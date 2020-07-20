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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Racing Point'e yapılan protestonun çözümü karışık"

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Brawn: "Racing Point'e yapılan protestonun çözümü karışık"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
20 Tem 2020 15:19

Formula 1 motor sporları direktörü Ross Brawn, Racing Point'e karşı yapılan protestonun, FIA tarafından çözülmesi gereken "karışık bir problem" olduğunu söyledi.

Racing Point'in, son iki yarışta Renault tarafından yapılan protestolar karşısında, RP20 aracının kurallara uygun olup olmadığı tartışılmakta.

Takım, açık bir şekilde aracının, 2019 Mercedes W10'un tasarımından çekilen fotoğraflarla beraber esinlendiğini söylemişti, ancak bu esinlenmenin kurallar dahilinde olduğu belirtilmişti.

Yarış sonrası yazdığı köşe yazısında Brawn, F1'de başka takımların kopyalamasının ne kadar "normal" olduğunu, kendisinin de takım teknik şefi olduğu zamanda bunu yaptığını söyledi.

"Bana göre Formula 1'de kopyalama, gayet normal bir şey." diyen Brawn ekledi: "Normal şartlarda her takım, pit yolunda kendi fotoğrafçılarına sahip ve bu fotoğrafçılar, analiz amacıyla tüm araçların binlerce fotoğrafını çekiyor, en iyi fikirleri de kopyalıyoruz. Zamanında fotoğrafçılarımıza bir istek listesi bile verirdik."

"Racing Point ise bunu bir üst seviyeye çıkardı ve daha ince bir iş yaptı. Padoktaki hiçbir takım, diğer birinden bir şey kopyalamamazlık etmemiştir."

"Padokta bulunan tüm teknik direktörlerin, başkasının işini kopyalamadıysa ellerini kaldırmalarını isterim. Kimse elini kaldırmaz. Ben bile başkalarının işlerini kopyaladım."

Renault'nun Racing Point'e yaptığı protestoda ise, RP20 aracında kullanılan fren soğutma kanalına odaklandı, ki protestoya göre bu parçada Mercedes'in geçen seneki dizaynı kullanıldı.

 

Geçen sene Racing Point, 2019 Mercedes fren soğutma kanalını kullanma şansına sahipti, ancak kurallarda yapılan değişiklikler ile beraber bu sene için kendi versiyonlarını dizayn etmeleri gerekiyordu.

Takım patronu Otmar Szafnauer hafta sonu sırasında yaptığı açıklamada, fren soğutma kanallarının kurallara uygun olmamasının imkansız olduğunu ve legalitesinden emin olduğunu söyledi.

Brawn ise Racing Point tasarımcılarının, Mercedes'in kendisi için yaptığı versiyonda öğrendikleri bilgileri göz önüne almamalarının çok zor olduğunu söyledi.

"Geçen sene Racing Point, 2019 versiyon Mercedes fren soğutma kanalına erişebildi ve bunu kullanabilirlerdi, çünkü bu parça, listelenmiş bir parça değildi. Bu sene ise fren soğutma kanalları, listelenmiş parçalar listesine girdi, bu yüzden kendi tasarımınızı yapmak zorundasınız."

"Ancak Racing Point, 2019 Mercedes fren soğutma kanalını kullanarak öğrendikleri bilgileri göz ardı edemez."

"Bence onların hafıza kayıtlarını silmelerini düşünmek gerçekten imkansız. Bu çok karmaşık bir problem ve FIA uzmanlarının çözmesi gereken bir şey."

FIA'nın konu hakkındaki kararını, gelecek haftaki Britanya GP öncesinde vermesi bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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