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Formula 1 Çin GP

Bottas: "Pit stop sorunlarını çözmek için Imola'ya kadar bekleyeceğiz"

Valtteri Bottas, Sauber Formula 1 takımının pitstop sorunlarına "Imola'ya kadar" kalıcı bir çözüm bulmasını beklemiyor.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, in the pit lane

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sauber bu yıl için pit stopları geliştirmek adına yeni bir sisteme geçti ancak bu sistemin tam tersi etki yaratmasıyla sezonun ilk yarısı tam anlamıyla "felakete" dönüştü.

İsviçreli ekip Bahreyn'den bu yana donanım sorunlarını çözmek için yoğun çaba harcıyor ancak sorunlar hafifletilse de henüz ortan kaldırılamadı.

Sauber'den Bottas ve Zhou Guanyu henüz puan alamazken, İsviçreli ekip şampiyonada puan alamayan üç takımdan birisi konumunda.

Bu hafta sonu yapılacak Çin Grand Prix'si öncesinde konuşan Bottas, takımın Şanghay yarışı için daha fazla değişiklik planladığını ancak kalıcı çözümün henüz mevcut olmadığını söyledi.

Bottas, "Bu zor bir durum. Bu durumda olmamalıyız ama öyleyiz ve şimdi bunu çözmemiz gerekiyor."

"Bu hafta sonu için daha fazla değişiklik planlıyoruz ancak %100 bir çözümü yok."

"Sadece işlerin yolunda gitmesini umuyoruz." dedi.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kalıcı çözümün ne zaman gelmesini beklediği sorulduğunda Bottas, "Imola'ya kadar." yanıtını verdi.

Bottas, takımın getirdiği araç güncellemelerinin ise olumlu etki yarattığını düşünüyor.

Fin pilot, "Yarıştan yarışa gelişiyoruz ve bunun nedeni yeni parçalar getirmemiz."

"Son iki yarışta tempo açısından RB ve Tsunoda'ya çok benzerdik."

"Pit stoplarda yaşadığımız sorunlar, gerçek yarış sonuçlarını biraz maskeliyor."

"Örneğin Japonya'da ilk pit stoplardan önce Tsunoda'nın önündeydim ve benzer bir tempoya sahiptim fakat yarışı o 10. bitirdi."

"Yani bence henüz tam potansiyelimizi göremedik."

"Rakiplerimizle aynı anda pit stop yaptığımız anda, büyük olasılıkla pozisyon kaybediyoruz."

"Bunun için durumu geliştirmeye çalışacağız. Umarım birkaç yarış içinde durumu %100 çözebiliriz." dedi.

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