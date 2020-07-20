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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Wolff: "Bottas'ın Verstappen'i geçmek için tek şansı pit stop yapmaktı"

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Wolff: "Bottas'ın Verstappen'i geçmek için tek şansı pit stop yapmaktı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Tem 2020 15:42

Toto Wolff, Mercedes’in Valtteri Bottas’ı son bölümde pite alma sebebini açıkladı ve bunun Max Verstappen'i geçebilmeleri için tek yol olduğunu belirtti.

Kötü başlangıcın ardından ikinci sıradan altıncılığa gerileyen Bottas, rakiplerini geçerek üçüncülüğe yükselmeyi başardı.

Fin pilot, Verstappen'le arasındaki yedi saniyelik farkı kapattı ve Red Bull sürücüsüne baskı yapmaya başladı. Ancak takım, 49. turda Bottas'ı tekrar pite aldı.

Bottas'ı pite alma kararıyla Verstappen yaklaşık 20 saniyelik bir avantaja sahip oldu. Fin pilot kısa sürede farkı kapatmaya başladı ve son turda ikili arasında 0.750 saniye vardı. Yine de Bottas, rakibini geçme fırsatı yakalayamadı.

Mercedes takımı patronu Wolff, Bottas'ın ikinci pit stopun ardından lastik aşınmasıyla mücadele ettiğini ve Red Bull sürücüsünü geçmek adına  tek şanslarının üçüncü pit stopu yapmak olduğunu belirtti.

Wolff, “Hayır, [onu pistte tutmak] yanlış olurdu çünkü Valtteri’nin lastiği, çok fazla zorladığı için aşınmaya başlamıştı, özellikle sol önde aşınma vardı."

"Onun her şeye rağmen lastiğinin biteceğinin farkındaydık ve Lewis’e geçen sene yaptığımız gibi, ona da yeni sert hamur lastik takmamız, ikinci sırayı almamız için elimizdeki tek şanstı."

"Sonunda yeteri kadar verimli değildi. Çok fazla trafik vardı ve bunu yeterince hızlı şekilde aşamadık ve bu zararı en aza indirme yarışı oldu." dedi.

 

Bottas başlangıçta Verstappen'den tur başına iki saniyeye yakın zaman aldı, ancak trafik nedeniyle aynı ritmi korumakta zorlandı.

Fin pilot, denedikleri pit stratejinin doğru olduğunu düşünüyor.

Bottas, "O noktada bunun iyi bir şey olduğunu hissettim çünkü benle Max arasındaki lastik farkı oldukça azdı."

“Eğer pit stop yapmasaydım, herkes bu pistte geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Bu yüzden o noktada pit stop yaptığım için oldukça mutluydum, çünkü sonunda daha büyük bir lastik farkı olacağını biliyordum ve neredeyse işe yarayacaktı."

"Açıkçası geçmem gereken birkaç tur yiyen pilot vardı. O sırada biraz zaman kaybettim ve sonunda bir ya da iki tura ihtiyacım vardı."

"Büyük tabloya bakmalıyız. Sonunda biraz daha hızlı olduğum açıktı ve tabii ki daha yeni lastikler sayesindeydi. Ama bu, yeterli olmadı."

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Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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