Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Bottas: "Sauber'in pit stop sorunları Çin sonrasına kadar çözülemeyecek"

Valtteri Bottas, Sauber'in pitstop sorununun "ne yazık ki henüz %100 çözülemediğini" ve Nisan ayındaki Çin Grand Prix'sine kadar çözülemeyebileceğini söyledi.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Kick Sauber F1 Team C44, comes in for a pit stop

Zak Mauger / Motorsport Images

Sauber takımı, 2024 sezonunun ilk üç yarışının tamamında pit stop sorunları yaşamasının ardından Japonya'ya geldi.

Sorun, tekerlek somunlarının değişiklikler sırasında çapraz çıkmasıyla ilgili ve bu da takımın son Melbourne yarışı için prosedürel değişiklikler yapmasına neden oldu.

Ancak Bottas'ın oradaki ilk pit stopunda tekrar sorun yaşanması, yaklaşık 30 saniye kaybettiği anlamına geliyordu ve ikinci pit stop iyi geçse de, bu kez tekerlek somunu pit yoluna doğru gittiği için para cezası aldılar.

Sauber takım yöneticisi Alessandro Alunni Bravi, Suzuka yarışı öncesinde takımın "pit stop sorunları çözmek için Hinwil'deki fabrikada gece gündüz çalıştığını" söylemişti.

 Sauber'in Suzuka'da daha fazla pitstop sorunuyla karşılaşmasını bekleyip beklemediği sorusuna Bottas, "Bazı önlemler alındı, ancak ne yazık ki henüz %100 çözülmüş değil."

"Yine de sorun yaşama ihtimali daha düşük olmalı. Bu, sezon öncesin sorun olacağını düşünmediğimiz bir problem ve hızlı bir çözümü yok."

"Ancak Çin için sorunu %100 çözecek bir çözüm planlıyorlar. Burası içinse ekstra önlemler aldık." cevabını verdi.

Bottas ayrıca Sauber'in Melbourne'deki pit stopu için "özür dilediğini" de ekledi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu işte birlikteyiz. Ben hayal kırıklığına uğradım ama aslında tüm takım hayal kırıklığına uğradı çünkü böyle şeyler olmamalı."

"Bu yüzden, bu konuyu kesinlikle ciddiye alıyoruz ve şu anda önceliğimiz bunu açığa kavuşturmak."

Pitstop sorunları Sauber için en azından kısa vadede bir endişe kaynağı olmaya devam edeceğinden, bu hafta sonu tutarlı olmanın önemli olacağını düşünüyor.

"Elbette temiz bir hafta sonu geçirmeyi umuyorum."

"En hızlı pitstopları yapmamız gerekmiyor; bu hafta sonu tutarlı olabilirsek yeterli olacak."

"Bence pit ekibi için temiz pit stoplar yapmak önemli olacak. Bu herkese güven verecek."

"Umudumuz bu ve umarım bu konuda çok fazla düşünmeme gerek kalmaz."

Bottas ayrıca, Sauber'in 2024 için ürettiği yeni pit ekipmanlarını kullanmaya başladığı için, sorunun "sadece Bahreyn'deki test ve yarışta" ortaya çıktığını belirtti.

İlginç şekilde, sorunların sıcaklık değişimleriyle ilgili olabileceğini da ima etti.

"Testte bile bu büyük bir endişe kaynağı değildi fakat orada bazı sorunlar görmeye başladık."

"Bahreyn yarışında ise sorunlar ciddileşti. Bence bunun sıcaklıkla da ilgisi var."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, leaves his pit box after a stop

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, leaves his pit box after a stop

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber FIA kulüpleri, Ben Sulayem hakkındaki suçlamalarla ilgili yasal işlem yapılmasını istiyor
Sonraki haber Hulkenberg: "Alonso, Russell'a karşı savunma oyunu oynamak için yanlış virajı seçti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

Formula 1
Japonya GP
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"
Resmi: Quartararo en az iki yıl daha Yamaha ile yarışacak

Resmi: Quartararo en az iki yıl daha Yamaha ile yarışacak

MotoGP
Resmi: Quartararo en az iki yıl daha Yamaha ile yarışacak
Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"

Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"
Valtteri Bottas
Daha fazlası
Valtteri Bottas
Sauber, Imola için Red Bull tarzı yeni bir konsepte geçecek

Sauber, Imola için Red Bull tarzı yeni bir konsepte geçecek

Formula 1
Avustralya GP
Sauber, Imola için Red Bull tarzı yeni bir konsepte geçecek
Sauber, pit sorunları sebebiyle 5000 euro para cezasına çarptırıldı

Sauber, pit sorunları sebebiyle 5000 euro para cezasına çarptırıldı

Formula 1
Avustralya GP
Sauber, pit sorunları sebebiyle 5000 euro para cezasına çarptırıldı
Bottas: "Mercedes için yarışırken komik reklamlarda oynayacak özgüvenim yoktu"

Bottas: "Mercedes için yarışırken komik reklamlarda oynayacak özgüvenim yoktu"

Formula 1
Avustralya GP
Bottas: "Mercedes için yarışırken komik reklamlarda oynayacak özgüvenim yoktu"
Sauber
Daha fazlası
Sauber
Sauber: "Avustralya'daki tempo puanların habercisi"

Sauber: "Avustralya'daki tempo puanların habercisi"

Formula 1
Avustralya GP
Sauber: "Avustralya'daki tempo puanların habercisi"
Sauber: "Pit stop sorunları için Bottas'tan özür dilemeliyiz"

Sauber: "Pit stop sorunları için Bottas'tan özür dilemeliyiz"

Formula 1
Avustralya GP
Sauber: "Pit stop sorunları için Bottas'tan özür dilemeliyiz"
Ferrari'nin Red Bull'u yenmesine yardımcı olan basit tasarım değişikliği

Ferrari'nin Red Bull'u yenmesine yardımcı olan basit tasarım değişikliği

Formula 1
Avustralya GP
Ferrari'nin Red Bull'u yenmesine yardımcı olan basit tasarım değişikliği

Son Haberler

Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor

Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor

F1 Formula 1
Japonya GP
Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye