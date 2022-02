Van Amersfoort, FIA F3 takımı için LMP2 yarış galibi Colapinto ile anlaştı

Arjantinli sürücü, 2021'de MP Motorsport ile katıldığı ve altıncı olduğu Formula Regional European Championship by Alpine serisinin ardından Formula 3'e geçiş yapacak.

Arjantinli sürücü geçen sezon ayrıca Avrupa Le Mans, Asya Le Mans ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda G-Drive Racing takımı ile mücadele etmişti. Bu süreçte Avrupa Le Mans'da bir zafer elde etti.

Van Amersfoort, 18-20 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak sezonun açılışında, FIA Formula 3 gridine adım atacak. Hollandalı ekip, HWA Racelab'in yerini alacak.

Rafael Villagomez takımın ilk aracını sürerken, Reece Ushijima takımın araçlarından bir diğerini paylaşacak.

Colapinto, ilk Formula 3 sürüşünü Valensiya'daki sezon sonu testinde yaptı ve ikinci günün en hızlı ismi de oldu.

Colapinto, "F3 aracıyla yaptığım ilk sürüşten epey keyif aldım."

“Açıkçası FRECA otomobilinden çok daha güçlü bir araç fakat aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde LMP2 [ORECA] ile benzer sürüş özellikleri taşıyor; hızlı ve çok fazla yere basma gücü var."

