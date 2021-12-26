Zhou: "Son birkaç senede bana en çok Alonso yardım etti"

2019'da Renault Sürücü Akademisi'ne katılan Zhou, Avusturya'da birinci antrenman seansında Fernando Alonso'nun Alpine aracına geçerek ilk defa resmi F1 seansına katılmış oldu.

Seansı 14. sırada, takım arkadaşı Esteban Ocon'un sadece üç sıra gerisinde tamamlayan Çinli sürücü, bu performansının ardından olumlu tepkiler aldı.

Zhou, ortaya koyduğu performanstan ve Alonso'nun verdiği büyük katkıdan memnun olduğunu söylerken, 2 kez dünya şampiyonu pilotun verdiği desteği başka hiçbir sürücünün vermediğini de sözlerine ekledi.

Zhou, "O gün, tüm yarış kariyerim boyunca hatırlayacağım günlerden biriydi."

"O sürüş, bir F1 aracı ile çıkıp birkaç günlüğüne test yapmaktan çok daha farklı bir şeydi. Diğer sürücülerle, idollerinizle ve dünya şampiyonlarıyla beraber pistte olmak inanılmaz bir şeydi. Pite dönüş turunda onların yanınızdan geçip gittiğini görmek çok özel bir şey."

"Bu sırada bir sürücü koçunuz olmuyor çünkü herkes birinci antrenman seansında ne yapacağını biliyor, ancak Fernando bana çok yardımcı oldu. Son üç, dört senede hiç kimse bana bu kadar yardımcı olmamıştı."

"Pist yürüyüşünü birlikte yaptık ve bu sırada o, bana tüm detayları veriyordu. Bana zemin hakkında ve tümsekler hakkında bilgiler veriyordu, takım toplantısında birlikte araç üstü görüntüleri izliyorduk ve bana her şeyi anlatıyordu."

"Performansımdan memnundum - üzerinde çok fazla baskı vardı, ancak hız olarak her şey gayet iyi ilerledi."

"En önemli şeylerden biri, tüm programları tamamlamaktı. Sadece tur zamanlarına odaklanamazsınız. Onlara geri bildirim vermeye daha çok odaklanmıştım. Takım bana çok inandı ve bence bu da meyvesini verdi." dedi.

Zhou, 2022'de Alfa Romeo'ya katılacak ve F1'de tam zamanlı yarışan ilk Çinli sürücü olacak.

22 yaşındaki sürücü, ondan önce ona tüm bu deneyimleri gösterecek birinin olmamasının kendisini çok zorladığını ve bir gün o rolde olarak gençlere yol göstermek istediğini söyledi.

Zhou, "Çinli bir F1 pilotu olmaması nedeniyle onun takip ettiği yolu takip edememek, yolunu takip edebilecek biri bulamamak her zaman zor oldu."

"Eğer zamanda geri gidebilseydim, birkaç farklı karar alırdım ve farklı kategorilere veya takımlara gitmeyi tercih ederdim, ancak bu kapılardan geçerken kör olduğunuzda durum böyle oluyor."

"F2'ye ulaştığım için bir şeyleri doğru yaptığıma inanıyorum ve umuyorum ki bir gün bazı insanlara deneyimlerimi aktarabilirim. Herkes ile bu deneyimlerimi paylaşmazdım. Doğru genç yeteneği seçerdim, inandığım sürücülere bu yolu gösterirdim."

"Ancak bu, kariyerimi bitirdikten seneler sonra olacak bir şey. İnsanlar benden genç sürücüler için tavsiye istiyorlar, ancak ben daha 22 yaşındayım. Buradaki en genç insanlardan biriyim."

"Ancak bu, Çin'de motor sporlarına daha fazla insanın ilgi gösterdiğini gösteren bir şey. Sadece genç jenerasyon değil, ünlüler de buna ilgi gösteriyor ve bu da gelişime yardımcı oluyor."