Wolff, son iki yarışta Bottas-Russell değişikliği önerisini reddetmiş!

Mercedes'in junior sürücüsü olan Russell, Williams ile geçirdiği üç senenin ardından İngiliz takım ile sadece Suudi Arabistan ve Abu Dhabi GP'sine çıktıktan sonra Mercedes'e geçiş yapacak. Britanyalı pilot gelecek sene, Mercedes ile geçirdiği beş senenin ardından Alfa Romeo'ya geçecek olan Valtteri Bottas'ın koltuğuna oturacak.

Ancak Mercedes'in Red Bull ile her iki şampiyonlukta verdiği mücadelede her puanın büyük önemi var ve Bottas'ın bu seneki istikrarsızlığı göz önüne alındığında Mercedes'in, Suudi Arabistan'da ve Abu Dhabi'de Russell'ı araca oturtarak daha güçlü bir yardım sağlaması önerisinde bulunuldu.

Geçtiğimiz sezonun sondan bir önceki yarışında Mercedes, Sakhir GP'si öncesinde COVID-19'a yakalanan Hamilton yerine Russell'ı getirmişti. Russell, Mercedes koltuğuna oturduğunda inanılmaz bir etkiye sahip olmuştu. Yarışta anında liderliği ele geçiren Russell, Mercedes'in pit-stop hatası ve yavaş ilerleyen lastik patlamasının öncesinde yarışı kazanmaya doğru ilerliyordu.

Her ne kadar Bottas da, Türkiye GP'sini kazanarak, takım ile iyi sonuçlar alsa da, son birkaç yarışta yeterli olmayan performanslar ortaya koydu. En son yapılan Katar GP'sinde kötü start alarak 11. sıraya gerileyen Bottas, sıralamalarda sarı bayraklara uymadığı için üç sıra grid cezası da almıştı.

Sky Almanya'dan Olivier Zwartyes'a, son iki yarışta bir Russell-Bottas değişikliğinin mümkün olup olmadığı soruldu ve Zwartyes, "Ben bunu değerlendirmeye alırdım."

"Bottas, Alfa Romeo'ya gidecek, burada net bir şey var. Russell bu sene müthiş bir iş çıkardı ve seneye de takımda olacak, bu nedenle neden son iki yarışta o koltuğu ona verip, aynı zamanda Hamilton'a destek vermesinler ki?" yanıtını verdi.

Ancak Zwartyes, bu tür bir önerinin Mercedes takım patronu Toto Wolff'e sunulduğunu ancak Wolff'ün bunu anında reddettiğini açıkladı.

Konu hakkında konuşan Zwartyes, "Toto Wolff'e bu konu çoktan iletildi ve Wolff, 'bizim takımımızda böyle bir şeye yer yok' yanıtını verdi." dedi.

Bu fikir, eskiden Mercedes adına çalışan yarış stratejisti Alexander Bodo'ya da soruldu ve Bodo da bu fikri desteklemediğini söyledi.

Sky Almanya'ya konuşan Bodo, "Şu an mücadeledeki baskı çok yüksek ve Mercedes ile Bottas, çok hazırlıklı bir takım."

"Gelecek için Russell hakkında başka bir plan var. Bence onu böyle baskı dolu bir senaryo içerisine, direkt olarak şampiyonanın içinde bulunduğu bir senaryoya dahil etmek saçmalık olurdu." dedi.