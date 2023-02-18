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Formula 1 Haberler

Hamilton, F1 filmi için Brad Pitt'in rol arkadaşını seçme sürecinde

Lewis Hamilton, bu yıl çekimlerine başlanacak olan Formula 1 filmi için Brad Pitt'in rol arkadaşının seçilmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Hamilton, F1 filmi için Brad Pitt'in rol arkadaşını seçme sürecinde
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Hollywood yıldızı Pitt, yapımcı Jerry Bruckheimer, yönetmen Joe Kosinski ve senarist Ehren Kruger, projeyi takımlar ve F1 yetkilileriyle görüşmek üzere geçen yılki Amerika GP'ye gelmişlerdi.

Yedi kez F1 dünya şampiyonu olan Hamilton, yapım şirketi Dawn Apollo Films aracılığıyla projede yapımcı ve danışman olarak görev yapıyor.

Hamilton bu hafta başında, F1 hafta sonlarında çekilecek olan filmle ilgili son durumu açıkladı ve ekibin şu anda  Pitt'in yanında rol alacak ismi seçmeye çalıştığını belirtti.

Hamilton, "Şu anda Brad'in yanında yer alacak karakteri seçme sürecinden geçiyoruz, ki bu heyecan verici."

"Halihazırda bu seçimleri izleme süreci var. Belirli sahneleri canlandırdıkları kayıtlar var ve bunları gözden geçirdik."

"Jerry, Joe ve Brad'le ofiste oturup, onları izleyip fikirlerimizi ve ne düşündüğümüzü söyledik." dedi.

Jerry Bruckheimer American film producer

Jerry Bruckheimer American film producer

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Pitt'in başrol oynayacağı filmde deneyimli bir pilot, giderek yükselen bir F1 pilotuna akıl hocalığı yapacak.

Hamilton, projenin bir parçası olarak oyuncu kadrosunun çeşitliliğinden emin olmanın kendisi için "sorumluluk" olduğunu ve özellikle rollerde daha fazla kadın görmek istediğini söyledi.

"Filmi, çeşitlilik ve temsil anlamında, Formula 1'in gelecekte olması gerektiği gibi - ya da şimdi olması gerektiği gibi yapmak istiyorum."

"Kadın mühendisler görmek istiyorum. Bir kadın sürücü görmeyi çok isteriz. Henüz o noktaya gelmedik fakat neden olmasın?"

"Senaryoyu birkaç kez revize ettik ve hâlâ yenisini bekliyoruz. Tüm süreç bu şekilde ilerliyor. Fakat Noel boyunca tam olarak bunu yapıyordum."

"Bu heyecan verici. Senaryonun bir sonraki aşamasına geçeceğim için heyecanlıyım. Dün gece Brad'le gelecek karakterler hakkında konuşuyorduk."

F1, Hamilton'ın "en iyi yarış filmi" olacağını söylediği filmin yapımıyla tam bir işbirliği içinde olacak.

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