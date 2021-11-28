AlphaTauri, 2022 kural değişiklikleri öncesinde sürücü kadrosunu koruduğu için mutlu

Gelecek yıl kurallar büyük oranda değişecek ve araçlar bu yıla kıyasla tamamen farklı şekilde görünecek. AlphaTauri de bu yeni döneme mevcut sürücüleriyle girme kararı aldı.

Pierre Gasly, bu yıl takımla arka arkaya ikinci tam sezonunu geçiriyor ve aldığı 92 puanla, İtalyan ekibin şampiyona beşinciliği için verdiği savaşa büyük katkıda bulundu.

Çaylak sezonunda olan Yuki Tsunoda ise istikrarsız bir performansın ardından şimdiye kadar sadece 20 puan aldı ve beklentilerin altında kalmış durumda. Yine de genç sürücü bu yılki pistlerin çoğunda daha önce hiç yarışmamıştı ve aynı zamanda fiziksel anlamda kendisini geliştirmesi gerekti.

Tüm bunlar göz önüne alındığında AlphaTauri, gelecek yıl için iyi bir sürücü kadrosuna sahip gibi görünüyor.

Teknik direktör Joddy Egginton, gelecek yıl tamamen farklı kurallar olacağı için, mevcut sürücülerle devam etmelerinin doğru karar olduğunu belirtti.

Motorsport-Total'e konuşan Egginton, "Pek çok kişi, yeni bir kural dönemine girerken, sürücü tarafında sürekliliğe sahip olmanın iyi olduğunu söyler."

"Pierre'i oldukça uzun bir süredir tanıyoruz. Aramızda büyük bir güven bağı var ve ona büyük inanç duyuyoruz. Yeni kuralların her zaman bazı riskler getirdiğini düşünürsek, sürücü tarafında sürekliliğe sahip olduğumuzu bilmek çok olumlu görünüyor çünkü biz de bir takım olarak bir tür yolculuk içerisindeyiz."

"Çok genç bir ekibiz ve deneyim kazanıyoruz. Pierre'in gelecek yıl takımda olması, bir değişkenin azalması anlamına geliyor. Sonuçta gelecek yıl araçla ve diğer her şeyle, zaten yeterince değişken olacak. Sürücü tarafında böyle bir şey olmaması gerçekten harika."

"Sonuç olarak nerede olacağımızı göreceğiz. Belli bir felsefemiz var ve aracı belirli bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Umarım ilerleme kaydetmemize yardım eder."

"Herkes halihazırda bir takım olarak zaten doğru yolda olduğumuzu görebilir. Umarım bunu devam ettirebiliriz." dedi.

AlphaTauri, bitime iki yarış kala şampiyonayı Alpine'in 25 puan gerisinde altıncı sırada götürüyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images