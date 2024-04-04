Bottas: "Sauber'in pit stop sorunları Çin sonrasına kadar çözülemeyecek"

Sauber takımı, 2024 sezonunun ilk üç yarışının tamamında pit stop sorunları yaşamasının ardından Japonya'ya geldi.

Sorun, tekerlek somunlarının değişiklikler sırasında çapraz çıkmasıyla ilgili ve bu da takımın son Melbourne yarışı için prosedürel değişiklikler yapmasına neden oldu.

Ancak Bottas'ın oradaki ilk pit stopunda tekrar sorun yaşanması, yaklaşık 30 saniye kaybettiği anlamına geliyordu ve ikinci pit stop iyi geçse de, bu kez tekerlek somunu pit yoluna doğru gittiği için para cezası aldılar.

Sauber takım yöneticisi Alessandro Alunni Bravi, Suzuka yarışı öncesinde takımın "pit stop sorunları çözmek için Hinwil'deki fabrikada gece gündüz çalıştığını" söylemişti.

Sauber'in Suzuka'da daha fazla pitstop sorunuyla karşılaşmasını bekleyip beklemediği sorusuna Bottas, "Bazı önlemler alındı, ancak ne yazık ki henüz %100 çözülmüş değil."

"Yine de sorun yaşama ihtimali daha düşük olmalı. Bu, sezon öncesin sorun olacağını düşünmediğimiz bir problem ve hızlı bir çözümü yok."

"Ancak Çin için sorunu %100 çözecek bir çözüm planlıyorlar. Burası içinse ekstra önlemler aldık." cevabını verdi.

Bottas ayrıca Sauber'in Melbourne'deki pit stopu için "özür dilediğini" de ekledi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu işte birlikteyiz. Ben hayal kırıklığına uğradım ama aslında tüm takım hayal kırıklığına uğradı çünkü böyle şeyler olmamalı."

"Bu yüzden, bu konuyu kesinlikle ciddiye alıyoruz ve şu anda önceliğimiz bunu açığa kavuşturmak."

Pitstop sorunları Sauber için en azından kısa vadede bir endişe kaynağı olmaya devam edeceğinden, bu hafta sonu tutarlı olmanın önemli olacağını düşünüyor.

"Elbette temiz bir hafta sonu geçirmeyi umuyorum."

"En hızlı pitstopları yapmamız gerekmiyor; bu hafta sonu tutarlı olabilirsek yeterli olacak."

"Bence pit ekibi için temiz pit stoplar yapmak önemli olacak. Bu herkese güven verecek."

"Umudumuz bu ve umarım bu konuda çok fazla düşünmeme gerek kalmaz."

Bottas ayrıca, Sauber'in 2024 için ürettiği yeni pit ekipmanlarını kullanmaya başladığı için, sorunun "sadece Bahreyn'deki test ve yarışta" ortaya çıktığını belirtti.

İlginç şekilde, sorunların sıcaklık değişimleriyle ilgili olabileceğini da ima etti.

"Testte bile bu büyük bir endişe kaynağı değildi fakat orada bazı sorunlar görmeye başladık."

"Bahreyn yarışında ise sorunlar ciddileşti. Bence bunun sıcaklıkla da ilgisi var."