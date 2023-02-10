Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"

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FIA, geçtiğimiz haftalarda yeni takımların Formula 1'e girmesi için gereken süreci resmen başladı ve Andretti/General Motors, spora girmekle en çok ilgilenen taraf konumunda.

Fakat Formula 1'in kendisi ve mevcut takımlardan bazıları, mevcut sistem etkileneceği ve dağıtılan para ödülleri azalacağı için 11. takımın gelişine karşılar. Yeni bir takımın gelişinin, tam teşekküllü bir üretici olmadığı sürece faydadan çok zarar getireceği görüşündeler.

Cuma günü Haas fabrikasında Sky Sports F1'e konuşan takım patronu Gunther Steiner da benzer görüşteydi.

Steiner, "Burada bulunan 10 takımın hepsi mali açıdan iyi durumda, hepsi iyi bir temele sahip."

"Şu anda çok iyi bir ortam var, kimse zorlanmıyor. Eğer yeni bir takım eklerseniz ve finansal anlamda küçük bir düşüş ya da başka bir şey olursa, insanlar aniden hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalabilir."

"Peki, bize hiçbir getirisi yoksa neden bu riski alalım ki? 11. takımın [bize] ne gibi bir getirisi olabilir ki?"

"Bu konuda karar vermek bana düşmez, buna FOM karar verir, evet FOM ve FIA bunu yapar çünkü F1'in ticari kısmını onlar yönetiyor."

"Fakat şu anda 11. takımın, buradakiler için hiçbir avantajı yok. Sadece risk var, hiçbir faydası yok." dedi.

Michael Andretti Photo by: Mark Sutton

Herhangi bir takımın Formula 1'e girmek için 200 milyon dolar katılım ücreti ödemesi gerekiyor ve bu ücret 10 takım arasında paylaştırılıyor.

Ancak Steiner da dahil olmak üzere pek çok isim, bir sonraki Concorde Anlaşması'nda bu ücretin değişmesini istiyor. Bu ücretin 500 hatta 600 milyon doları bulacağı konuşuluyor.

Potansiyel yeni takımların FIA'ya ilgi beyanlarını sunmak için 30 Nisan'a kadar süreleri var. Sonrasında FIA, 30 Haziran'a kadar herhangi bir adayın -en erken ihtimalle- 2025 sezonunda gride katılmaya uygun olup olmayacağına karar verecek.