Kingdom Carlin 26  Açıklanacak
27  Açıklanacak
28  Açıklanacak
Netherlands Van Amersfoort Racing 29 Argentina Franco Colapinto
30 Mexico Rafael Villagómez
31 United Kingdom Reece Ushijima
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