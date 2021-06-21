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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Wolff, Bottas’ın sinirli radyo mesajından rahatsız olmamış

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Fransa Grand Prix’sinde Valtteri Bottas’ın sinirli radyo mesajını anlayışla karşıladığını ve Fin pilotun, duygularını “içine atmamasının” iyi bir şey olduğunu söyledi.

Wolff, Bottas’ın sinirli radyo mesajından rahatsız olmamış

Bottas, Paul Ricard’da ilk pite gelen pilotlardan biriydi. Bu nedenle, sert lastiklerle uzun bir bölüm geçirmek zorunda kalan Mercedes pilotu, yarışın sonlarına doğru oldukça zorlanmaya başladı.

Finişe 10 tur kala, yarışın nihai galibi Max Verstappen, 2 pit stop stratejisiyle Bottas’ı gerisinde bıraktı.

Fakat Mercedes, Bottas’ı bir pit stop stratejisinde tuttu ve ardından oldukça öfkelenen pilot, takım radyosundan şunu söyledi: “Neden iki pit stop yapmamız gerek dediğimde hiç kimse beni dinlemedi?” 

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pits

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pits
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bundan kısa bir süre sonra ise Bottas, yarış mühendisine lastiklerinin “resmen bittiğini” söyledi ve ardından Red Bull pilotu Sergio Perez tarafından da geçilerek 4. sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Bottas, radyo mesajında söylediklerinin aşırı bir tepki olmadığını söyledi ve sadece “düşündüklerini açıkça dile getirdiğini” belirtti.

Ancak Mercedes takım patronu Wolff, Bottas’ın düşüncelerini herkesin önünde söylemesinden rahatsız olmadığını ve pilotun, duygularını içine atmamasının iyi bir şey olduğunu ifade etti.

Wolff, “Artık duygularını içine atmayıp düşündüklerini olduğu gibi söylemesine sevindim. Ancak, biz hâlâ tek pit stop’un daha iyi bir strateji olduğunu düşünüyoruz.”

“Fakat pit stop’un ardından çok fazla mücadeleye girmek, lastikleri yarışın sonuna kadar çok aşındırdı ve yıprattı.” dedi.

Yine de Bottas’ın yarışın ilk bölümünde Verstappen ve Hamilton’a oldukça yakın olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Fin pilot, iki pit stop stratejiyle birlikte galibiyet şansı olabileceğine inandığının bir kez daha altını çizdi.

Wolff ise Bottas'ın dördüncü sıraya düşmesine rağmen performansından memnun kaldığını belirtirken, son zamanlarda yarış temposunda iyi bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Wolff, "Dürüst olmak gerekirse yine de iyi bir yarış çıkardığını düşünüyorum çünkü yarışın büyük bir bölümünde Lewis ve Max'e yakındı." 

“Açıkçası, doğru yönde ilerleme gösterdiğine inanıyorum. Evet, lastik yönetiminde [Hamilton'a] kıyasla biraz eksik. Fakat, bunu önümüzdeki günlerde detaylı olarak inceleyeceğiz."

“Ancak Valtteri'nin yarışları nasıl yönettiğine dair epey gelişme görüyorum ve aynı şekilde, sıralamalarda da ondan hiç şüphe etmedik.” dedi.

 

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