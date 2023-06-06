Marko: "Takımı dinlemiyor diye Verstappen'e kızamayız"
Helmut Marko, Max Verstappen'in İspanya Grand Prix'sinde takımı dinlemeyip, aracı daha fazla zorlamasından rahatsız olmadığını söylüyor.
Max Verstappen pole pozisyonundan başladığı yarışta, baskın bir performansla galibiyete uzanmayı başardı.
Red Bull pilotu İspanya'daki yarışı baştan sona önde götürdü ve bu yılki beşinci galibiyetine imza attı. Takım arkadaşı Sergio Perez yarışa 11. sırada başladıktan sonra ancak dördüncü olabildi. Bu da şampiyonadaki puan farkının iyice açıldığı anlamına geliyor.
Red Bull danışmanı Helmut Marko sözlerine Sergio Perez hakkında konuşarak başladı: "Sergio üçüncülüğü başlangıçta kaybetti."
"Russell onu geçerken, o da geriye düştü. Buna rağmen harika bir yarış çıkardı."
Yarış sırasında Verstappen sürekli pist limitlerini zorladı. Bu süreçte üç kez beyaz çizgilerin dışına çıktı ve bu da resmi bir uyarı almasına neden oldu.
Red Bull dikkat etmesini söylese de Verstappen, aracı zorlamaya devam ederek yarışın en hızlı turuna attı.
Marko, "Max'in en hızlı turu atmasını istemedik ama bunu engelleyemezsiniz."
"Pist limitlerini aştığı için zaten üç uyarı almıştı. Böyle bir durumda hiçbir şeyi riske atmamalısınız ama bunu yaptığı için de ona kızamazsınız." dedi.
Marko, Mercedes'in artan temposuna rağmen endişeli değil.
"Bu konuda rahatız. Şu anda 0.2 ila 0.3 saniye öndeyiz ve bu oldukça fazla."
"Evet çok iyi tur zamanları elde ettiler ama ben her zaman sadece kendi araçlarımıza bakarım."
"Nispeten iyi miktarda önde olduğumuz sürece sakin kalacağız."
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