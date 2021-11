Verstappen: "Emniyet kemersiz sürmenin cezası daha ucuz, bir dahakine bunu yapmayı düşüneceğim!"

Brezilya GP'de, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarını Lewis Hamilton domine etmişti ancak sıralama turlarının ardından FIA tarafından gönderilen bir bültende FIA teknik delegesi Jo Bauer, Hamilton’ın aracındaki DRS’de bir teknik direktif ihlali olduğunu belirtti.

Red Bull cephesi, Mercedes'in arka kanadından seans öncesinde de şüpheleniyordu ve Verstappen de sıralama turlarının ardından, araçlar kapalı parktayken, Hamilton'ın aracının arka kanadına dokunmuştu. O anlara dair görüntüler, çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmıştı ve konu hızla gündeme gelmişti.

Verstappen'in Hamilton'ın arka kanadına zarar verebileceğini belirten iddialar ortaya atıldı ve bu olayın ardından, Verstappen de inceleme altına alındı.

Brezilya'daki dramatik cuma gecesinin ardından, cumartesi günü hakemler nihai kararlarını açıklamışlardı. Hamilton, DRS'sindeki ihlalden ötürü sıralama turlarından diskalifiye edilmişti.

Verstappen'in ise Uluslararası Sportif Yönetmelikleri'nin 2.5.1 Maddesi'ni ihlal ettiği açıklandı ve Hollandalı pilota 50.000 euro para cezası verildi.

Hamilton, pazar günü gerçekleştirilen Brezilya GP'yi 10. sıradan başlayarak kazanmış ve etkileyici bir performans ortaya koymuştu. Ancak yarışın ardından Hamilton, emniyet kemeri ihlali nedeniyle bir kez daha inceleme altına alındı.

Zafere ulaştıktan sonra Brezilya bayrağı almak için pistteki bir görevlinin yanında duran Hamilton, pite dönene kadar taraftarları Brezilya bayrağıyla selamlamıştı.

Bu noktada İngiliz pilot, emniyet kemerlerini çözmüştü. Bu ihlalinden dolayı Hamilton'a da bir para cezası verildi ancak bu ceza, Verstappen'in cezasına kıyasla daha küçüktü. Hamilton'a 5000 euro para cezası verilmişti, Verstappen ise 50.000 euro para cezası almıştı.

Hakemlerin kararlarını şakayla karışık bir şekilde eleştiren Verstappen, "emniyet kemersiz araç sürmenin" cezası daha ucuz olduğundan, bir dahaki sefere arka kanada dokunmaktansa bunu yapmayı düşüneceğini belirtti.

DAZN'a konuşan Verstappen şunları söyledi: "Artık bir arka kanada dokunmama izin verilmiyor, bu kesin. Eğer herhangi bir aracın arka kanadına dokunursanız ağır bir ceza ödemeniz gerekiyor. Ancak görünüşe göre, kemersiz araç sürmenin cezası daha ucuz."

"Bu yüzden bunun hakkında bir düşüneceğim!"

Lewis Hamilton, Mercedes, and Max Verstappen, Red Bull Racing congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images