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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Ocon: “Renault’nun sezonu henüz bitmedi, güncellemeler gelecek”

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Ocon: “Renault’nun sezonu henüz bitmedi, güncellemeler gelecek”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Tem 2020 17:25

Esteban Ocon, kötü geçen Macaristan yarışından sonra, Silverstone’da aracın performansını arttırması beklenen güncellemelerle beraber Renault’nun güçlü bir sezon geçirme umutlarının henüz bitmediğini söyledi.

Ocon, Macaristan GP sıralama turlarında ve yarışta 14. sırayı elde ederken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo 8. sırada finiş gördü.

Ocon’un cumartesi günkü performansı, ikinci seansı orta hamurla geçmeye çalışması nedeniyle zarar gördü ve son dakikalarda yumuşak hamura geçmek zorunda kaldı, ancak bu lastiklerde de hissiyatı yakalayamadı.

Ocon, “İyi bir hafta sonu değildi. Genel olarak koşullardan hiçbir şey kazanmadık ve sıralama turlarını hiçbir anlamda iyi ele alamadık. Bu yüzden neyi daha iyi yapabileceğimizi gözden geçirmeliyiz.”

“Ve açık şekilde durumu zorlaştırdık. Yani bu, net şekilde unutmamız gereken bir hafta sonuydu.”

“Ve umarım bunun üzerinde çalışıp daha güçlü geri döneriz. Burası net. İlk pit stopa Daniel ile art arda gelmek değerli zamanlar kaybettirdi, çünkü diğer araçlarla aramızdaki hız farkı çok azdı ve geçiş yapmak zordu.”

 

“Aracın istikrarı konusunda yapacak biraz işimiz var. Stintten stinte bazen zorlanıyor gibi gözüküyoruz. Üzerinde çalışmamız gereken alanlardan biri de bu.”

“Sıralamalarda iyi sonuç elde edemememiz, aracın iyi performans göstermeyeceği anlamına gelmiyor.”

“Eğer araçtaki her şeyi anlasaydık ve %100’ümüzü verseydik, kesinlikle Q3’e kalabilirdik. Benim fikrim böyle ve sonraki yarışlara da bazı şeyler getireceğiz.”

“Yani gelişim yarışı hâlâ devam ediyor. Sezonun başlarında sayılırız, bu yüzden hâlâ yapabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum.”

“Güncellemelerin genel performans getirmesini umuyorum. Neler geleceğini tam olarak bilmiyorum.”

“Gelecek olan şeyleri pek bilmiyorum, ancak sıradaki pistlere performans getireceğini biliyorum. Bunlara sahip olmak önemli olacak.”

“Üzerinde çalışmamız gereken net bir alan var. Bunun detaylarına girmeyeceğim, ancak aracı nasıl geliştireceğimizi biliyoruz. Umarım sahip olduğumuz bu sorunları çözmemize yardımcı olurlar. Göreceğiz.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Esteban Ocon
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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