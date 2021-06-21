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Sainz: "Bu lastik aşınmasıyla hiçbir strateji işe yaramazdı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, Ferrari'nin Fransa'da yanlış bir strateji yapmadığını, sadece lastikleri olması gerektiği gibi çalıştıramadıklarını söyledi.

Sainz: "Bu lastik aşınmasıyla hiçbir strateji işe yaramazdı"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, beşinci başladığı yarışta, yarış boyunca iyi bir tempo yakalamakta zorlandı ve yarışın ikinci kısmında 11. sıraya kadar gerileyerek, puan barajının dışında finiş gördü.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Sainz, lastikleri yeterince iyi koruyamadıklarına dikkat çekti.

DAZN F1'e konuşan Sainz şöyle dedi: "Bugün strateji tarafında yapacak çok şey olduğunu sanmıyorum. Böyle kötü bir tempoya, böylesine büyük bir aşınmaya, çok fazla kabarcıklanmaya vb. gibi pek çok şeye sahip olduğunuzda, stratejik anlamda hiçbir şey yapamazsınız."

"Charles erken pit stop yapmak zorunda kaldı çünkü lastikleri bitmişti ve benim de lastiklerim çok erken bitti. Fakat biliyordum ki Charles ne yaparsa yapsın pitlerle öne geçemeyecekti çünkü 13. turda pite girerseniz başaramazsınız. Bu yüzden en az 16-17 tur atmaya çalışmalıydım, bu da simülasyonun bize sonuna kadar gidebileceğimizi ve ardından yarışı bitirebileceğimizi söylediği noktaydı."

"Mucizevi bir şekilde bunu başardım ve sadece tek pit stop yaptım. Fakat yavaş ve genel anlamda çok kötüydü."

"Tek pit stop yapmasına rağmen sonunda aşınma olmadığı için 1:36 yapan takımların bunu nasıl yaptığını ve bizim tek pit stop stratejisiyle neden 1:39-1:40 yaptığımızı, ek olarak bu takımları da sıralama turlarında nasıl yarım saniye geride bıraktığımızı anlamamız gerekiyor."

"Daha önce de söylediğim gibi, lastik tarafında bir sorun yaşadığımız çok açık. Dürüst olmak gerekirse takıma geldiğim ilk günden itibaren yarışta yanlış giden bir şeyler olduğu çok açıktı ve şu an üzerinde çalışıp, odaklanmamız gereken şey bu."

"Yarışta neyi yanlış yaptığımızı anlamaya çalışmalıyız çünkü bu şartlarda bu kadar yavaş olmak için bir şeyi gerçekten çok yanlış yaptığımız ortada."

"Şimdi deneme vakti. Muhtemelen bu sorunu çözmek için bir şeyler denediğimizi göreceksiniz. Çünkü yarışta [sürekli] geriye doğru gittiğimiz ve lastiklerle ilgili biraz sorun yaşadığımız oldukça belirgin hale gelmeye başladı."

"Bunu analiz etmeli ve nasıl geliştirebileceğimizi görmeliyiz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, makes a stop

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, makes a stop

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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