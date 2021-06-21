Red Bull: "Cesur strateji hamlesi, İspanya GP'nin telafisi oldu"

Red Bull pilotu Max Verstappen, pazar günü gerçekleştirilen yarışta ilk pit stopun ardından liderliği eline geçirdi ve hemen ardındaki Lewis Hamilton'a kıyasla ufak bir avantaj yakaladı.

Ancak bu lastiklerle finiş görmenin zor olduğunu düşünen Red Bull, orta lastiklere geçirmek için Verstappen'i ikinci kez pite aldı.

Bu, liderliğin Hamilton'a geçtiği anlamına geliyordu ancak Verstappen, rakibine hızlıca yaklaştı ve yaklaşık 18 saniyelik bir farkı kapatarak, bitime iki tur kala liderliği ele geçirdi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın İspanya Grand Prix'sini benzer bir taktikle Mercedes'e kaybetmesinin ardından, bu galibiyetin adeta bir telafi gibi hissettirdiğini belirtti.

Horner şöyle dedi: "Aslında ön tarafta yine korkunç bir pozisyondaydık! Tıpkı Barselona'daki gibiydi. Fakat hemen 'bunu bize bir daha yapmayacaklar' diye düşündüm. Bu yüzden ekstra bir pit stop yaptık ve sonra yükselmek Max'e kaldı."

"Lewis'i geçmek harikaydı ve bu yılın başlarında kaybettiğimiz Barselona yarışının bir tür telafisi oldu."

"İlk pit stopun ardından Max, çok zorlandı ve lastikleri kontrol edemedi. Mercedes, sürücülerine Max üzerindeki baskıyı devam ettirmelerini söylüyordu ve biz de onların çift pit stop için hazırlandığını düşündük."

"Araçtan gelen geri bildirimler, onun sonuna kadar gidemeyeceğini ortaya koyuyordu. Bu yüzden stratejistimiz, önüme seçenekleri koydu ve kaybedecek herhangi bir şeyimiz olmadığını söyledi."

"Böylece kararımızı verdik ve Sergio'yu alternatif stratejiye geçirerek, her iki ihtimali de ele almış olduk. Yarışın bu noktasında, hangisinin işe yarayacağından pek emin değildik."

"Ayrıca Lewis'in geçişte oldukça sportif davrandığını söylemeliyim. Çok agresif savunma yapmadı."

Horner, çift pit stop stratejinin özellikle cesur bir karar olduğunu çünkü takımın o an yarışa liderlik ettiğini ve eğer ikinci sırada olsalardı, bunu denemenin çok daha kolay olacağını söyledi.

"Eğer pist üstü pozisyonunu korusalardı bunu yapmak daha kolay olurdu çünkü o zaman her halükarda bu kararı verirdik."

"Kararımızı kolaylaştırmış olurdu. Fakat bu kararı, lider olduğunuzda ve tüm lastikler iyi göründüğünde vermek cesurca bir hamleydi. Fakat yarışın sonu için en hızlı seçeneğin bu olduğunu düşündük."