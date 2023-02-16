Brown: "Adil bir ücret ödedikleri takdirde, F1'e yeni takım gelmemesi için sebep yok"
Zak Brown, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeler öncesinde yeni takımların gerekli kriterleri karşılaması ve "adil bir giriş ücreti ödemesi" halinde spora girişlerinin önünde herhangi bir engel olmadığını söyledi.
FIA, 2025 yılında Formula 1'de yer alan takım sayısını 11 veya 12'ye çıkarmak adına gerekli başvuru sürecini resmen başlattı.
Şu anda giriş için en öne çıkan taraf, Amerikalı General Motors ile anlaşan Andretti Autosport.
Fakat mevcut takımların büyük bir kısmı ve F1'in kendisi, Andretti ya da diğer takımların spora girmesini pek istemiyor çünkü bunun takımların geliri üzerinde ciddi bir etkisi olacağını düşünüyor.
F1'e girecek her takım 200 milyon dolarlık bir giriş ücreti ödemek zorunda ve bu ücret, gelir kaybının bir telafisi olarak takımlar arasında paylaştırılıyor. Ancak son dönemde bunun çok düşük bir ücret olduğu konuşulmaya başlandı.
Konunun önümüzdeki hafta yapılacak F1 Komisyonu toplantısında ele alınması beklenirken, bazı tarafların bir sonraki Concorde Anlaşması kapsamında bu rakamın en az üç katına çıkarılmasını istediği söyleniyor.
McLaren Racing CEO'su Brown, General Motors'u "inanılmaz bir otomotiv üreticisi" olarak nitelendirdi ve Andretti'nin motor sporlarındaki geçmişine dikkat çekti.
Michael Andretti
Photo by: Mark Sutton
Brown, yeni bir takımın spora fayda getirmesi halinde kendilerine karşı çıkmayacaklarını söyledi.
Brown, Autosport'a verdiği demeçte, "Genel görüşümüz, ister 11. ister 12. takım olsun, bu takım spora katkı sağladığı, pastayı büyütmeye yardımcı olduğu, daha fazla farkındalık yarattığı, hepimize daha fazla sponsor getirdiği, daha fazla basın anlaşması sağladığı ve tüm sporlarda olduğu gibi adil bir franchise ücreti ödediği sürece, katılmamaları için hiçbir neden yok."
"Tüm bu kriterleri karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek nihayetinde FIA ve Formula 1'e bağlı."
"Fakat karşıladıklarını varsayarsak, onlara karşı yarışmaktan memnuniyet duyarız." dedi.
Brown, takımlardan gelen tepkilere şaşırmadığını belirterek şunları söyledi: "Bazı Formula 1 takımları, sporu büyütebilecek şeylerin neler olduğu konusunda uzun vadeli bir bakış açısına sahip değil. Bir tür şimdiyi, bugünü düşünüyorlar yani çok kısa vadeli düşünüyorlar."
"Fakat bazı rakiplerimizin oldukça dar görüşlü olmalarına maalesef şaşırmıyorum."
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